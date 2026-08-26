Doç. Dr. Mutlu: Ukrayna’nın Karadeniz’deki saldırıları ile İsrail’in Suriye’ye saldırıları ilintili

“Çatışmaları birbirinden bağımsız değerlendirmemek gerekiyor. Ukrayna’nın İsrail ile o kadar benzer bir tavrı var ki… Ukrayna’nın Türk, İran veya orada kafasına esen, beğenmediği, şüphelendiği bir gemiye dron saldırısı yapmasının uluslararası hukukta elle tutulur bir yanı yok.

Peki Ukrayna ne istiyor? ABD dahil Avrupalı güçleri oraya çekmek istiyor. Son çırpınışları gibi. Çünkü zaman kazanması, konuyu büyütmesi mümkün değil. Ukrayna vekil savaşçı olarak, politik olarak bitme noktasına geldi. Bütün Batı’nın, Atlantik düzeninin adına savaş verip kendi evlatlarını yok ediyor. Ukrayna’nın amacı kanımca, Karadeniz’de kendisine şu ana kadar silah, mühimmat desteği sağlayan NATO ve Atlantik ülkelerini, Batı Avrupa devletlerini bizzat kendi yanında savaşa çekmek. Aynı İsrail taktiğini uyuluyor. Mümkün mertebe fazla devleti savaşa kışkırttığı anda kuvvetlerin geleceği inancıyla hareket ediyor. Bütün bu sürecin maalesef Zelenskiy’nin inançları olduğunu görüyoruz. O inançlar da gerçeklikten epeyce kopuk. Böyle bir durumda ona yardıma gelip gelmeyecekleri konusu oldukça şüpheli, savaşı genişletmek hiçbir işe yaramayacak. Zaten Ukrayna’nın kendi öz kaynaklarından kullanabileceği bir şey kalmamış gibi duruyor. Şimdi olayı dron savaşlarına çevirdiler; hızlı bir dron üretimi sürecine girdiler ve bununla Rusya’da caydırıcılık yaratmaya çalışıyorlar. Sivillere, altyapıya yapılan saldırıların iç politika açısından bir baskı olacağı düşüncesindeler kendilerince. Ama tabii bunların hepsi birer yanılgı. Çünkü bugüne kadar bunların hiçbiri işe yaramadı.”