Akıllı telefonda tersine dönüş: Z kuşağı neden 'aptal telefon' istiyor?

“İnsanlar daha aptal telefonlar istemeye başlamış. 2008 gibi akıllı telefon furyası başladı. Akıllı telefonlar istenmeye başlamıştı, günümüzde ise tam tersi olmaya başladı. Geçmişte bu cihaz ne kadar çok şey yapabiliyorsa o kadar iyidir deniyordu. Artık daha ne olsun derken üstüne yapay zeka geldi. Bugün ise tersine bir akım oluşmaya başlamış. Bazı insanlar daha gelişmiş telefon değil daha az şey yapabilen telefonlar istemeye başlamış. Cihazın cazibesi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu telefonlar temel özellikler sunuyormuş, bunların hepsi dezavantaj ama mesele burada tersine dönüyor. Bu teknoloji tarihi açısından küçümsenmeyecek kadar ilginç bir davranış değişikliği. Z kuşağı neden eski telefonlar istiyor? Eski hayatı özlüyor olamazlar çünkü onlar cep telefonsuz bir hayatı bilmiyorlar. Biz ilk telefonlarımızı aldığımızda onların birçoğu hayatta yoktu. Bu eylemin en mantıklı yanı nostalji olurdu ama eylemin nostalji duyulacak bir tarafı yok.”