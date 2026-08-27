https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/iran-kizilayindan-sputnike-rusya-irak-ve-cin-ulkemize-yardim-saglayan-ulkeler-arasinda-1108265857.html

İran Kızılay'ından Sputnik’e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında

İran Kızılay'ından Sputnik’e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında

Sputnik Türkiye

İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkan Vekili Raziye Alishavandi, Sputnik’e verdiği röportajda kuruluşun çalışma alanları, alınan yardımların... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

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Alişavandi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından başlatılan bağış kampanyasına dikkat çekti; bu kampanya kapsamında 42 ülke ve kuruluştan yardım geldi. Bağışçılar arasında Rusya, Irak ve Çin de yer alıyor.

i̇ran

rusya

irak

çin

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İran Kızılay'dan Sputnik'e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında Sputnik Türkiye İran Kızılay'dan Sputnik'e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında 2026-08-27T17:35+0300 true PT1M21S

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Sputnik Türkiye

vi̇deo, i̇ran kızılayı, i̇ran, rusya, kızılhaç, видео, irak, çin