https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/alo-adalet-135-hatti-hizmete-giriyor-alo-adalet-135-nedir-1108376166.html

Alo Adalet 135 hattı hizmete giriyor: Alo Adalet 135 nedir?

Alo Adalet 135 hattı hizmete giriyor: Alo Adalet 135 nedir?

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yarın itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak Alo Adalet 135 hattının, kısa süre içinde Türkiye... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T17:06+0300

2026-08-31T17:06+0300

2026-08-31T17:06+0300

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Alo Adalet 135 hattı, kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Bakan Gürlek, NSosyal hesabından Alo Adalet 135 hattına ilişkin paylaşımda bulundu. Uygulamayla yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacaklarını belirten Gürlek, şunları kaydetti:Amaç yargı sürecini hızlandırmakDava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar başvurabilecekAlo Adalet 135 hattının pilot uygulaması, yarından itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek.Hatta başvurmak isteyenler, 135'i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamladıktan sonra yapay zeka destekli sesli asistanın yönlendirmeleriyle işlemini gerçekleştirebilecek veya uzman temsilciye bağlanabilecek.Başvurular, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları tarafından incelenerek gerekli görülmesi halinde ilgili mahkemenin veya cumhuriyet başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak.Dava dosyalarına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla yapılacak, soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvuruda bulunan ilgiliye bildirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/bakan-gurlek-duyurdu-alo-adalet-135-hatti-1-eylulden-itibaren-3-ilde-hizmete-gececek-1108340717.html

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