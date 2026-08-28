https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/resmi-gazetede-yayimlandi-suriye-diplomatik-pasaportlulara-turkiyede-vize-muafiyeti-1108306459.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Suriye diplomatik pasaportlulara Türkiye'de vize muafiyeti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Suriye diplomatik pasaportlulara Türkiye'de vize muafiyeti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'de vize... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T00:47+0300

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Suriye'nin diplomatik pasaport taşıyan vatandaşları Türkiye'deki görevleri kapsamında vizeden muaf olacak.Karar kapsamında ayrıca diplomatik pasaport hamili Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün süreli turistik seyahat ve transit geçişlerde de vize muafiyeti uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/abdden-tarihi-vize-karari-200-bin-kisinin-vizesi-iptal-ediliyor-1108219151.html

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türkiye, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye ordusu