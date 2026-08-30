https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/diyarbakirda-kuduz-alarmi-3-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1108350517.html
Diyarbakır'da kuduz alarmı: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kuduz alarmı: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kuduz şüphesiyle tedavi gören 3 yaşındaki N.K., hastanede hayatını kaybetti. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T18:59+0300
2026-08-30T18:59+0300
2026-08-30T18:59+0300
türki̇ye
kuduz
hastane
kedi
saldırı
saldırı girişimi
hastalık
hastalık belirtileri
salgın hastalık
bulaşıcı hastalık
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Sur ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı belirtilen N.K. isimli çocuk, 10 Ağustos'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Tetkiklerde kuduz virüsü tespit edilen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Diyarbakır Valiliği, 14 Ağustos'taki açıklamasında N.K.'nin numunelerinin incelenmesi sonucunda kuduz testinin 13 Ağustos'ta pozitif çıktığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/diyarbakirda-3-yasindaki-cocukta-kuduz-virusu-cikti-hastaneye-kaldirildi-1108015369.html
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kuduz, hastane, kedi, saldırı, saldırı girişimi, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık
kuduz, hastane, kedi, saldırı, saldırı girişimi, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık
Diyarbakır'da kuduz alarmı: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kuduz şüphesiyle tedavi gören 3 yaşındaki N.K., hastanede hayatını kaybetti.
Sur ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı belirtilen N.K. isimli çocuk, 10 Ağustos'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Tetkiklerde kuduz virüsü tespit edilen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Diyarbakır Valiliği, 14 Ağustos'taki açıklamasında N.K.'nin numunelerinin incelenmesi sonucunda kuduz testinin 13 Ağustos'ta pozitif çıktığını bildirmişti.