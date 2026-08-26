https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/akilli-telefonda-tersine-donus-z-kusagi-neden-aptal-telefon-istiyor-1108267444.html
Akıllı telefonda tersine dönüş: Z kuşağı neden 'aptal telefon' istiyor?
Akıllı telefonda tersine dönüş: Z kuşağı neden 'aptal telefon' istiyor?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında konu başlıklarından biri, akıllı telefonların tersinin yani daha az gelişmiş telefonların istenmeye... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T16:39+0300
2026-08-26T16:39+0300
2026-08-26T16:39+0300
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teknoloji
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Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, teknoloji dünyasında dikkat çekici bir tersine dönüş yaşanıyor. Daha fazla özellik, daha güçlü işlemci ve yapay zeka yerine, bazı kullanıcılar artık yalnızca temel işlevleri sunan telefonlara yöneliyor. Gazeteci Serhat Ayan, bu değişimin özellikle Z kuşağındaki karşılığını ve teknoloji tarihindeki dikkat çekici yönünü değerlendirdi.Ayan, şöyle anlattı:
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Serhat Ayan
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Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, akıllı telefon, z kuşağı, teknoloji
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, akıllı telefon, z kuşağı, teknoloji
Akıllı telefonda tersine dönüş: Z kuşağı neden 'aptal telefon' istiyor?
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında konu başlıklarından biri, akıllı telefonların tersinin yani daha az gelişmiş telefonların istenmeye başlandığı akım oldu. Ayan, “Bu, teknoloji tarihi açısından küçümsenmeyecek kadar ilginç bir davranış” dedi.
Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, teknoloji dünyasında dikkat çekici bir tersine dönüş yaşanıyor. Daha fazla özellik, daha güçlü işlemci ve yapay zeka yerine, bazı kullanıcılar artık yalnızca temel işlevleri sunan telefonlara yöneliyor.
Gazeteci Serhat Ayan, bu değişimin özellikle Z kuşağındaki karşılığını ve teknoloji tarihindeki dikkat çekici yönünü değerlendirdi.
“İnsanlar daha aptal telefonlar istemeye başlamış. 2008 gibi akıllı telefon furyası başladı. Akıllı telefonlar istenmeye başlamıştı, günümüzde ise tam tersi olmaya başladı. Geçmişte bu cihaz ne kadar çok şey yapabiliyorsa o kadar iyidir deniyordu. Artık daha ne olsun derken üstüne yapay zeka geldi. Bugün ise tersine bir akım oluşmaya başlamış. Bazı insanlar daha gelişmiş telefon değil daha az şey yapabilen telefonlar istemeye başlamış. Cihazın cazibesi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu telefonlar temel özellikler sunuyormuş, bunların hepsi dezavantaj ama mesele burada tersine dönüyor. Bu teknoloji tarihi açısından küçümsenmeyecek kadar ilginç bir davranış değişikliği. Z kuşağı neden eski telefonlar istiyor? Eski hayatı özlüyor olamazlar çünkü onlar cep telefonsuz bir hayatı bilmiyorlar. Biz ilk telefonlarımızı aldığımızda onların birçoğu hayatta yoktu. Bu eylemin en mantıklı yanı nostalji olurdu ama eylemin nostalji duyulacak bir tarafı yok.”