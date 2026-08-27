https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/israilin-saldirilari-ve-natonun-sessizligi-1108296356.html

İsrail'in saldırıları ve NATO'nun sessizliği

İsrail'in saldırıları ve NATO'nun sessizliği

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, İsrail'in Suriye'deki son saldırılarının ve YPG/SDG'nin fesih sürecine yönelik tutumunun bölgesel güvenlik dengeleri açısından... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T15:53+0300

2026-08-27T15:53+0300

2026-08-27T15:53+0300

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında, İsrail'in Suriye'deki son saldırıları ve NATO'nun tutumunu değerlendirdi.Bozkurt, YPG/SDG'nin tasfiye sürecinin İsrail'i rahatsız ettiğini savunarak, "YPG'nin, SDG'nin feshedilmesi İsrail'i de rahatsız etmiştir. Çünkü İsrail bu yapıyı Türkiye'ye karşı kullanmak istiyordu." dedi."İsrail'de Türkiye'yi hedef almanın yanlış olduğu yazılıyor"İsrail'de de bu politikanın eleştirildiğini öne süren Bozkurt, Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde (INSS) yayımlanan bir makaleye şu sözlerle dikkat çekti:"Netanyahu yönetimi panik halinde"İsrail kamuoyundaki gelişmelere de değinen Bozkurt, son kamuoyu yoklamalarının Netanyahu hükümetinin oy kaybetmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.Bozkurt, "Netanyahu yönetiminde ciddi bir panik var. İsrail merkezli anketlerde de Netanyahu bloğunun gerilemeye devam ettiği görülüyor." ifadelerini kullandı."İstanbul'u hedef alan söylemler ortaya çıktı"İsrail basınındaki bazı yayınlara işaret eden Bozkurt, Türkiye'yi doğrudan hedef alan ifadelerin kullanılmaya başlandığını söyledi:"NATO sessiz kalıyor"Bozkurt, İsrail'in Kıbrıs'taki Türk askeri varlığına yönelik söylemlerine rağmen NATO'nun herhangi bir tepki vermediğini belirterek şöyle konuştu:Bozkurt, NATO'nun Rusya, Suriye veya İran söz konusu olduğunda hızlı açıklamalar yaptığını, ancak İsrail'e ilişkin gelişmeler karşısında sessiz kaldığını söyledi.

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