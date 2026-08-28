https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/resmi-gazetede-yayimlandi-suriye-diplomatik-pasaportlulara-turkiyede-vize-muafiyeti-1108306459.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Suriye diplomatik pasaportlulara Türkiye'de vize muafiyeti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Suriye diplomatik pasaportlulara Türkiye'de vize muafiyeti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'de vize... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T00:47+0300
2026-08-28T00:47+0300
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türki̇ye
türkiye
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye geçici hükümeti
suriye ordusu
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Suriye'nin diplomatik pasaport taşıyan vatandaşları Türkiye'deki görevleri kapsamında vizeden muaf olacak.Karar kapsamında ayrıca diplomatik pasaport hamili Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün süreli turistik seyahat ve transit geçişlerde de vize muafiyeti uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/abdden-tarihi-vize-karari-200-bin-kisinin-vizesi-iptal-ediliyor-1108219151.html
türki̇ye
suriye
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türkiye, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye ordusu
türkiye, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye ordusu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Suriye diplomatik pasaportlulara Türkiye'de vize muafiyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'de vize muafiyeti getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Suriye'nin diplomatik pasaport taşıyan vatandaşları Türkiye'deki görevleri kapsamında vizeden muaf olacak.
Karar kapsamında ayrıca diplomatik pasaport hamili Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün süreli turistik seyahat ve transit geçişlerde de vize muafiyeti uygulanacak.