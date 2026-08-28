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ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu
ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu
Sputnik Türkiye
ABD'nin stratejik petrol rezervleri, 282 milyon varile kadar gerileyerek 1980’lerin başındaki seviyelere düştü. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T17:34+0300
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petrol
abd
joe biden
barack obama
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Barack Obama döneminde bu rakam 700 milyon varilin üzerindeyken Joe Biden döneminde hızlı bir düşüş başlamıştı. Trump döneminde ise rezervler adeta sert bir düşüşe geçti.Uzmanlar, bu düşüşün enerji güvenliği ve küresel piyasalar açısından ciddi sinyaller verdiğini belirterek bunun aslında ABD'nin saldırganlıklarının sonuçlarını öngöremeyen emperyalist politikasının bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor. ABD petrol rezervlerindeki bu tarihi düşüş ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu
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ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu
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i̇nfografi̇k, vi̇deo, petrol, abd, joe biden, barack obama, видео
i̇nfografi̇k, vi̇deo, petrol, abd, joe biden, barack obama, видео

ABD’nin petrol rezervleri tarihi dibe vurdu

17:34 28.08.2026
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ABD'nin stratejik petrol rezervleri, 282 milyon varile kadar gerileyerek 1980’lerin başındaki seviyelere düştü.
Barack Obama döneminde bu rakam 700 milyon varilin üzerindeyken Joe Biden döneminde hızlı bir düşüş başlamıştı. Trump döneminde ise rezervler adeta sert bir düşüşe geçti.
Uzmanlar, bu düşüşün enerji güvenliği ve küresel piyasalar açısından ciddi sinyaller verdiğini belirterek bunun aslında ABD'nin saldırganlıklarının sonuçlarını öngöremeyen emperyalist politikasının bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor.
ABD petrol rezervlerindeki bu tarihi düşüş ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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