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Avustralyalı anne, farklı babalardan ikiz dünyaya getirdi
Avustralyalı anne, farklı babalardan ikiz dünyaya getirdi
Sputnik Türkiye
Ülke için ilk olma niteliğindeki olay, Queensland’da bir çiftin tüp bebekle elde edilen embriyosunu taşıyan bir kadının hamileyken, doğal olarak da hamile kalması sonucu meydana geldi ve yasal bir karmaşayla ortaya çıktı. Detaylar
2026-08-28T16:50+0300
2026-08-28T16:50+0300
yaşam
taşıyıcı annelik
hamile
i̇kiz bebekler
queensland
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Avustralyalı bir kadın, Kasım 2025’te taşıyıcı annelik için anlaştığı bir çiftin erkek ve kendi kız bebeğini dünyaya getirdi. Taraflara, ebeveynlik konusunda hiçbir sorun çıkarmayan bu olayda, herkes kendi çocuğunu alarak büyütmeye başladı.Olayın basına yansıması ise bu hafta, Queensland’daki çocuk mahkemesindeki duruşma ile ortaya çıktı. Tüp bebek sürecini ayarlayan aile, bu nedenle genetik olarak da kendi çocukları olan bebek için velayet hakkı aramak için mahkemeye başvurmak zorunda kaldı. Buna taşıyıcı aile de karşı çıkmadı.Yargıç Jodie Wooldridge, bu ‘sıradışı örnekte’, bebeklerin doğum yoluyla kardeş değil, ‘gebelik ikizleri’ olduğuna hükmetti.'Taşıyıcı anne' tanıdıktıDava sürecinde elde edilen bilgilere göre tüp bebek yoluyla embriyoları bulunan çift, taşıyıcı anne ile ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştırılmışlardı.Çiftin embriyo elde edebilmelerine rağmen genetik annenin süreci kendi bedeninde gerçekleştiremesinin nedeninin ise doğuştan rahminin olmaması olduğu ortaya çıktı.Mahkeme sürecinde iki aile de ‘çocuklarının birbirlerini tanıyarak ve geniş aile perspektifinde büyütüleceğini’ söyledi. İki çocuğun da velayeti kendi genetik ailelerinde kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221208/yabancilarin-rusyada-tasiyici-anne-yonteminden-yararlanmasini-yasaklayan-yasa-dumada-kabul-edildi-1064342447.html
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taşıyıcı annelik, hamile, i̇kiz bebekler, queensland
taşıyıcı annelik, hamile, i̇kiz bebekler, queensland

Avustralyalı anne, farklı babalardan ikiz dünyaya getirdi

16:50 28.08.2026
İkiz gebelik ultrason görüntüsü
İkiz gebelik ultrason görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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Ülke için ilk olma niteliğindeki olay, Queensland’da bir çiftin tüp bebekle elde edilen embriyosunu taşıyan bir kadının hamileyken, doğal olarak da hamile kalması sonucu meydana geldi ve yasal bir karmaşayla gündeme geldi.
Avustralyalı bir kadın, Kasım 2025’te taşıyıcı annelik için anlaştığı bir çiftin erkek ve kendi kız bebeğini dünyaya getirdi. Taraflara, ebeveynlik konusunda hiçbir sorun çıkarmayan bu olayda, herkes kendi çocuğunu alarak büyütmeye başladı.
Olayın basına yansıması ise bu hafta, Queensland’daki çocuk mahkemesindeki duruşma ile ortaya çıktı.
Eyalet yasaları, doğum kardeşi olanların ayrılmasını yasaklıyor.
Tüp bebek sürecini ayarlayan aile, bu nedenle genetik olarak da kendi çocukları olan bebek için velayet hakkı aramak için mahkemeye başvurmak zorunda kaldı. Buna taşıyıcı aile de karşı çıkmadı.
Yargıç Jodie Wooldridge, bu ‘sıradışı örnekte’, bebeklerin doğum yoluyla kardeş değil, ‘gebelik ikizleri’ olduğuna hükmetti.

'Taşıyıcı anne' tanıdıktı

Dava sürecinde elde edilen bilgilere göre tüp bebek yoluyla embriyoları bulunan çift, taşıyıcı anne ile ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştırılmışlardı.
Çiftin embriyo elde edebilmelerine rağmen genetik annenin süreci kendi bedeninde gerçekleştiremesinin nedeninin ise doğuştan rahminin olmaması olduğu ortaya çıktı.
Mahkeme sürecinde iki aile de ‘çocuklarının birbirlerini tanıyarak ve geniş aile perspektifinde büyütüleceğini’ söyledi. İki çocuğun da velayeti kendi genetik ailelerinde kaldı.
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