https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/c-vitamini-soguk-alginligini-onluyor-mu-arastirmalar-ne-soyluyor-1108299732.html

C vitamini soğuk algınlığını önlüyor mu: Araştırmalar ne söylüyor?

C vitamini soğuk algınlığını önlüyor mu: Araştırmalar ne söylüyor?

Sputnik Türkiye

Soğuk algınlığı denildiğinde ilk akla gelen takviyelerden C vitamininin sanıldığı kadar etkili olmadığı ortaya çıktı. Araştırmalar, C vitamininin hastalığa... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T17:34+0300

2026-08-27T17:34+0300

2026-08-27T17:34+0300

sağlik

c vitamini

vitamin

takviye

soğuk algınlığı

grip

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Kış aylarında soğuk algınlığına karşı C vitamini kullanımı oldukça yaygın. Ancak yıllar içinde yapılan geniş çaplı araştırmalar, C vitamininin soğuk algınlığı üzerindeki etkisinin düşünüldüğünden çok daha sınırlı olduğunu ortaya koyuyor.C vitamininin soğuk algınlığıyla özdeşleşmesinde, iki Nobel Ödülü sahibi ABD'li kimyager Linus Pauling önemli rol oynadı. Pauling, 1970'te yayımladığı kitabında sağlık için günde 1000-2000 miligram C vitamini alınmasını savundu ve daha yüksek dozların soğuk algınlığını önleyebileceğini ileri sürdü.Ancak Pauling'in bu görüşlerini dayandırdığı araştırmalar ve yaptığı hesaplamalar daha sonra eleştirildi. Sonraki yıllarda gerçekleştirilen daha kapsamlı çalışmalar da C vitamininin genel nüfusta soğuk algınlığına yakalanma riskini azalttığını gösteren güçlü bir kanıt ortaya koymadı.Hastalığı önlemiyor ama küçük bir etkisi olabilir2023'te yayımlanan ve 2 bin 736 sağlıklı kişinin yer aldığı 10 araştırmanın sonuçlarını bir araya getiren çalışmada, düzenli olarak günde en az 1000 miligram C vitamini kullananlar incelendi.Sonuçlara göre C vitamini alanlarda ağır soğuk algınlığı belirtilerinde yüzde 15'lik azalma görüldü. Ancak C vitamini, soğuk algınlığının hafif belirtilerinin süresini kısaltmadı.Araştırmalar, düzenli C vitamini kullanımının yetişkinler ve çocuklarda belirtilerin şiddetini ve süresini yaklaşık yüzde 8-14 azaltabileceğine işaret ediyor.Bu fark günlük hayatta oldukça küçük. Örneğin ağır belirtiler beş gün sürüyorsa C vitamini bu süreyi ortalama yaklaşık 12 saat kısaltabiliyor.Üstelik hastalık belirtileri başladıktan sonra C vitamini almaya başlamanın belirgin bir faydası görülmedi. Araştırmalarda saptanan sınırlı fayda, C vitaminini hastalanmadan önce düzenli kullanan kişilerde görüldü.Yüksek dozun da riski varC vitamininde 'ne kadar fazla, o kadar iyi' yaklaşımı da doğru değil.Uzun süre günde 1000 miligramdan fazla C vitamini tüketmek ise ishal, mide bulantısı, karın krampları ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabiliyor.Yüksek dozlar ayrıca böbrek taşı riskini artırabilecek oksalat atılımına neden olabiliyor. C vitamini demir emilimini de artırdığı için vücutta aşırı demir birikmesine yol açan kalıtsal hastalıklara sahip kişiler açısından sorun oluşturabiliyor.C vitamini takviyeleri bazı kanser tedavileri ve kolesterol düşürücü statinlerle de etkileşime girebiliyor. Bu nedenle özellikle yüksek dozlu ve düzenli takviye kullanmadan önce doktora danışılması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/yeni-arastirma-islenmis-gidalari-fazla-tuketen-erkeklerde-prostat-kanseri-riski-yuzde-30-daha-1108299005.html

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c vitamini, vitamin, takviye, soğuk algınlığı, grip