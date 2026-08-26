https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/4-ilde-denize-girmek-yasaklandi-1108255141.html
Valilikler açıklama yaptı: 4 ilde denize girmek yasaklandı
Valilikler açıklama yaptı: 4 ilde denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Valilik ve kaymakamlık kararlarıyla dört ilde denize girmek yasaklandı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T13:31+0300
2026-08-26T13:31+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) aktardığına göre Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. 1 ila 2 metre olması beklenen dalga boyu bölgenin batısında yer yer 3 metreye çıkabilir.Ordu: Bugün de yasakOrdu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de denize girmek yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 25-26 Ağustos tarihlerinde il genelindeki sahillerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, "Bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı ile 25 Ağustos salı günü ve 26 Ağustos çarşamba günü ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.Sakarya: 3 ilçede yasakSakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.İlçelerin sahil kesimlerinde olumsuz deniz koşulları etkili oluyor.Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.Kırklareli: 2 ilçede yasakKırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı.Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.Giresun: Valilik duyurduGiresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 25-26 Ağustos'ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.Plajlardaki bayraklar ne anlama geliyor?
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deniz, ordu, karasu, kocaali, türkiye
deniz, ordu, karasu, kocaali, türkiye
Valilikler açıklama yaptı: 4 ilde denize girmek yasaklandı
13:31 26.08.2026 (güncellendi: 13:33 26.08.2026)
Valilik ve kaymakamlık kararlarıyla dört ilde denize girmek yasaklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) aktardığına göre Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. 1 ila 2 metre olması beklenen dalga boyu bölgenin batısında yer yer 3 metreye çıkabilir.
Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 25-26 Ağustos tarihlerinde il genelindeki sahillerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı ile 25 Ağustos salı günü ve 26 Ağustos çarşamba günü ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
İlçelerin sahil kesimlerinde olumsuz deniz koşulları etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
Kırklareli: 2 ilçede yasak
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 25-26 Ağustos'ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.
Plajlardaki bayraklar ne anlama geliyor?
Kırmızı bayrak: Denize girmenin kesinlikle yasak olduğunu gösteriyor.
Sarı bayrak: Denizin risk taşıdığını anlatıyor.
Siyah beyaz bayrak: Su sporları için ayrılmış alanlar için konuluyor.