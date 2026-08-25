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Ölüm Vadisi'nde aracı çamura saplandı: Turist aşırı sıcak nedeniyle öldü
Ölüm Vadisi'nde aracı çamura saplandı: Turist aşırı sıcak nedeniyle öldü
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ölüm Vadisi'nde aracı çamura saplanan 68 yaşındaki turist, yardım aramak için yürüdüğü sırada aşırı sıcak nedeniyle hayatını... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde aracı çamura saplanan 68 yaşındaki Fransız turist Pierre Michel Formosa, yardım aramak için yürüdüğü sırada hayatını kaybetti.Ölüm Vadisi Milli Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre Formosa, geçen pazartesi günü Fransız seyahat arkadaşıyla birlikte parkta araçla seyahat ederken West Side Road üzerinde araçları çamura saplandı.İki turist, yardım bulabilmek için tuz düzlükleri üzerinden yürümeye başladı. Ancak aşırı sıcak nedeniyle Formosa yaklaşık 2,1 kilometre yürüdükten sonra ilerleyemedi.Seyahat arkadaşı yakındaki bir sürücünün dikkatini çekerek yardım istedi. Park görevlileri ve polis ekipleri daha sonra Formosa'yı bularak bölgeden çıkarmaya çalıştı ancak 68 yaşındaki turist olay yerinde hayatını kaybetti.Ölüm Vadisi Milli Parkı Müdürü Mike Reynolds, olayın bölgedeki koşulların ne kadar hızlı tehlikeli hale gelebileceğini gösterdiğini belirterek, "Ölüm Vadisi olağanüstü bir yer ancak sıcaklığı, mesafeleri ve ıssızlığı, deneyimden bağımsız olarak tehlikeli olabilir" ifadelerini kullandı.Yetkililer, Formosa'nın kesin ölüm nedeninin adli makamlar tarafından belirleneceğini açıkladı.Dünyanın en sıcak yerlerinden biriOlay sırasında Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 46,6 dereceye kadar yükseldi. Bölgede halen aşırı sıcak uyarısı bulunuyor.Ölüm Vadisi, dünyanın en sıcak yerlerinden biri olarak biliniyor. Parkın resmi internet sitesine göre bölgede 1913 yılında 57 derece ile dünya genelinde kaydedilen en yüksek sıcaklık ölçümlerinden biri gerçekleşti.
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abd, arizona, büyük kanyon, aşırı sıcaklar

Ölüm Vadisi'nde aracı çamura saplandı: Turist aşırı sıcak nedeniyle öldü

16:20 25.08.2026
© Fotoğraf / PixabayÖlüm Vadisi'nde aracı çamura saplandı: Turist aşırı sıcak nedeniyle öldü
Ölüm Vadisi'nde aracı çamura saplandı: Turist aşırı sıcak nedeniyle öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Fotoğraf / Pixabay
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ölüm Vadisi'nde aracı çamura saplanan 68 yaşındaki turist, yardım aramak için yürüdüğü sırada aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgede sıcaklık 46,6 dereceye kadar yükseldi.
Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde aracı çamura saplanan 68 yaşındaki Fransız turist Pierre Michel Formosa, yardım aramak için yürüdüğü sırada hayatını kaybetti.
Ölüm Vadisi Milli Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre Formosa, geçen pazartesi günü Fransız seyahat arkadaşıyla birlikte parkta araçla seyahat ederken West Side Road üzerinde araçları çamura saplandı.
İki turist, yardım bulabilmek için tuz düzlükleri üzerinden yürümeye başladı. Ancak aşırı sıcak nedeniyle Formosa yaklaşık 2,1 kilometre yürüdükten sonra ilerleyemedi.
Seyahat arkadaşı yakındaki bir sürücünün dikkatini çekerek yardım istedi. Park görevlileri ve polis ekipleri daha sonra Formosa'yı bularak bölgeden çıkarmaya çalıştı ancak 68 yaşındaki turist olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölüm Vadisi Milli Parkı Müdürü Mike Reynolds, olayın bölgedeki koşulların ne kadar hızlı tehlikeli hale gelebileceğini gösterdiğini belirterek, "Ölüm Vadisi olağanüstü bir yer ancak sıcaklığı, mesafeleri ve ıssızlığı, deneyimden bağımsız olarak tehlikeli olabilir" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, Formosa'nın kesin ölüm nedeninin adli makamlar tarafından belirleneceğini açıkladı.

Dünyanın en sıcak yerlerinden biri

Olay sırasında Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 46,6 dereceye kadar yükseldi. Bölgede halen aşırı sıcak uyarısı bulunuyor.
Ölüm Vadisi, dünyanın en sıcak yerlerinden biri olarak biliniyor. Parkın resmi internet sitesine göre bölgede 1913 yılında 57 derece ile dünya genelinde kaydedilen en yüksek sıcaklık ölçümlerinden biri gerçekleşti.
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