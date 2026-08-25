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Ukrayna’nın borç sarmalı: 2013’ten bu yana 16 kat arttı
Ukrayna’nın borç sarmalı: 2013’ten bu yana 16 kat arttı
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Ukrayna’nın kamu borcu, 2013 yılı sonundan bu yana 16 kat artarak ülke ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturuyor. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Bu artışta, savaşın maliyeti, dış borçlanmalar ve ekonomik daralma etkili oldu. Ukrayna’nın borç yükü, sadece bütçeyi değil, ülkenin gelecekteki kalkınma potansiyelini de tehdit ediyor. Borcun boyutları ve yıllara göre değişimi, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, ukrayna, kamu borcu, eurobond, kredi, инфографика

Ukrayna’nın borç sarmalı: 2013’ten bu yana 16 kat arttı

15:18 25.08.2026
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Ukrayna’nın kamu borcu, 2013 yılı sonundan bu yana 16 kat artarak ülke ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturuyor.
Bu artışta, savaşın maliyeti, dış borçlanmalar ve ekonomik daralma etkili oldu. Ukrayna’nın borç yükü, sadece bütçeyi değil, ülkenin gelecekteki kalkınma potansiyelini de tehdit ediyor.
Borcun boyutları ve yıllara göre değişimi, Sputnik'in infografiğinde.
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