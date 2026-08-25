https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/seyirci-ile-atismasi-gundem-olan-bulent-ersoydan-yeni-aciklama-size-soruyorum-haddini-bildirmek-1108222583.html

Seyirci ile atışması gündem olan Bülent Ersoy'dan yeni açıklama: 'Size soruyorum, haddini bildirmek değil midir?'

Seyirci ile atışması gündem olan Bülent Ersoy'dan yeni açıklama: 'Size soruyorum, haddini bildirmek değil midir?'

Sputnik Türkiye

Kuşadası'nda verdiği konserde sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 1.5 saat sahneye geç çıkan Bülent Ersoy, "Saat kaç?" diyen dinleyiciyi "Defol git" diyerek... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T10:51+0300

2026-08-25T10:51+0300

2026-08-25T10:51+0300

yaşam

bülent ersoy

seyirci

konser

sağlık

serum

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Bülent Ersoy son konserinde yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de başlaması planlanan konser, bazı teknik aksaklıklar ve Ersoy’un yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 1,5 saat gecikmeli başladı. Saat 22.30 sıralarında sahneye çıkan Bülent Ersoy’a seyirciler arasından bir kişi, “Saat kaç oldu? Seyirciye saygı” diye seslendi.Ersoy 'Defol git' dediSeyircinin sözleri üzerine sinirlenen Ersoy, “Siz saygıdan ne anlarsınız? Saygımdan çıktım buraya. İnsanlar gelmişler, ayıp olur diye. Saat kaçmış, defol git. İyilik yaramaz. İnsanlık yaramaz. Direkt ben çıkmıyorum diyeceksin, olacak bitecek. Beş tane doktor dışarıda. Seyirciye saygı işte ama. Seyirciye saygısızlık mı bu?” ifadelerini kullandı.Yaşananların sosyal medyada gündem olması üzerine yeni açıklama yapan Bülent Ersoy konser öncesinde ciddi şekilde rahatsız olduğunu belirterek üç torba serum aldığını, dört doktor ve iki hemşirenin kendisiyle ilgilendiğini söyledi.Ersoy açıklamasında, “Tir tir titreyerek sahneye çıktım. Sizler bilet almış, vefa göstermiş ve beni dinlemek için üç bin kişi gelmişken, o gece hayal kırıklığı yaşamamanız adına sağlığımı hiçe sayarak tüm riskleri göze aldım” dedi.'Had bildirmek değil mi?'Bülent Ersoy, kendisine tepki gösteren seyirciye verdiği cevabın arkasında olduğunu da açıkça ifade etti. Ersoy, “Konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?” ifadelerini kullandı.

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bülent ersoy, seyirci, konser, sağlık, serum