https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bodrumda-kasap-deposundan-400-kilo-bozuk-et-cikti-1108277392.html

Bodrum'da kasap deposundan 400 kilo bozuk et çıktı

Bodrum'da kasap deposundan 400 kilo bozuk et çıktı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposunda yaklaşık 400 kilogram bozuk et bulundu. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T00:30+0300

2026-08-27T00:30+0300

2026-08-27T00:30+0300

türki̇ye

et

kırmızı et

bozuk et

kasap

muğla

muğla valiliği

bodrum

bodrum belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108277049_0:589:1232:1282_1920x0_80_0_0_00bc733b216352ea964f5d5c616a5798.jpg

Gümbet Mahallesi'nde gelen kötü koku ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kasap işletmesinin deposunda denetim gerçekleştirdi.Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et buldu. Zabıta ekipleri, etlere imha edilmek üzere el koydu.İşletme hakkında tutanak tutulurken, mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/un-fabrikasinda-skandal-30-ton-bozuk-urun-imha-edildi-1108152863.html

türki̇ye

muğla

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

et, kırmızı et, bozuk et, kasap, muğla, muğla valiliği, bodrum, bodrum belediyesi