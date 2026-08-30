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Diyarbakır'da kuduz alarmı: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kuduz alarmı: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kuduz şüphesiyle tedavi gören 3 yaşındaki N.K., hastanede hayatını kaybetti. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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saldırı
saldırı girişimi
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bulaşıcı hastalık
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Sur ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı belirtilen N.K. isimli çocuk, 10 Ağustos'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Tetkiklerde kuduz virüsü tespit edilen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Diyarbakır Valiliği, 14 Ağustos'taki açıklamasında N.K.'nin numunelerinin incelenmesi sonucunda kuduz testinin 13 Ağustos'ta pozitif çıktığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/diyarbakirda-3-yasindaki-cocukta-kuduz-virusu-cikti-hastaneye-kaldirildi-1108015369.html
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kuduz, hastane, kedi, saldırı, saldırı girişimi, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık
kuduz, hastane, kedi, saldırı, saldırı girişimi, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık

Diyarbakır'da kuduz alarmı: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

18:59 30.08.2026
© AAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AA
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Diyarbakır'da kuduz şüphesiyle tedavi gören 3 yaşındaki N.K., hastanede hayatını kaybetti.
Sur ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı belirtilen N.K. isimli çocuk, 10 Ağustos'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Tetkiklerde kuduz virüsü tespit edilen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Diyarbakır Valiliği, 14 Ağustos'taki açıklamasında N.K.'nin numunelerinin incelenmesi sonucunda kuduz testinin 13 Ağustos'ta pozitif çıktığını bildirmişti.
Kuduz karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
SAĞLIK
Diyarbakır'da 3 yaşındaki çocukta kuduz virüsü çıktı: Hastaneye kaldırıldı
14 Ağustos, 16:48
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