https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trafikte-yeni-donem-basliyor-hasar-ihbarlari-tek-bir-merkezden-iletilebilecek--1108296121.html
Trafikte yeni dönem başlıyor: Hasar ihbarları tek bir merkezden iletilebilecek
Trafikte yeni dönem başlıyor: Hasar ihbarları tek bir merkezden iletilebilecek
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, SEDDK tarafından 1 Eylül 2026'da hayata geçirilecek Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile 34,7 milyon araç sahibini... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T15:39+0300
2026-08-27T15:39+0300
2026-08-27T15:39+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
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sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, trafik kazası sonrası hasar ihbarlarında 1 Eylül’de başlayacak düzenlemelerle ilgili aktarımlar yaptı. Düzenlemenin 34,7 milyon araç sahibini ilgilendirdiğini söyleyen Aslan, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen eylem planı kapsamında oluşturulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek. Yeni sistemle birlikte vatandaşların trafik kazalarının ardından hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden daha kolay ve hızlı şekilde iletebilmesi amaçlanıyor” dedi.Yeni sistemin kurulmasının nedenlerinden birinin trafik kazalarının ardından ortaya çıkan usulsüz aramalar olduğunu ifade eden Aslan, “SEDDK'nın açıklamasına göre bazı organize yapılar, kazazede bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle elde ederek vatandaşları çağrı merkezleri üzerinden arıyor. Bu kişilerden 'hasar takip vekaleti' alınması için ısrarlı girişimlerde bulunulduğu belirtiliyor. Eylem planıyla bu tür yapıların faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve vatandaşların hasar ihbarlarını doğrudan ve daha kolay şekilde yapabilmesi amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.Hasar tazminat sürecinde de değişiklik“Eylem planı yalnızca hasar ihbar sisteminin kurulmasıyla sınırlı değil” diyen Aslan, şunları söyledi:“Kaza sonrasında hasar tazminat süreçlerinin daha hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılması amacıyla denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji alanlarında çeşitli tedbirler de hayata geçiriliyor. Alo 193'ün devreye alınması öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eylem planı kapsamında bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonraki dönemde uygulanacak tedbirler değerlendirildi”
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2026
Okan Aslan
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)
radyo sputnik, radyo, radyo, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)
Trafikte yeni dönem başlıyor: Hasar ihbarları tek bir merkezden iletilebilecek
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, SEDDK tarafından 1 Eylül 2026'da hayata geçirilecek Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni dönemin detaylarını paylaştı. Aslan, uygulamanın kaza sonrası usulsüz aramaların önüne geçeceğini ve ihbar ile tazminat süreçlerini tek merkezden hızlandıracağını açıkladı.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, trafik kazası sonrası hasar ihbarlarında 1 Eylül’de başlayacak düzenlemelerle ilgili aktarımlar yaptı. Düzenlemenin 34,7 milyon araç sahibini ilgilendirdiğini söyleyen Aslan, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen eylem planı kapsamında oluşturulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek. Yeni sistemle birlikte vatandaşların trafik kazalarının ardından hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden daha kolay ve hızlı şekilde iletebilmesi amaçlanıyor” dedi.
Yeni sistemin kurulmasının nedenlerinden birinin trafik kazalarının ardından ortaya çıkan usulsüz aramalar olduğunu ifade eden Aslan, “SEDDK'nın açıklamasına göre bazı organize yapılar, kazazede bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle elde ederek vatandaşları çağrı merkezleri üzerinden arıyor. Bu kişilerden 'hasar takip vekaleti' alınması için ısrarlı girişimlerde bulunulduğu belirtiliyor. Eylem planıyla bu tür yapıların faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve vatandaşların hasar ihbarlarını doğrudan ve daha kolay şekilde yapabilmesi amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.
Hasar tazminat sürecinde de değişiklik
“Eylem planı yalnızca hasar ihbar sisteminin kurulmasıyla sınırlı değil” diyen Aslan, şunları söyledi:
“Kaza sonrasında hasar tazminat süreçlerinin daha hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılması amacıyla denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji alanlarında çeşitli tedbirler de hayata geçiriliyor. Alo 193'ün devreye alınması öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eylem planı kapsamında bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonraki dönemde uygulanacak tedbirler değerlendirildi”