https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/abdnin-petrol-rezervleri-tarihi-dibe-vurdu-1108323008.html

ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu

ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu

Sputnik Türkiye

ABD'nin stratejik petrol rezervleri, 282 milyon varile kadar gerileyerek 1980’lerin başındaki seviyelere düştü. 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T17:34+0300

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barack obama

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Barack Obama döneminde bu rakam 700 milyon varilin üzerindeyken Joe Biden döneminde hızlı bir düşüş başlamıştı. Trump döneminde ise rezervler adeta sert bir düşüşe geçti.Uzmanlar, bu düşüşün enerji güvenliği ve küresel piyasalar açısından ciddi sinyaller verdiğini belirterek bunun aslında ABD'nin saldırganlıklarının sonuçlarını öngöremeyen emperyalist politikasının bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor. ABD petrol rezervlerindeki bu tarihi düşüş ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, vi̇deo, petrol, abd, joe biden, barack obama, видео