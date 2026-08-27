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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/iran-kizilayindan-sputnike-rusya-irak-ve-cin-ulkemize-yardim-saglayan-ulkeler-arasinda-1108265857.html
İran Kızılay'ından Sputnik’e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında
İran Kızılay'ından Sputnik’e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında
Sputnik Türkiye
İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkan Vekili Raziye Alishavandi, Sputnik’e verdiği röportajda kuruluşun çalışma alanları, alınan yardımların... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Alişavandi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından başlatılan bağış kampanyasına dikkat çekti; bu kampanya kapsamında 42 ülke ve kuruluştan yardım geldi. Bağışçılar arasında Rusya, Irak ve Çin de yer alıyor.
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irak
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İran Kızılay'dan Sputnik'e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında
Sputnik Türkiye
İran Kızılay'dan Sputnik'e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında
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vi̇deo, i̇ran kızılayı, i̇ran, rusya, kızılhaç, видео, irak, çin
vi̇deo, i̇ran kızılayı, i̇ran, rusya, kızılhaç, видео, irak, çin

İran Kızılay'ından Sputnik’e: Rusya, Irak ve Çin, ülkemize yardım sağlayan ülkeler arasında

17:35 27.08.2026
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İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkan Vekili Raziye Alishavandi, Sputnik’e verdiği röportajda kuruluşun çalışma alanları, alınan yardımların miktarı ve karşılaşılan başlıca zorlukları anlattı.
Alişavandi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından başlatılan bağış kampanyasına dikkat çekti; bu kampanya kapsamında 42 ülke ve kuruluştan yardım geldi. Bağışçılar arasında Rusya, Irak ve Çin de yer alıyor.
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