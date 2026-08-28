https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yardimci-kaynak-dayatmasindan-okul-servis-ucretlerine-veli-ve-ogrenciler-ne-yapmali--1108321108.html

Yardımcı kaynak dayatmasından okul servis ücretlerine: Veli ve öğrenciler ne yapmalı?

Yardımcı kaynak dayatmasından okul servis ücretlerine: Veli ve öğrenciler ne yapmalı?

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan TÜKONFED Gönüllüsü Neşet Gündüz, veli ve öğrencilerin kırtasiye ürünlerinde nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T15:43+0300

2026-08-28T15:43+0300

2026-08-28T15:43+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

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tükonfed

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Gönüllüsü Neşet Gündüz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Gündüz, kırtasiye ürünlerindeki fırsatçılıktan okul servis ücretlerine kadar pek çok başlığa değindi.“Kırtasiye ürünlerinde sağlık, kalite ve güven çok önemli” diyen Gündüz, ürünlerin üzerinde uluslararası terim olan CE ve Türk Standartları Enstitüsü’nün damgasının mutlaka olması gerektiğini söyledi. Kalitesiz ürünlerde bulunan boya ve kurşun gibi zehirli kimyasalların çocuklar için zehirli olduğunu söyleyen Gündüz, kokulu ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu kaydetti.Gündüz şunları söyledi:“Yardımcı kaynak dayatması kanun dışı”Özel okulların materyal artışları ve zorunlu ek masraflara karşı velilerin haklarına da değinen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:Gündüz, okul servisi ücretleriyle ilgili de konuştu. Velilerin hukuki yollara başvurabileceğini söyleyen Gündüz, dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etti:

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, milli eğitim bakanlığı (meb)