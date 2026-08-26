Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/erdogan-gerektiginde-her-seyden-sarfinazar-ederiz-ama-soz-konusu-vatan-oldugunda-kimseye-boyun-1108252447.html
Erdoğan'dan önemli mesaj: İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
Erdoğan'dan önemli mesaj: İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T11:27+0300
2026-08-26T11:59+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
millet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1a/1108252292_132:0:1821:950_1920x0_80_0_0_dcb4dcdb65f5239c6c810c24145a8abd.png
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te, "955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda konuştu:'Atımızın kuyruğunu bağladık'Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/cumhurbaskani-erdogan-ahlatta-gerceklesen-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1108240368.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1a/1108252292_343:0:1610:950_1920x0_80_0_0_f463a9e880540dadcaebe11a31b1c44d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, millet
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, millet

Erdoğan'dan önemli mesaj: İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık

11:27 26.08.2026 (güncellendi: 11:59 26.08.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz" dedi. Erdoğan ayrıca "İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te, "955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda konuştu:

Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz

'Atımızın kuyruğunu bağladık'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
Tahriklerle tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur
Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
TÜRKİYE
Erdoğan: Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize, gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim
Dün, 19:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала