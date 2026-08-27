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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bodrumda-kasap-deposundan-400-kilo-bozuk-et-cikti-1108277392.html
Bodrum'da kasap deposundan 400 kilo bozuk et çıktı
Bodrum'da kasap deposundan 400 kilo bozuk et çıktı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposunda yaklaşık 400 kilogram bozuk et bulundu. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Gümbet Mahallesi'nde gelen kötü koku ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kasap işletmesinin deposunda denetim gerçekleştirdi.Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et buldu. Zabıta ekipleri, etlere imha edilmek üzere el koydu.İşletme hakkında tutanak tutulurken, mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/un-fabrikasinda-skandal-30-ton-bozuk-urun-imha-edildi-1108152863.html
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et, kırmızı et, bozuk et, kasap, muğla, muğla valiliği, bodrum, bodrum belediyesi

Bodrum'da kasap deposundan 400 kilo bozuk et çıktı

00:30 27.08.2026
© AA / Bodrum BelediyesiMuğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasaba ait depoda bulunan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, zabıta ekiplerince el konularak imha edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasaba ait depoda bulunan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, zabıta ekiplerince el konularak imha edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA / Bodrum Belediyesi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposunda yaklaşık 400 kilogram bozuk et bulundu.
Gümbet Mahallesi'nde gelen kötü koku ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kasap işletmesinin deposunda denetim gerçekleştirdi.
Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et buldu. Zabıta ekipleri, etlere imha edilmek üzere el koydu.
İşletme hakkında tutanak tutulurken, mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.
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