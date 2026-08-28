Yardımcı kaynak dayatmasından okul servis ücretlerine: Veli ve öğrenciler ne yapmalı?
gün ortası
Abone ol
Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan TÜKONFED Gönüllüsü Neşet Gündüz, veli ve öğrencilerin kırtasiye ürünlerinde nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi. Gündüz, yardımcı kaynak dayatmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek servis ücretleriyle ilgili hukuki yollara başvurulabileceğini söyledi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Gönüllüsü Neşet Gündüz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Gündüz, kırtasiye ürünlerindeki fırsatçılıktan okul servis ücretlerine kadar pek çok başlığa değindi.
“Kırtasiye ürünlerinde sağlık, kalite ve güven çok önemli” diyen Gündüz, ürünlerin üzerinde uluslararası terim olan CE ve Türk Standartları Enstitüsü’nün damgasının mutlaka olması gerektiğini söyledi. Kalitesiz ürünlerde bulunan boya ve kurşun gibi zehirli kimyasalların çocuklar için zehirli olduğunu söyleyen Gündüz, kokulu ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu kaydetti.
Gündüz şunları söyledi:
“Uzun ömürlü malzemeler ve ergonomik sırt çantaları tercih edilmeli. Öğretmenlerin çocuklara çok fazla yük bindirmemesi gerek. Veliler, alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlamalı ve bu ürünler araştırılmalı”
“Yardımcı kaynak dayatması kanun dışı”
Özel okulların materyal artışları ve zorunlu ek masraflara karşı velilerin haklarına da değinen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:
Özel okulların materyal artışları ve zorunlu ek masraflara karşı velilerin haklarına da değinen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:
“Satış politikası keyfi değildir her şey kanun çerçevesinde düzenlenmiş durumda. Yardımcı kaynak dayatması kanun dışı olmasına rağmen devam ediyor. Her tüketici fahiş fiyatla tek tek uğraşamaz. Devlet ve kurumların da müdahale etmesi, caydırıcı cezalar vermeli. Ürünlerin fahiş fiyatlardan satılması, Tüketici Kanunu’ndaki ‘Bir mal ve hizmetin alımı bir başka mal ve hizmetin alımına bağlanamaz’ hükmüne aykırı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatına uygun olmayan kitaplardan soru gelirse veli veya öğrenci bunu iptal ettirebilir. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na ya da Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunabilirler”
Gündüz, okul servisi ücretleriyle ilgili de konuştu. Velilerin hukuki yollara başvurabileceğini söyleyen Gündüz, dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etti:
“Veliler, servis sözleşmesini imzalamadan önce servis ücretinin hangi tarife ve hangi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi kararına göre belirlendiğini talep etmeli. Aylık ve yıllık ücretin yazılı olarak gösterilmesini istemeliler. Veliler, personel ücretinin fiyata dahil olup olmadığını da öğrenmeli. Servis firmasının kim olduğunu da bilmeliler. Velinin okulla mı servisle mi anlaşma yapacağını bilmesi gerek. Ödemeler mutlaka banka aracılığıyla yapmalı ve açıklamaya yazılmalı”