https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ekonomist-sirin-mevcut-ekonomi-programi-coktu-1108269367.html
Ekonomist Şirin: Mevcut ekonomi programı çöktü
Ekonomist Şirin: Mevcut ekonomi programı çöktü
Sputnik Türkiye
Ekonomist Emre Şirin, uygulanan ekonomi politikasının sürdürülebilirliğini yitirdiğini savunarak, Türkiye ekonomisinin yeniden güven ve üretim odaklı bir... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T17:38+0300
2026-08-26T17:38+0300
2026-08-26T17:38+0300
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Ekonomist Emre Şirin, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programında ekonomi politikalarını, cari açık verilerini ve yatırım araçlarını değerlendirdi. Mevcut ekonomi modelinin sürdürülemez hale geldiğini söyleyen Şirin, Türkiye'nin yeniden güven veren ekonomik politikalara dönmesi gerektiğini belirtti.“Bu bir finansman programıydı”Türkiye'de uygulanan ekonomi modelinin üretim yerine sıcak para girişine dayandığını belirten Şirin, mevcut finansman stratejisinin artık işlemediğini ifade etti.Şirin şunları söyledi:"Çözüm güven veren kurumlar ve gerçek veriler"Ekonomide yeniden istikrar sağlanabilmesi için şeffaflığın ve kurumsal güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Şirin, gerçek ekonomik verilerin açıklanmasının önemine şu sözlerle dikkat çekti:"Piyasalarda türbülans sürecek"Yapay zekâ ve teknolojik dönüşümün küresel ekonomide yeni riskler oluşturduğunu savunan Şirin, yatırımcıların önümüzdeki dönemde dalgalanmaların süreceğini dikkate alması gerektiğini söyledi. Şirin, "Piyasalarda türbülans devam edecek. Yatırım yapanlar bunu unutmadan hareket etmek zorunda" dedi."Konut yerine arsa ve borsa daha mantıklı"Son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan sert yükselişin aynı hızla devam etmeyeceğini belirten Şirin, yatırım amacıyla yeni konut almanın reel getiri sağlamayacağını söyledi:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo
Ekonomist Şirin: Mevcut ekonomi programı çöktü
Ekonomist Emre Şirin, uygulanan ekonomi politikasının sürdürülebilirliğini yitirdiğini savunarak, Türkiye ekonomisinin yeniden güven ve üretim odaklı bir yapıya dönmesi gerektiğini söyledi. Şirin, yatırım tercihlerinde ise konut yerine arsa ve borsanın daha rasyonel seçenekler olduğunu belirtti.
Ekonomist Emre Şirin, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programında ekonomi politikalarını, cari açık verilerini ve yatırım araçlarını değerlendirdi. Mevcut ekonomi modelinin sürdürülemez hale geldiğini söyleyen Şirin, Türkiye'nin yeniden güven veren ekonomik politikalara dönmesi gerektiğini belirtti.
“Bu bir finansman programıydı”
Türkiye'de uygulanan ekonomi modelinin üretim yerine sıcak para girişine dayandığını belirten Şirin, mevcut finansman stratejisinin artık işlemediğini ifade etti.
"Bu bir ekonomi programı değil, finansman programıydı. Kamu harcamalarını finanse etmek ve sıcak para çekmek için uygulandı. Gelinen noktada Mehmet Şimşek'in uyguladığı ve başarılı olduğunu söylediği program çöktü. Ekonomi daralırken, üretim biterken, imalat sanayi küçülürken ve tarım gerilerken cari açık patlıyorsa bu artık geminin karaya oturduğunun göstergesidir."
"Çözüm güven veren kurumlar ve gerçek veriler"
Ekonomide yeniden istikrar sağlanabilmesi için şeffaflığın ve kurumsal güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Şirin, gerçek ekonomik verilerin açıklanmasının önemine şu sözlerle dikkat çekti:
"Gerçek enflasyonu açıklayacaksınız, doların adil değerini belirleyeceksiniz, gerçek faiz uygulanacak. Yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığı sağlanacak, denge ve denetim mekanizmaları kurulacak. Ancak bu şekilde ülke yeniden düzlüğe çıkabilir."
"Piyasalarda türbülans sürecek"
Yapay zekâ ve teknolojik dönüşümün küresel ekonomide yeni riskler oluşturduğunu savunan Şirin, yatırımcıların önümüzdeki dönemde dalgalanmaların süreceğini dikkate alması gerektiğini söyledi. Şirin, "Piyasalarda türbülans devam edecek. Yatırım yapanlar bunu unutmadan hareket etmek zorunda" dedi.
"Konut yerine arsa ve borsa daha mantıklı"
Son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan sert yükselişin aynı hızla devam etmeyeceğini belirten Şirin, yatırım amacıyla yeni konut almanın reel getiri sağlamayacağını söyledi:
"Üç yıl önce 500 bin lira olan bir daire 15 milyon liraya çıktıysa bunun yeniden aynı oranda artması mümkün değil. Artış olsa bile enflasyonun altında kalır. Bu nedenle uzun vadeli yatırım açısından konut yerine arsa ya da borsa daha mantıklı."