Rojin Kabaiş dosyasında yanıt bekleyen soru: Son konuştuğu ve “hocam” dediği kişinin ifadesi neden alınmadı?

“Soruşturma en başından itibaren intihar üzerine yürütülen bir soruşturma olduğu için bu işlemler yapılmamış. Bunun baş sorumlularından bir tanesi Adli Tıp Kurumu’dur. Rojin’in bedeninde çıkan iki farklı erkek DNA’sı önceden tespit edildiği halde 9 ay sonra ortaya çıkıyor, bedeninin neresinden çıktığı ise 12 ay sonra açıklanıyor. Bu soru sorulmazsa hiç açıklanmayacak. Adli Tıp Kurumu benim gözümde baş şüphelidir. Bu sadece ihmalle ve liyakatsizlikle açıklanamaz. Görevi kötüye kullanmak ve delilleri karartmaya yönelik davranışlar boyutuna gelmiştir. ATK raporlarına göre Rojin’in midesinde iki madde bulunuyor, bir tanesi antibiyotik, diğer maddenin ise 11 Eylül’deki kulak ameliyatında verilen bir madde olduğu iddia ediliyor. Maddenin bayıltıcı bir madde olduğu biliniyor, profesörlerle görüşüp soruyorum, bu madde damardan verildikten sonra en fazla 90 dakika vücutta kalacağı belirtiliyor. Rojin ise 15 Ekim’de bulundu. Bu maddenin hiçbir surette midede kalmasının mümkün olmadığı, midede bulunduysa ağız yoluyla verilmiş olabileceği belirtiliyor. Rojin’e bu ilaç bir şekilde verilip hareketsiz hale getirildiği düşünülüyor. Böyle bir davada kamu adalet beklerken bizim adli tatil yapma lüksümüz yok.”