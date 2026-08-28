https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/filistinli-gazeteci-taqiya-gazzede-cocuklar-israil-tehdidi-yuzunden-ucurtmalarini-aglayarak-kiriyor-1108326099.html

Filistinli Gazeteci Taqiya: ‘Gazze’de çocuklar İsrail tehdidi yüzünden uçurtmalarını ağlayarak kırıyor’

Filistinli Gazeteci Taqiya: ‘Gazze’de çocuklar İsrail tehdidi yüzünden uçurtmalarını ağlayarak kırıyor’

Sputnik Türkiye

Filistinli gazeteci Mohammed Abu Taqiya, İsrail’in ateşkesi 4 binden fazla kez ihlal ettiğini ve Gazze’nin yüzde 70’ini kontrol ettiğini söyledi. Bölgeye giren... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T18:16+0300

2026-08-28T18:16+0300

2026-08-28T18:16+0300

ankara farki

radyo

gazze

i̇srail

suriye

ortadoğu

ateşkes

uçurtma

hava saldırısı

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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Filistinli Gazeteci Mohammed Abu Taqiya Gazze’de son durumu anlattı.‘İsrail, ateşkesin ardından Gazze’de işgal alanını genişletti’Taqiya, ateşkesin imzalanmasından bu yana 4 binden fazla ihlal yaşandığını, saldırılarda bin 300’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. İsrail’in kontrol ettiği alanın Gazze’nin yüzde 48’inden yüzde 70’ine çıktığını belirten Taqiya, 2 milyon 200 bin kişinin bölgenin yalnızca yüzde 30’unda yaşam mücadelesi verdiğini aktardı:‘Gazze’ye giren her tır insani yardım taşımıyor’Gazze’nin günlük en az 600 tıra ihtiyaç duyduğunu ancak bölgeye çoğu gün yalnızca 70 ila 90 tırın girebildiğini bildiren Taqiya, giriş yapan araçların büyük bölümünün ticari ürün taşıdığını belirtti. Taqiya, yüksek fiyatlar nedeniyle halkın bu ürünlere ulaşamadığını ve Gazze’de hayatın normale döndüğü algısının yaratılmaya çalışıldığını ifade etti:‘İsrail yalnızca Filistinliler için değil, bütün bölge için tehdit’Taqiya, İsrail’in Filistin’in yanı sıra Suriye ve Lübnan’ın egemenliğini ve istikrarını da hedef aldığını kaydetti. Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki saldırıların bölgeye hakimiyet mesajı taşıdığını savunan Taqiya’ya göre İsrail parçalanmış bir Suriye istiyor:‘Gazze’de çocuklar uçurtmalarını ağlayarak kırıyor’İsrail’in çocukların uçurtma uçurmayı sürdürmesi halinde Gazze genelinde hava saldırısı başlatmakla tehdit ettiğini; bu nedenle ailelerin çocuklarından uçurtmalarını kırmalarını istediğini söyleyen Taqiya, asıl hedefin Gazze’deki yaşamı ve umudu yok etmek olduğunu kaydetti:

gazze

i̇srail

suriye

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2026

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

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İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

radyo, gazze, i̇srail, suriye, ortadoğu, ateşkes, uçurtma, hava saldırısı