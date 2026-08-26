https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/erdogan-gerektiginde-her-seyden-sarfinazar-ederiz-ama-soz-konusu-vatan-oldugunda-kimseye-boyun-1108252447.html
Erdoğan'dan önemli mesaj: İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
Erdoğan'dan önemli mesaj: İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
millet
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te, "955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda konuştu:'Atımızın kuyruğunu bağladık'Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/cumhurbaskani-erdogan-ahlatta-gerceklesen-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1108240368.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, millet
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, millet
Erdoğan'dan önemli mesaj: İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
11:27 26.08.2026 (güncellendi: 11:59 26.08.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz" dedi. Erdoğan ayrıca "İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te, "955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda konuştu:
Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz
'Atımızın kuyruğunu bağladık'
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
Tahriklerle tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur
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