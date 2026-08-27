“Trump kaybederse iç siyasette biter, azledilme ihtimali çok yüksek”

“Amerikanlar Kanada için ’51. Eyaleti alırız’ diyorlar ancak Trump’ta en temel psikoloji dahi yok. Bir ülkeyi aşağılarsan o ülkeyi kendine karşı birleştirirsin. Trump Kanada’ya baskı yaptıkça direngenlik artıyor. Kanada daha küçük bir ekonomi ve bağımlılığı daha fazla. Avrupa ile Türkiye kopsa Avrupa da zarar görür ancak biz daha fazla zarar görürüz. Burada da böyle bir durum olur. ABD seçime gidecek ve en önemli meselelerden biri enflasyon. Enflasyon rakamsal olarak henüz korkunç değil ancak bu Amerika için büyük bir rakam. ABD’nin amacı norm olarak enflasyonu yüzde 2’de tutmaktı. ABD ile Kanada ekonomileri çok entegre. Bazı ürünlerin sınırdan sürekli gidip geldiği belirtiliyor örneğin. Ford gibi markalar bu işten hiç mutlu değildir diye düşünüyorum. Maliyet artacak ve bu da üreticiye daha pahalıya satılması anlamına gelecek. Kendi sanayini korumak karşılıklı güvensizliğin arttığı dünyada önemli ve meşru. Ancak bunun planının yapılması lazım. ABD’de daha çok Demokratların olduğu eyaletlerde seçim olacak. Demokratlar daha çok savunmada olacak ve sandalyelerini korumaları gerekecek. Sol, Demokrat Parti içindeki ağırlığını ve rolünü artırıyor. New York Belediye Başkanı’nın yarattığı emsal var. Demokratlara oy vermiş orta sınıf ‘Sosyalistler gelirse bunlar benim gelirimi alıp dağıtır’ diye düşünüp Cumhuriyetçileri destekleyebilir. İsrail faktörü de var. Yahudiler Amerikan seçmenlerinin içinde çok kalabalık değil ancak ne tepki verecekleri önemli. Oyları önemli olmasa da politikacılara verdikleri para hala önemli bir faktör.”