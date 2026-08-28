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Resmi Gazete'de yayımlandı: Suriye diplomatik pasaportlulara Türkiye'de vize muafiyeti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Suriye diplomatik pasaportlulara Türkiye'de vize muafiyeti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'de vize... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Suriye'nin diplomatik pasaport taşıyan vatandaşları Türkiye'deki görevleri kapsamında vizeden muaf olacak.Karar kapsamında ayrıca diplomatik pasaport hamili Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün süreli turistik seyahat ve transit geçişlerde de vize muafiyeti uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/abdden-tarihi-vize-karari-200-bin-kisinin-vizesi-iptal-ediliyor-1108219151.html
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türkiye, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye ordusu
türkiye, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye ordusu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Suriye diplomatik pasaportlulara Türkiye'de vize muafiyeti

00:47 28.08.2026
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ABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'de vize muafiyeti getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Suriye'nin diplomatik pasaport taşıyan vatandaşları Türkiye'deki görevleri kapsamında vizeden muaf olacak.
Karar kapsamında ayrıca diplomatik pasaport hamili Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün süreli turistik seyahat ve transit geçişlerde de vize muafiyeti uygulanacak.
ABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
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