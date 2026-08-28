https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/bakan-yumakli-ve-valilikten-art-arda-uyari-geldi-3-gune-dikkat-risk-cok-yuksek-1108313684.html
Bakan Yumaklı ve Valilik'ten art arda uyarı geldi: 3 güne dikkat, risk çok yüksek
Bakan Yumaklı ve Valilik'ten art arda uyarı geldi: 3 güne dikkat, risk çok yüksek
Sputnik Türkiye
Gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde, Marmara, Ege ve... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığına dikkati çekerek vatandaşları uyardı.Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.Gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:Valilik'ten uyarı geldiAydın Valiliği, 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.Aydın Valiliği tarafından yapılan meteorolojik erken uyarıda, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 40-70 kilometre/saat hızla esebileceği ve nem oranının düşük olacağı belirtildi.Bu şartlar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/ankarada-bir-gunde-140-yangin-cikti-1108209727.html
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orman yangını, aşırı sıcaklar, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası
orman yangını, aşırı sıcaklar, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası
Bakan Yumaklı ve Valilik'ten art arda uyarı geldi: 3 güne dikkat, risk çok yüksek
Ayrıntılar geliyor
Gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini artırıyor." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığına dikkati çekerek vatandaşları uyardı.
Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:
"Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini artırıyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."
Aydın Valiliği, 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Aydın Valiliği tarafından yapılan meteorolojik erken uyarıda, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 40-70 kilometre/saat hızla esebileceği ve nem oranının düşük olacağı belirtildi.
Bu şartlar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği bildirildi.