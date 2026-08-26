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TMO'dan fındık üreticilerine kritik uyarı: Geçen yılın ürünleri alınmayacak
TMO'dan fındık üreticilerine kritik uyarı: Geçen yılın ürünleri alınmayacak
Sputnik Türkiye
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen yılın fındığının bu yılki ürünle karıştırılmaması gerektiğini belirterek, geçen yılın... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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tmo
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
fındık
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen yılın ürünlerinin kesinlikle alınmayacağını söyledi.Güldal, fındık alımına 24 Ağustos'ta başladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Randevularımızı bir hafta önceden açmıştık. Üreticilerimiz randevu sistemini de öğrendiler. TMO'nun randevu sisteminden kendileri için uygun günlere randevu alarak ürünlerini getirmeye başladılar. İlk günlerde kurutmadan dolayı daha az ürün arzı oluyor ama ilerleyen günlerde bu miktar artacaktır. Hazırlığımızı yaptık, son üretici ürününü getirene kadar alıma devam edeceğiz."Alım kriterlerinin daha önceden ilan edildiğini belirten Güldal, "TMO'nun eksperleri fındık alımında son derece yetkinler. Kendilerini çok iyi yetiştirdiler. Bu anlamda bir eksik ya da problemimiz yok." dedi.Güldal, üreticilerden, geçen yılın fındığını, bu yılın mahsulüne karıştırmamalarını isteyerek, "Çünkü geri dönme durumu söz konusu olacaktır. Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır." diye konuştu.Fındıkta verimli yıl hedefleniyorAhmet Güldal, ürün bedeli ödemelerine ilişkin de şunları kaydetti:Milletvekili Şanlıtürk de üreticilere TMO'yu tercih etmeleri önerisinde bulundu.
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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fındık
tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fındık

TMO'dan fındık üreticilerine kritik uyarı: Geçen yılın ürünleri alınmayacak

15:37 26.08.2026
© Hayati Akçayfındık
fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Hayati Akçay
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen yılın fındığının bu yılki ürünle karıştırılmaması gerektiğini belirterek, geçen yılın ürünlerinin kesinlikle alınmayacağını açıkladı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen yılın ürünlerinin kesinlikle alınmayacağını söyledi.
Güldal, fındık alımına 24 Ağustos'ta başladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Randevularımızı bir hafta önceden açmıştık. Üreticilerimiz randevu sistemini de öğrendiler. TMO'nun randevu sisteminden kendileri için uygun günlere randevu alarak ürünlerini getirmeye başladılar. İlk günlerde kurutmadan dolayı daha az ürün arzı oluyor ama ilerleyen günlerde bu miktar artacaktır. Hazırlığımızı yaptık, son üretici ürününü getirene kadar alıma devam edeceğiz."
Alım kriterlerinin daha önceden ilan edildiğini belirten Güldal, "TMO'nun eksperleri fındık alımında son derece yetkinler. Kendilerini çok iyi yetiştirdiler. Bu anlamda bir eksik ya da problemimiz yok." dedi.
Güldal, üreticilerden, geçen yılın fındığını, bu yılın mahsulüne karıştırmamalarını isteyerek, "Çünkü geri dönme durumu söz konusu olacaktır. Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır." diye konuştu.

Fındıkta verimli yıl hedefleniyor

Ahmet Güldal, ürün bedeli ödemelerine ilişkin de şunları kaydetti:
"Bu yıl tüm ürünlerde 21'inci günden itibaren ürün bedellerini ödüyoruz. TMO'nun 31 Aralık tarihine kadar alım görevi var. Bize gelecek tüm ürünleri almak için depo, finans ve personel hazırlıklarını yapmış durumundayız. İnşallah 2026 yılı fındıkta başladığı gibi verimli ve bereketli bir sezon olarak geçer."
Milletvekili Şanlıtürk de üreticilere TMO'yu tercih etmeleri önerisinde bulundu.
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