"İsrail Türkiye'nin egemenliğine saldırırsa bu karşılıksız kalmaz"

“İsrail ve Arap basınındaki haberlerde Azerbaycan’ın devrede olduğuna dikkat çekiliyor. Bir de Ürdün’deki toplantıya vurgu yapılıyor. İsraillilerde ise ‘Türkiye ile İsrail şu aşamada düşman değil rakip’ yorumu var. Orta Doğu basınında, ‘Bu olay üzerine iki ülkenin de dahil olduğu bir diplomasi tekniği var’ yorumları yer alıyor. Türkiye ile İsrail arasında uzun zamandır devam eden gerilim söz konusu. Ancak ‘Bu gerilim iki ülkenin yeniden bir araya gelebileceği bir trafik başlatabilir’ vurgusu da var. Tom Barrack’ın söylediği ‘çatışmasızlık’ mekanizmasından da bahsediliyor. Bu daha önce de gündeme gelmişti. 2025’te İsrail Tunus’un yakınlarındaki T4 üssünü vurmuştu. O zaman da İsrail basınında bunun Türkiye’ye dönük bir saldırı olduğu iddiası yer aldı. İsrail Ebu Zuhur’u vurmadan önce Türk askeri yetkililerinin havaalanını ziyaret ettiği iddia edildi. Türkiye bunu yalanladı ancak İsrail bunu iddia ediyor. Nisan 2025’te T4’e yapılan saldırı öncesinde de Türk yetkililerinin o havaalanını ziyaret ettiği öne sürülmüştü. İsrail’in Türkiye’ye yönelik tutumu yeni değil. Tunus’taki saldırı sonrasında da Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi. Ancak o zaman bu başarılamamıştı. Dolayısıyla 2025’te yaşanan sürecin aynısını görüyor gibiyiz. Yine bir havaalanı ve Türk yetkililerin ziyaret ettiği iddiası var. İsrail güvenliğini kendi sınırları dışında oluşturmaya çalışan bir ülke ve artık başının ağrımasını istemiyor. Bu sebeple İsrail, Esad’ın gitmesi sonrasında Suriye’nin bütün askeri düzenini vurdu. İleride kendisine karşı kullanılması ya da tavır alması olası herhangi bir güç istemiyor. Bu durum iki başlık altında okunabilir. İsrail nihayetinde bir devlet ve gelecekle ilgili planlamaları var. İsrail ve Arap basınında Netanyahu’nun böyle bir fırsatı seçim öncesi kullanmak isteyebileceğine vurgu yapılıyor. İsrail kendisine göre gelecekle ilgili planlamaları olan bir devlet ve Suriye’de ordu anlamında bir gücün hiçbir şekilde oluşmasını da istemiyor. Colani herkesin istediği bir isim aslında. Terbiye edilmiş ve makbul ancak ilerde Colani’nin nereye gideceği kestirilemeyebilir. Türkiye, Suriye istemese bile ileride Colani’yi İsrail’e karşı bir enstrüman olarak kullanabilir. Dolayısıyla İsrail işini şansa bırakmak istemiyor. ‘Esad’ın yerine gelecek olan kişi yarı Esadlık bile yapmasın’ istiyor İsrail.”