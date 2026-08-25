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Rize'de iki kardeş denize girdi: Kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu
Rize'de iki kardeş denize girdi: Kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu
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Rize'nin Çayeli ilçesinde serinlemek için denize giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ise kayboldu. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Ö. ve 11 yaşındaki kardeşi Arif Kerem Ö. için ekipler harekete geçti.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredekilerin çalışmasıyla denizden çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö., kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Denizde kaybolan Arif Kerem Ö.'nün bulunması için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/valilik-duyurdu-2-gun-denize-girmek-yasaklandi-1108216403.html
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rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, rize cumhuriyet başsavcılığı, deniz, boğulma
rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, rize cumhuriyet başsavcılığı, deniz, boğulma

Rize'de iki kardeş denize girdi: Kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu

23:55 25.08.2026
© AA / Fikret DelalRize'nin Çayeli ilçesinde denize giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu
Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA / Fikret Delal
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Rize'nin Çayeli ilçesinde serinlemek için denize giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ise kayboldu.
Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Ö. ve 11 yaşındaki kardeşi Arif Kerem Ö. için ekipler harekete geçti.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredekilerin çalışmasıyla denizden çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö., kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Denizde kaybolan Arif Kerem Ö.'nün bulunması için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
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