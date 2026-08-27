https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/iran-kizilayindan-sputnike-rusya-irak-ve-cin-ulkemize-yardim-saglayan-ulkeler-arasinda-1108265857.html
İran Kızılay'ından Sputnik’e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında
İran Kızılay'ından Sputnik’e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında
Sputnik Türkiye
İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkan Vekili Raziye Alishavandi, Sputnik’e verdiği röportajda kuruluşun çalışma alanları, alınan yardımların... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T17:35+0300
2026-08-27T17:35+0300
2026-08-27T17:35+0300
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i̇ran kızılayı
i̇ran
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Alişavandi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından başlatılan bağış kampanyasına dikkat çekti; bu kampanya kapsamında 42 ülke ve kuruluştan yardım geldi. Bağışçılar arasında Rusya, Irak ve Çin de yer alıyor.
i̇ran
rusya
irak
çin
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İran Kızılay'dan Sputnik'e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında
Sputnik Türkiye
İran Kızılay'dan Sputnik'e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında
2026-08-27T17:35+0300
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PT1M21S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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vi̇deo, i̇ran kızılayı, i̇ran, rusya, kızılhaç, видео, irak, çin
vi̇deo, i̇ran kızılayı, i̇ran, rusya, kızılhaç, видео, irak, çin
İran Kızılay'ından Sputnik’e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında
İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkan Vekili Raziye Alishavandi, Sputnik’e verdiği röportajda kuruluşun çalışma alanları, alınan yardımların miktarı ve karşılaşılan başlıca zorlukları anlattı.
Alişavandi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından başlatılan bağış kampanyasına dikkat çekti; bu kampanya kapsamında 42 ülke ve kuruluştan yardım geldi. Bağışçılar arasında Rusya, Irak ve Çin de yer alıyor.