https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/abdnin-petrol-rezervleri-tarihi-dibe-vurdu-1108323008.html
ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu
ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu
Sputnik Türkiye
ABD'nin stratejik petrol rezervleri, 282 milyon varile kadar gerileyerek 1980’lerin başındaki seviyelere düştü. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T17:34+0300
2026-08-28T17:34+0300
2026-08-28T17:34+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
vi̇deo
petrol
abd
joe biden
barack obama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108322853_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_570541b9a726e7ad650cda1303a02a4e.png
Barack Obama döneminde bu rakam 700 milyon varilin üzerindeyken Joe Biden döneminde hızlı bir düşüş başlamıştı. Trump döneminde ise rezervler adeta sert bir düşüşe geçti.Uzmanlar, bu düşüşün enerji güvenliği ve küresel piyasalar açısından ciddi sinyaller verdiğini belirterek bunun aslında ABD'nin saldırganlıklarının sonuçlarını öngöremeyen emperyalist politikasının bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor. ABD petrol rezervlerindeki bu tarihi düşüş ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108322853_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0266579e0d9b2d99038861ccc7ce76f4.png
ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu
Sputnik Türkiye
ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu
2026-08-28T17:34+0300
true
PT0M25S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, vi̇deo, petrol, abd, joe biden, barack obama, видео
i̇nfografi̇k, vi̇deo, petrol, abd, joe biden, barack obama, видео
ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu
ABD'nin stratejik petrol rezervleri, 282 milyon varile kadar gerileyerek 1980’lerin başındaki seviyelere düştü.
Barack Obama döneminde bu rakam 700 milyon varilin üzerindeyken Joe Biden döneminde hızlı bir düşüş başlamıştı. Trump döneminde ise rezervler adeta sert bir düşüşe geçti.
Uzmanlar, bu düşüşün enerji güvenliği ve küresel piyasalar açısından ciddi sinyaller verdiğini belirterek bunun aslında ABD'nin saldırganlıklarının sonuçlarını öngöremeyen emperyalist politikasının bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor.
ABD petrol rezervlerindeki bu tarihi düşüş ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.