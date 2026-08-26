https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/tmodan-findik-ureticilerine-kritik-uyari-1108265949.html

TMO'dan fındık üreticilerine kritik uyarı: Geçen yılın ürünleri alınmayacak

TMO'dan fındık üreticilerine kritik uyarı: Geçen yılın ürünleri alınmayacak

Sputnik Türkiye

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen yılın fındığının bu yılki ürünle karıştırılmaması gerektiğini belirterek, geçen yılın... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T15:37+0300

2026-08-26T15:37+0300

2026-08-26T15:37+0300

türki̇ye

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

fındık

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen yılın ürünlerinin kesinlikle alınmayacağını söyledi.Güldal, fındık alımına 24 Ağustos'ta başladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Randevularımızı bir hafta önceden açmıştık. Üreticilerimiz randevu sistemini de öğrendiler. TMO'nun randevu sisteminden kendileri için uygun günlere randevu alarak ürünlerini getirmeye başladılar. İlk günlerde kurutmadan dolayı daha az ürün arzı oluyor ama ilerleyen günlerde bu miktar artacaktır. Hazırlığımızı yaptık, son üretici ürününü getirene kadar alıma devam edeceğiz."Alım kriterlerinin daha önceden ilan edildiğini belirten Güldal, "TMO'nun eksperleri fındık alımında son derece yetkinler. Kendilerini çok iyi yetiştirdiler. Bu anlamda bir eksik ya da problemimiz yok." dedi.Güldal, üreticilerden, geçen yılın fındığını, bu yılın mahsulüne karıştırmamalarını isteyerek, "Çünkü geri dönme durumu söz konusu olacaktır. Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır." diye konuştu.Fındıkta verimli yıl hedefleniyorAhmet Güldal, ürün bedeli ödemelerine ilişkin de şunları kaydetti:Milletvekili Şanlıtürk de üreticilere TMO'yu tercih etmeleri önerisinde bulundu.

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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fındık