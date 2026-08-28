https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/filistinli-gazeteci-taqiya-gazzede-cocuklar-israil-tehdidi-yuzunden-ucurtmalarini-aglayarak-kiriyor-1108326099.html
Filistinli Gazeteci Taqiya: ‘Gazze’de çocuklar İsrail tehdidi yüzünden uçurtmalarını ağlayarak kırıyor’
Filistinli Gazeteci Taqiya: ‘Gazze’de çocuklar İsrail tehdidi yüzünden uçurtmalarını ağlayarak kırıyor’
Sputnik Türkiye
Filistinli gazeteci Mohammed Abu Taqiya, İsrail’in ateşkesi 4 binden fazla kez ihlal ettiğini ve Gazze’nin yüzde 70’ini kontrol ettiğini söyledi. Bölgeye giren... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T18:16+0300
2026-08-28T18:16+0300
2026-08-28T18:16+0300
ankara farki
radyo
gazze
i̇srail
suriye
ortadoğu
ateşkes
uçurtma
hava saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_302ef8c8a16d3fb873b592beca83d6e4.jpg
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Filistinli Gazeteci Mohammed Abu Taqiya Gazze’de son durumu anlattı.‘İsrail, ateşkesin ardından Gazze’de işgal alanını genişletti’Taqiya, ateşkesin imzalanmasından bu yana 4 binden fazla ihlal yaşandığını, saldırılarda bin 300’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. İsrail’in kontrol ettiği alanın Gazze’nin yüzde 48’inden yüzde 70’ine çıktığını belirten Taqiya, 2 milyon 200 bin kişinin bölgenin yalnızca yüzde 30’unda yaşam mücadelesi verdiğini aktardı:‘Gazze’ye giren her tır insani yardım taşımıyor’Gazze’nin günlük en az 600 tıra ihtiyaç duyduğunu ancak bölgeye çoğu gün yalnızca 70 ila 90 tırın girebildiğini bildiren Taqiya, giriş yapan araçların büyük bölümünün ticari ürün taşıdığını belirtti. Taqiya, yüksek fiyatlar nedeniyle halkın bu ürünlere ulaşamadığını ve Gazze’de hayatın normale döndüğü algısının yaratılmaya çalışıldığını ifade etti:‘İsrail yalnızca Filistinliler için değil, bütün bölge için tehdit’Taqiya, İsrail’in Filistin’in yanı sıra Suriye ve Lübnan’ın egemenliğini ve istikrarını da hedef aldığını kaydetti. Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki saldırıların bölgeye hakimiyet mesajı taşıdığını savunan Taqiya’ya göre İsrail parçalanmış bir Suriye istiyor:‘Gazze’de çocuklar uçurtmalarını ağlayarak kırıyor’İsrail’in çocukların uçurtma uçurmayı sürdürmesi halinde Gazze genelinde hava saldırısı başlatmakla tehdit ettiğini; bu nedenle ailelerin çocuklarından uçurtmalarını kırmalarını istediğini söyleyen Taqiya, asıl hedefin Gazze’deki yaşamı ve umudu yok etmek olduğunu kaydetti:
gazze
i̇srail
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb816d12a237654156d872fadb2c9727.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, gazze, i̇srail, suriye, ortadoğu, ateşkes, uçurtma, hava saldırısı
radyo, gazze, i̇srail, suriye, ortadoğu, ateşkes, uçurtma, hava saldırısı
Filistinli Gazeteci Taqiya: ‘Gazze’de çocuklar İsrail tehdidi yüzünden uçurtmalarını ağlayarak kırıyor’
Filistinli gazeteci Mohammed Abu Taqiya, İsrail’in ateşkesi 4 binden fazla kez ihlal ettiğini ve Gazze’nin yüzde 70’ini kontrol ettiğini söyledi. Bölgeye giren araçların çoğunun yardım değil ticari ürün taşıdığını belirten Taqiya, çocukların İsrail’in tehdidi nedeniyle uçurtmalarını ağlayarak kırdığını anlattı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Filistinli Gazeteci Mohammed Abu Taqiya Gazze’de son durumu anlattı.
‘İsrail, ateşkesin ardından Gazze’de işgal alanını genişletti’
Taqiya, ateşkesin imzalanmasından bu yana 4 binden fazla ihlal yaşandığını, saldırılarda bin 300’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. İsrail’in kontrol ettiği alanın Gazze’nin yüzde 48’inden yüzde 70’ine çıktığını belirten Taqiya, 2 milyon 200 bin kişinin bölgenin yalnızca yüzde 30’unda yaşam mücadelesi verdiğini aktardı:
“İşgalci İsrail, ateşkes anlaşması imzalanır imzalanmaz ihlallere başladı; 4 binden fazla ihlal söz konusu. Saldırıların sonucunda bin 300’den fazla Filistinli öldürüldü, 3 bine yakın insan yaralandı. Gazze’nin işgalini de daha geniş bir alana yaydılar. İşgalci İsrail’in askeri gücü ile kontrol ettiği noktalar Gazze’nin yüzde 70’ine tekabül ediyor; ateşkes imzalandığında bu oran yüzde 48 civarındaydı. Şu anda Gazze’de 2 milyon 200 bin insan Gazze’nin yüzde 30’unda yaşıyorlar. Yaşanmaz bir ortamda yaşam mücadelesi veriyorlar. Saldırılar çadır kentlerde, camilerde, naylondan yapılan okullarda sürüyor. Sadece son 24 saat içinde 10 Filistinli şehit edildi, onlarca kişi de yaralandı. İşgalci İsrail’in hiçbir şekilde ateşkese sadık kalmadığını net bir şekilde görebiliriz.”
‘Gazze’ye giren her tır insani yardım taşımıyor’
Gazze’nin günlük en az 600 tıra ihtiyaç duyduğunu ancak bölgeye çoğu gün yalnızca 70 ila 90 tırın girebildiğini bildiren Taqiya, giriş yapan araçların büyük bölümünün ticari ürün taşıdığını belirtti. Taqiya, yüksek fiyatlar nedeniyle halkın bu ürünlere ulaşamadığını ve Gazze’de hayatın normale döndüğü algısının yaratılmaya çalışıldığını ifade etti:
“Gazze’ye en az 600 tırın girişinin sağlanması gerekiyor. En fazla giren rakam 200-250 civarındaydı; bu da en iyi tabloydu. Bunun haricinde 70-90 civarında tır giriyor. Bu bir sayıdan öte bir şey. ‘250 tırın girişi sağlandı’ diyorlar. Ama yardım tırı olarak tespit edilen tırların sayısı 60-70 civarında. Geri kalan tırlar ticaret için giriyor. Ürünlerin Gazze’de çok yüksek fiyatlarla satılması için yapıyorlar. Bu insanlar bunları görsünler, ama alma imkanları olmasın istiyorlar. Dışarıdan bakan insanlar Gazze’de çikolatalar, cipsler, gelişmiş telefonlar görüp Gazze’de durumun normale döndüğünü düşünebilirler. Soykırımı unutturmaya çalışıyorlar; sinsi planları budur.”
‘İsrail yalnızca Filistinliler için değil, bütün bölge için tehdit’
Taqiya, İsrail’in Filistin’in yanı sıra Suriye ve Lübnan’ın egemenliğini ve istikrarını da hedef aldığını kaydetti. Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki saldırıların bölgeye hakimiyet mesajı taşıdığını savunan Taqiya’ya göre İsrail parçalanmış bir Suriye istiyor:
“İşgalci İsrail sadece Filistinliler için değil, bütün bölge halkları için bir tehdittir. Esad’ın düşmesi ile birlikte Suriye çok geniş hava saldırıları ile karşı karşıya kaldı; bunları İsrail tarihinin en büyük hava saldırısıydı. İşgalci İsrail tüm bölge halklarının istikrarını, egemenliğini hedef almış durumda. Lübnan’da da Suriye’de de bunu net bir şekilde görüyoruz. Türkiye sınırında yaptığı saldırılardan sonra kibirli bir şekilde ‘Buranın hakimiyeti benimdir. Kırmızı çizgiler çizilecekse ben çizerim’ mesajını vermek istiyor. Parçalanmış bir Suriye’yi destekliyor.”
‘Gazze’de çocuklar uçurtmalarını ağlayarak kırıyor’
İsrail’in çocukların uçurtma uçurmayı sürdürmesi halinde Gazze genelinde hava saldırısı başlatmakla tehdit ettiğini; bu nedenle ailelerin çocuklarından uçurtmalarını kırmalarını istediğini söyleyen Taqiya, asıl hedefin Gazze’deki yaşamı ve umudu yok etmek olduğunu kaydetti:
“İşgalci İsrail saldırmaya dönebilmek, soykırımı daha yüksek dozda yapabilmek için bahaneler arıyor. İşgalci İsrail, çocukların uçurtma uçurmayı bırakmaması halinde Gazze genelinde hava saldırısı başlatmakla tehdit etti. Uçurtma uçurarak bir şekilde umutlarını canlı tutmaya çalışan çocukların hedef alınması söz konusu. Anne ve babalar çocuklarından uçurtmalarını kırmalarını istiyor. Çocuklar ise bunu ağlayarak yapıyor. Mesele uçurtma değil. Gazze’deki hayatı ve umudu yok etmek istiyorlar. Çocukların neşesini bile tehdit olarak görüyorlar.”