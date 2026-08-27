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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rojin-kabais-dosyasinda-yanit-bekleyen-soru-son-konustugu-ve-hocam-dedigi-kisinin-ifadesi-neden-1108287044.html
Rojin Kabaiş dosyasında yanıt bekleyen soru: Son konuştuğu ve “hocam” dediği kişinin ifadesi neden alınmadı?
Rojin Kabaiş dosyasında yanıt bekleyen soru: Son konuştuğu ve “hocam” dediği kişinin ifadesi neden alınmadı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Rojin Kabaiş davası avukatlarından Abdurrahman Karabulut oldu. Karabulut... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T11:00+0300
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yeri̇ ve zamani
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rojin kabaiş
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adli tıp kurumu
van yüzüncü yıl üniversitesi
yeri ve zamanı
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Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programına katılan dava avukatlarından Abdurrahman Karabulut, Kabaiş’in kaybolmadan önce “hocam” diye hitap ettiği bir kişiyle temas kurduğunu ve bu kişinin Rojin’in kaybolduğu köyde adresinin bulunduğunu öne sürdü. Karabulut, söz konusu kişinin ifadesinin alınmadığını ve DNA örneğinin de alınmadığını belirterek soruşturmanın bu yönünün araştırılması gerektiğini savundu. Avukat Karabulut, Rojin Kabaiş'in ölmeden önce iki farklı ilaca maruz bırakıldığı belirtmişti. Karabulut, ilaçlardan birinin saniyeler içinde kasları felç ettiğini söyledi.Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Avukat Karabulut, şöyle konuştu:‘Rojin’in ilaç verilerek hareketsiz hale getirildiği düşünülüyor’
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radyo sputnik, radyo, radyo, rojin kabaiş, güçlü özgan, adli tıp kurumu, van yüzüncü yıl üniversitesi, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, rojin kabaiş, güçlü özgan, adli tıp kurumu, van yüzüncü yıl üniversitesi, yeri ve zamanı

Rojin Kabaiş dosyasında yanıt bekleyen soru: Son konuştuğu ve “hocam” dediği kişinin ifadesi neden alınmadı?

11:00 27.08.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Rojin Kabaiş davası avukatlarından Abdurrahman Karabulut oldu. Karabulut, “Rojin Kabaiş’in kaybolmadan önce son temas ettiği kişi ‘hocam’ dediği bir kişi ve Rojin’in kaybolduğu köyde adresi bulunan bir öğretim görevlisi” dedi.
Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programına katılan dava avukatlarından Abdurrahman Karabulut, Kabaiş’in kaybolmadan önce “hocam” diye hitap ettiği bir kişiyle temas kurduğunu ve bu kişinin Rojin’in kaybolduğu köyde adresinin bulunduğunu öne sürdü.
Karabulut, söz konusu kişinin ifadesinin alınmadığını ve DNA örneğinin de alınmadığını belirterek soruşturmanın bu yönünün araştırılması gerektiğini savundu. Avukat Karabulut, Rojin Kabaiş'in ölmeden önce iki farklı ilaca maruz bırakıldığı belirtmişti. Karabulut, ilaçlardan birinin saniyeler içinde kasları felç ettiğini söyledi.
Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Avukat Karabulut, şöyle konuştu:
“Rojin’in bazı sosyal medya hesaplarına ulaşılıyor. Bilirkişi raporunda Rojin’in kaybolduğu gün görüştüğü bir kişi var. Hocam diye bahsettiği bir kişi ve kendisine bir hediye alınma durumu var. Hediye hocaya alınıyor. Son temas ettiği kişilerden bir tanesi ve kendisiyle ilgili gözaltı talebimiz var. İlerleyen zamanlarda bu kişi İnstagram hesabını kapatıyor. O bölgede oturan bir kişi, Rojin’le aynı bazdan sinyal alınan bir kişi. Bizim için makul şüpheyi aşan bir şüpheli pozisyonundadır. Bir yıldır bu kişinin ne DNA’sı alınmış, ne ifadesi alınmış. Dosyada en az 100 farklı kişinin ifadesi var. Arkadaşları, aileleri, güvenlik görevlileri, oda arkadaşı… Bu kadar kişinin ifadesini alıyorsun, Rojin’in kaybolmadan önce son olarak temas ettiği kişinin neden ifadesini almıyorsun? Bu insan neden ilerleyen aşamalarda sosyal medya hesabını kapatıyor? Yaptığımız araştırmalarda bu kişinin Rojin’in kaybolduğu köyde adresi bulunmakta ve Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmaktadır ve öğretim görevlisidir.”

‘Rojin’in ilaç verilerek hareketsiz hale getirildiği düşünülüyor’

“Soruşturma en başından itibaren intihar üzerine yürütülen bir soruşturma olduğu için bu işlemler yapılmamış. Bunun baş sorumlularından bir tanesi Adli Tıp Kurumu’dur. Rojin’in bedeninde çıkan iki farklı erkek DNA’sı önceden tespit edildiği halde 9 ay sonra ortaya çıkıyor, bedeninin neresinden çıktığı ise 12 ay sonra açıklanıyor. Bu soru sorulmazsa hiç açıklanmayacak. Adli Tıp Kurumu benim gözümde baş şüphelidir. Bu sadece ihmalle ve liyakatsizlikle açıklanamaz. Görevi kötüye kullanmak ve delilleri karartmaya yönelik davranışlar boyutuna gelmiştir. ATK raporlarına göre Rojin’in midesinde iki madde bulunuyor, bir tanesi antibiyotik, diğer maddenin ise 11 Eylül’deki kulak ameliyatında verilen bir madde olduğu iddia ediliyor. Maddenin bayıltıcı bir madde olduğu biliniyor, profesörlerle görüşüp soruyorum, bu madde damardan verildikten sonra en fazla 90 dakika vücutta kalacağı belirtiliyor. Rojin ise 15 Ekim’de bulundu. Bu maddenin hiçbir surette midede kalmasının mümkün olmadığı, midede bulunduysa ağız yoluyla verilmiş olabileceği belirtiliyor. Rojin’e bu ilaç bir şekilde verilip hareketsiz hale getirildiği düşünülüyor. Böyle bir davada kamu adalet beklerken bizim adli tatil yapma lüksümüz yok.”
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