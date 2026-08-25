https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ukraynanin-borc-sarmali-2013ten-bu-yana-16-kat-artti-1108231666.html

Ukrayna’nın borç sarmalı: 2013’ten bu yana 16 kat arttı

Ukrayna’nın borç sarmalı: 2013’ten bu yana 16 kat arttı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın kamu borcu, 2013 yılı sonundan bu yana 16 kat artarak ülke ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturuyor. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T15:18+0300

2026-08-25T15:18+0300

2026-08-25T15:18+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

ukrayna

kamu borcu

eurobond

kredi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108231332_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_86fb8bfff0282f92e5065f8c9e61dee5.png

Bu artışta, savaşın maliyeti, dış borçlanmalar ve ekonomik daralma etkili oldu. Ukrayna’nın borç yükü, sadece bütçeyi değil, ülkenin gelecekteki kalkınma potansiyelini de tehdit ediyor. Borcun boyutları ve yıllara göre değişimi, Sputnik'in infografiğinde.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, ukrayna, kamu borcu, eurobond, kredi, инфографика