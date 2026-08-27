https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bodrumda-kasap-deposundan-400-kilo-bozuk-et-cikti-1108277392.html
Bodrum'da kasap deposundan 400 kilo bozuk et çıktı
Bodrum'da kasap deposundan 400 kilo bozuk et çıktı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposunda yaklaşık 400 kilogram bozuk et bulundu. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T00:30+0300
2026-08-27T00:30+0300
2026-08-27T00:30+0300
türki̇ye
et
kırmızı et
bozuk et
kasap
muğla
muğla valiliği
bodrum
bodrum belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108277049_0:589:1232:1282_1920x0_80_0_0_00bc733b216352ea964f5d5c616a5798.jpg
Gümbet Mahallesi'nde gelen kötü koku ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kasap işletmesinin deposunda denetim gerçekleştirdi.Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et buldu. Zabıta ekipleri, etlere imha edilmek üzere el koydu.İşletme hakkında tutanak tutulurken, mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/un-fabrikasinda-skandal-30-ton-bozuk-urun-imha-edildi-1108152863.html
türki̇ye
muğla
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108277049_0:358:1232:1282_1920x0_80_0_0_7e4001a2969ceca83129d9ff5d084b6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
et, kırmızı et, bozuk et, kasap, muğla, muğla valiliği, bodrum, bodrum belediyesi
et, kırmızı et, bozuk et, kasap, muğla, muğla valiliği, bodrum, bodrum belediyesi
Bodrum'da kasap deposundan 400 kilo bozuk et çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposunda yaklaşık 400 kilogram bozuk et bulundu.
Gümbet Mahallesi'nde gelen kötü koku ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kasap işletmesinin deposunda denetim gerçekleştirdi.
Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et buldu. Zabıta ekipleri, etlere imha edilmek üzere el koydu.
İşletme hakkında tutanak tutulurken, mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.