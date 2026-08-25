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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/israil-kendi-sonunu-hazirlayacak-bir-cephe-kuruyor-1108235215.html
"İsrail kendi sonunu hazırlayacak bir cephe kuruyor"
"İsrail kendi sonunu hazırlayacak bir cephe kuruyor"
Sputnik Türkiye
İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyı değerlendiren Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Tel Aviv yönetiminin güvenlik... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T15:49+0300
2026-08-25T15:49+0300
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Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında İsrail'in Suriye'deki saldırılarını ve Türkiye'nin izlemesi gereken güvenlik politikasını değerlendirdi.İsrail'in "önleyici savaş" doktrininin giderek daha geniş bir tehdit algısına dayandığını belirten Arslan, bu yaklaşımın uzun vadede Tel Aviv açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.Arslan şunları söyledi:Arslan, Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırının yalnızca askerî bir hedefi vurmadığını, İsrail'in güvenlik anlayışındaki çelişkileri de ortaya koyduğunu savundu:"Türkiye'nin cevabı yalnızca diplomatik kınama olmamalı"Türkiye'nin gelişmelere öfkeyle hareket ederek değil, stratejik bir yaklaşımla karşılık vermesi gerektiğini belirten Arslan, bununla birlikte yalnızca diplomatik açıklamaların yeterli olmayacağını şu sözlerle anlattı:"Suriye ile savunma iş birliği güçlendirilmeli"Arslan, Suriye ile kapsamlı bir savunma iş birliği kurulması, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve İsrail uçaklarının kullandığı hava koridorlarının daraltılması gerektiğini ifade etti.Arslan şunları söyledi:İncirlik ve Kürecik üslerinin mevcut güvenlik mimarisindeki rolünün de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Arslan, diplomasi ile askerî kapasitenin birbirinin alternatifi olmadığını vurguladı.Arslan şunları söyledi:
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, tel aviv, i̇srail
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, tel aviv, i̇srail

"İsrail kendi sonunu hazırlayacak bir cephe kuruyor"

15:49 25.08.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
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İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyı değerlendiren Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Tel Aviv yönetiminin güvenlik anlayışının giderek stratejik bir çıkmaza dönüştüğünü söyledi. Arslan, Türkiye'nin diplomasiyle birlikte askeri kapasitesini de güçlendirecek somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.
Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında İsrail'in Suriye'deki saldırılarını ve Türkiye'nin izlemesi gereken güvenlik politikasını değerlendirdi.
İsrail'in "önleyici savaş" doktrininin giderek daha geniş bir tehdit algısına dayandığını belirten Arslan, bu yaklaşımın uzun vadede Tel Aviv açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Arslan şunları söyledi:
"Tel Aviv, gelecekte tehdit oluşturabileceğini düşündüğü her kapasiteyi daha ortaya çıkmadan yok etmeye çalışıyor. Tehdit kavramı sürekli genişletildiğinde savunma ile saldırı arasındaki sınır da ortadan kalkıyor. Bu caydırıcılık olmaktan çıkar, stratejik körlüğe dönüşür."
Arslan, Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırının yalnızca askerî bir hedefi vurmadığını, İsrail'in güvenlik anlayışındaki çelişkileri de ortaya koyduğunu savundu:
"İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne bıraktığı bombalar yalnızca bir pisti değil, İsrail'in güvenlik doktrinindeki giderek büyüyen çelişkiyi de görünür hale getirdi. İsrail yönetimi kendi sonunu getirecek bir cepheyi kendi elleriyle kuruyor."

"Türkiye'nin cevabı yalnızca diplomatik kınama olmamalı"

Türkiye'nin gelişmelere öfkeyle hareket ederek değil, stratejik bir yaklaşımla karşılık vermesi gerektiğini belirten Arslan, bununla birlikte yalnızca diplomatik açıklamaların yeterli olmayacağını şu sözlerle anlattı:
"Türkiye'nin cevabı öfkeyle verilmiş erken bir kurşun olmamalıdır. Ancak cevap yalnızca diplomatik kınamayla da sınırlı kalmamalıdır."

"Suriye ile savunma iş birliği güçlendirilmeli"

Arslan, Suriye ile kapsamlı bir savunma iş birliği kurulması, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve İsrail uçaklarının kullandığı hava koridorlarının daraltılması gerektiğini ifade etti.
Arslan şunları söyledi:
"Suriye ile kapsamlı bir savunma iş birliği anlaşması kurulmalı. Mümkünse çağrılı kuvvet mekanizması oluşturulmalı. Suriye'nin radar ve hava savunma kapasitesi güçlendirilmeli, İsrail uçaklarının kullandığı koridorlar daraltılmalıdır."
İncirlik ve Kürecik üslerinin mevcut güvenlik mimarisindeki rolünün de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Arslan, diplomasi ile askerî kapasitenin birbirinin alternatifi olmadığını vurguladı.
Arslan şunları söyledi:
"İncirlik ve Kürecik'in, İsrail'i koruyan sistem içerisindeki konumu yeniden değerlendirilmelidir. Diplomasi, askerî kapasitenin alternatifi olamaz."
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