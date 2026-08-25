Rize Balıkçı Köyü’nde kafes balıkçılığı direnişi: Deniz ekosistemi tehlikede

“Şu an Balıkçı Köyü’nde limanımızda zorla kapılar kırılarak içeri girildi. Halk direniş halinde, kadın çocuk demeden nöbet tutuyorlar. Buraya gelen süreçte aslında hukuki mücadeleler de yapıldı. Bu hikaye Rize-Artvin Havalimanı’nın yapılmasından başlıyor. Bu havalimanı deniz doldurularak yapıldı ve 5 kilometrelik bir alan kıyı balıkçılığı yapılan insanların sahasının yüzde 50’sini imha etti. Halk önce devletin faydalı bir yatırımı diyerek ses çıkarmadı ama o 5 kilometrelik alan içerisinde denize ulaşımı engellenen 7 köy oldu. Bu 7 köy içerisindeki Balıkçı Köyü, Samsun’dan Hopa’ya kadar sadece ama sadece balıkçılıkla uğraşan tek köy. Bu köyde liman genişletilerek denize erişim engellenmiş olan halkın denize ulaşması için yeni iskeleler yapıldı. Bu alan büyüyünce birilerinin dikkatini çekti. Dikkat çekince arka taraftan eller bu bölgenin doğusunu kafes balıkçılığı alanı ilan etti. Hiç balıkçılıkla alakası olmayan bir köyden ÇED raporu çıkardılar, halka sormadılar. 400 ailenin geçimini sağlayan bir yerden bahsediyoruz. Rize-Artvin Havalimanı kuş popülasyonunu da etkiliyor. Raporda diyor ki, burada bir uçak kazası kırımı yaşandığında sorumlusu devlet değil firmadır. Devletin kendisinin alması gereken önlemi kafes balıkçılığı yapan firmaya terk etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Rize-Artvin Havaalanı ÇED raporuna olumlu görüş vermedi. Ama gittiler devlet hava meydanlarından ÇED raporu aldılar. Biz bu belgeleri mahkemelere sunduğumuz halde maalesef mahkemeler bizim bu belgelerimizi dikkate almadı. 63 kafes ve toplam 12 bin ton üretim kapasitesinden bahsediliyor. Bu kapasite 4 bin ton balık dışkısı ortaya çıkarıyor. Bunun 400 tonu bile karaya ulaşsa bu denizlerin ekosistemi üç yıl sonra tamamen yok olacak noktaya geliyor. Biz bunları bildiğimiz için Doğu Karadeniz’in Doğu tarafında dar ve sığ bir bölge olduğu için kafes balıkçılığının ancak Orta Karadeniz’de yapılması gerektiğini söylüyoruz. Onlar ise Orta Karadeniz’de balık kalitesi iyi olmuyor, Doğu Karadeniz’de iyi oluyor gibi iddialarla halkı yanıltmaya çalışıyorlar. Kafes balıkçılığı çok teknik bir konudur. Kıyı balıkçılarına hiçbir etkisi yok. Bölgedeki istihdama etkileri de neredeyse çok sınırlı”