https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/abd-basini-11-eylulun-beyni-istihbarat-raporlarinda-yer-almisti-cia-noktalari-birlestiremedi-1108316658.html

ABD basını: 11 Eylül'ün beyni istihbarat raporlarında yer almıştı, CIA 'noktaları birleştiremedi'

ABD basını: 11 Eylül'ün beyni istihbarat raporlarında yer almıştı, CIA 'noktaları birleştiremedi'

Sputnik Türkiye

Amerikan basınında “28 Ağustos'ta, CIA Terörle Mücadele Merkezi (CTC), sahadan gelen ve ‘Muhtar’ lakabının Khaled Sheikh Mohammed adlı kişiyle bağlantılı olduğunu bildiren bir insan istihbaratı raporu aldı” denildi. İşte detaylar...

2026-08-28T12:55+0300

2026-08-28T12:55+0300

2026-08-28T12:55+0300

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ABD'de 11 Eylül saldırılarına giden süreçte istihbarat kurumlarının elindeki bilgileri nasıl değerlendiremediğine ilişkin yeni bir ayrıntı gündeme geldi. Newsweek yazarı William M. Arkin'in 2021 tarihli analizine göre CIA'nin Terörle Mücadele Merkezi (CTC), 28 Ağustos 2001'de Khaled Sheikh Mohammed ‘in 'Muhtar' lakabını kullandığını bildiren bir istihbarat raporu aldı.Ancak CIA, bu bilgiyi aynı yılın ilkbahar ve yaz aylarında ‘Muhtar’ ve şahıs hakkında topladığı diğer bilgilerle ilişkilendiremedi.9/11 Komisyonu'nun resmi raporu da benzer bir sonuca işaret ediyor. Komisyona göre CIA, KSM'nin (isminin kısaltması) El Kaide'nin önemli isimlerinden biri olduğuna yeterince odaklanmadı ve KSM'nin 'Muhtar' olarak tanımlanmasını, bu ismi taşıyan kişinin Ramzi Binalshibh ve Zacarias Moussaoui ile bağlantısını ortaya çıkarabilecek diğer istihbaratla birleştiremedi.Ancak bu bilgi, ilkbaharda 'Muhtar' hakkında hazırlanan raporlarla ilişkilendirilmedi.'Noktaları birleştiremediler'Analiz habere göre 11 Eylül saldırılarından sonra Alman istihbaratından elde edilen bilgiler, 'Muhtar' olarak bilinen KSM’nin El Kaide mensubu Ramzi Binalshibh'in kullandığı bir telefonla iletişim kurduğunu ortaya çıkardı. Böylece daha önce ayrı ayrı duran istihbarat parçaları arasında bir bağlantı kurulmuş oldu.Ancak 9/11 Komisyonu, saldırılardan önce bu bağlantıların kurulamadığını ve istihbarat kurumlarının ellerindeki farklı bilgileri bir araya getiremediğini belirledi. Komisyon, Ağustos 2001'de CIA'nin KSM'yi 'Muhtar' ile ilişkilendiren bilgiyi, Ramzi Binalshibh ve Moussaoui'ye uzanan diğer istihbaratla birleştiremediğini, bunu da saldırılardan önce kaçırılan operasyonel fırsatlardan biri olarak sıraladı.Komisyonun değerlendirmesine göre 2001 yazında ABD istihbarat sistemi ciddi tehdit uyarılarıyla karşı karşıyaydı. Ancak farklı birimlerdeki görevliler, kendi ellerindeki dosyalarla üst düzey yetkililere ulaşan genel tehdit raporları arasındaki bağlantıyı kuramadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210702/abdde-senatorler-suudi-arabistanin-11-eylul-saldirilarina-dahline-dair-bilgilerin-gizliliginin-1044877394.html

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