https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/unlu-isimleri-dolandirmisti-ponzi-mine-yakalandi-1108325810.html

Ünlü isimleri dolandırmıştı: Ponzi Mine yakalandı

Ünlü isimleri dolandırmıştı: Ponzi Mine yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, yüksek kazanç vaadiyle uygulanan 'ponzi sistemi' üzerinden aralarında bürokrat ve tanınmış kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 35... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T17:43+0300

2026-08-28T17:43+0300

2026-08-28T17:44+0300

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 38 dosyadan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 yaşındaki Mine Mumcu'nun Suadiye'deki bir kafede olduğunu belirledi.Dün akşam gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Mumcu'nun üzerinde başka bir kişiye ait kimlik kartı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında bu nedenle de işlem başlatıldı.İşletme mezunu olduğu belirtilen Mumcu'nun kendisini avukat, kamu görevlisi ve 'Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu' olarak tanıttığı, 'ponzi sistemi' üzerinden yüksek kar vaadiyle aralarında bürokrat ve tanınmış kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişiden yaklaşık 35 milyon lira topladığı belirlendi.Yapılan incelemede 12 suç kaydı bulunan Mumcu'nun, 2023 yılından bu yana kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ve 18 ayrı dosyada firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210524/unlulerin-ihbari-uzerine-tutuklanan-ponzi-mine-ben-de-dolandirildim-1044571333.html

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