https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/4-ilde-denize-girmek-yasaklandi-1108255141.html

Valilikler açıklama yaptı: 4 ilde denize girmek yasaklandı

Valilikler açıklama yaptı: 4 ilde denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Valilik ve kaymakamlık kararlarıyla dört ilde denize girmek yasaklandı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T13:31+0300

2026-08-26T13:31+0300

2026-08-26T13:33+0300

yaşam

deniz

ordu

karasu

kocaali

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107527232_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_00c61c36575499385d7e2b9333d370b2.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) aktardığına göre Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. 1 ila 2 metre olması beklenen dalga boyu bölgenin batısında yer yer 3 metreye çıkabilir.Ordu: Bugün de yasakOrdu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de denize girmek yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 25-26 Ağustos tarihlerinde il genelindeki sahillerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, "Bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı ile 25 Ağustos salı günü ve 26 Ağustos çarşamba günü ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.Sakarya: 3 ilçede yasakSakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.İlçelerin sahil kesimlerinde olumsuz deniz koşulları etkili oluyor.Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.Kırklareli: 2 ilçede yasakKırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı.Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.Giresun: Valilik duyurduGiresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 25-26 Ağustos'ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.Plajlardaki bayraklar ne anlama geliyor?

ordu

karasu

kocaali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz, ordu, karasu, kocaali, türkiye