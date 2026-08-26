Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

Erdoğan'dan önemli mesaj: İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz" dedi. Erdoğan ayrıca "İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık." dedi.