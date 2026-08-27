https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/israilin-saldirilari-ve-natonun-sessizligi-1108296356.html
İsrail'in saldırıları ve NATO'nun sessizliği
İsrail'in saldırıları ve NATO'nun sessizliği
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, İsrail'in Suriye'deki son saldırılarının ve YPG/SDG'nin fesih sürecine yönelik tutumunun bölgesel güvenlik dengeleri açısından... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T15:53+0300
2026-08-27T15:53+0300
2026-08-27T15:53+0300
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında, İsrail'in Suriye'deki son saldırıları ve NATO'nun tutumunu değerlendirdi.Bozkurt, YPG/SDG'nin tasfiye sürecinin İsrail'i rahatsız ettiğini savunarak, "YPG'nin, SDG'nin feshedilmesi İsrail'i de rahatsız etmiştir. Çünkü İsrail bu yapıyı Türkiye'ye karşı kullanmak istiyordu." dedi."İsrail'de Türkiye'yi hedef almanın yanlış olduğu yazılıyor"İsrail'de de bu politikanın eleştirildiğini öne süren Bozkurt, Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde (INSS) yayımlanan bir makaleye şu sözlerle dikkat çekti:"Netanyahu yönetimi panik halinde"İsrail kamuoyundaki gelişmelere de değinen Bozkurt, son kamuoyu yoklamalarının Netanyahu hükümetinin oy kaybetmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.Bozkurt, "Netanyahu yönetiminde ciddi bir panik var. İsrail merkezli anketlerde de Netanyahu bloğunun gerilemeye devam ettiği görülüyor." ifadelerini kullandı."İstanbul'u hedef alan söylemler ortaya çıktı"İsrail basınındaki bazı yayınlara işaret eden Bozkurt, Türkiye'yi doğrudan hedef alan ifadelerin kullanılmaya başlandığını söyledi:"NATO sessiz kalıyor"Bozkurt, İsrail'in Kıbrıs'taki Türk askeri varlığına yönelik söylemlerine rağmen NATO'nun herhangi bir tepki vermediğini belirterek şöyle konuştu:Bozkurt, NATO'nun Rusya, Suriye veya İran söz konusu olduğunda hızlı açıklamalar yaptığını, ancak İsrail'e ilişkin gelişmeler karşısında sessiz kaldığını söyledi.
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, i̇srail, ypg
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, i̇srail, ypg
İsrail'in saldırıları ve NATO'nun sessizliği
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, İsrail'in Suriye'deki son saldırılarının ve YPG/SDG'nin fesih sürecine yönelik tutumunun bölgesel güvenlik dengeleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bozkurt, İsrail'in söylemleri karşısında NATO'nun sessiz kaldığını vurguladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında, İsrail'in Suriye'deki son saldırıları ve NATO'nun tutumunu değerlendirdi.
Bozkurt, YPG/SDG'nin tasfiye sürecinin İsrail'i rahatsız ettiğini savunarak, "YPG'nin, SDG'nin feshedilmesi İsrail'i de rahatsız etmiştir. Çünkü İsrail bu yapıyı Türkiye'ye karşı kullanmak istiyordu." dedi.
"İsrail'de Türkiye'yi hedef almanın yanlış olduğu yazılıyor"
İsrail'de de bu politikanın eleştirildiğini öne süren Bozkurt, Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde (INSS) yayımlanan bir makaleye şu sözlerle dikkat çekti:
"İsrail'de yayımlanan bir makalede, 'Türkiye'yi karşınıza çekmeyin. Bu yanlış bir hamle.' deniliyor. Bir Amerikalı albay da 'Türkler savaşmayı bilir.' ifadelerini kullanıyor."
"Netanyahu yönetimi panik halinde"
İsrail kamuoyundaki gelişmelere de değinen Bozkurt, son kamuoyu yoklamalarının Netanyahu hükümetinin oy kaybetmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
Bozkurt, "Netanyahu yönetiminde ciddi bir panik var. İsrail merkezli anketlerde de Netanyahu bloğunun gerilemeye devam ettiği görülüyor." ifadelerini kullandı.
"İstanbul'u hedef alan söylemler ortaya çıktı"
İsrail basınındaki bazı yayınlara işaret eden Bozkurt, Türkiye'yi doğrudan hedef alan ifadelerin kullanılmaya başlandığını söyledi:
"İsrail yayın organlarında İstanbul'un hedef alınabileceğini söyleyen yazılar yayımlanıyor. 'Savunmada kalmayalım, taarruza devam edelim.' diyen bir anlayış oluşturuluyor."
Bozkurt, İsrail'in Kıbrıs'taki Türk askeri varlığına yönelik söylemlerine rağmen NATO'nun herhangi bir tepki vermediğini belirterek şöyle konuştu:
"NATO'nun 5. maddesi açık. Bir üyeye saldırı olduğunda diğer üyeler destek vermekle yükümlü. Kuzey Kıbrıs'taki Türk askeri varlığı da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde meşrudur. Buna rağmen NATO'dan hiçbir açıklama gelmiyor."
Bozkurt, NATO'nun Rusya, Suriye veya İran söz konusu olduğunda hızlı açıklamalar yaptığını, ancak İsrail'e ilişkin gelişmeler karşısında sessiz kaldığını söyledi.