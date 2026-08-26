https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ekonomist-sirin-mevcut-ekonomi-programi-coktu-1108269367.html

Ekonomist Şirin: Mevcut ekonomi programı çöktü

Ekonomist Şirin: Mevcut ekonomi programı çöktü

Sputnik Türkiye

Ekonomist Emre Şirin, uygulanan ekonomi politikasının sürdürülebilirliğini yitirdiğini savunarak, Türkiye ekonomisinin yeniden güven ve üretim odaklı bir... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T17:38+0300

2026-08-26T17:38+0300

2026-08-26T17:38+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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Ekonomist Emre Şirin, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programında ekonomi politikalarını, cari açık verilerini ve yatırım araçlarını değerlendirdi. Mevcut ekonomi modelinin sürdürülemez hale geldiğini söyleyen Şirin, Türkiye'nin yeniden güven veren ekonomik politikalara dönmesi gerektiğini belirtti.“Bu bir finansman programıydı”Türkiye'de uygulanan ekonomi modelinin üretim yerine sıcak para girişine dayandığını belirten Şirin, mevcut finansman stratejisinin artık işlemediğini ifade etti.Şirin şunları söyledi:"Çözüm güven veren kurumlar ve gerçek veriler"Ekonomide yeniden istikrar sağlanabilmesi için şeffaflığın ve kurumsal güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Şirin, gerçek ekonomik verilerin açıklanmasının önemine şu sözlerle dikkat çekti:"Piyasalarda türbülans sürecek"Yapay zekâ ve teknolojik dönüşümün küresel ekonomide yeni riskler oluşturduğunu savunan Şirin, yatırımcıların önümüzdeki dönemde dalgalanmaların süreceğini dikkate alması gerektiğini söyledi. Şirin, "Piyasalarda türbülans devam edecek. Yatırım yapanlar bunu unutmadan hareket etmek zorunda" dedi."Konut yerine arsa ve borsa daha mantıklı"Son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan sert yükselişin aynı hızla devam etmeyeceğini belirten Şirin, yatırım amacıyla yeni konut almanın reel getiri sağlamayacağını söyledi:

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo