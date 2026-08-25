“İran’da Irak ve Suriye modeli uygulanabilir, yeni fazlar göreceğiz”

“İran içerisinde Humeyni zamanından bu yana politik bir yarılma var. Herkes tasfiye edildikten sonra piyasada Humeyniciler ve daha Humeyniciler kalmıştı. Şu anda da Hamaneyciler ve daha Hamaneyciler var. Pezeşkiyan ve Arakçi gibi isimler Hamaneyciler ancak bir de daha radikaller var. İran içinde bundan farklı bir muhalefet hattı yok. Hasan Ruhani döneminde yani 2013-2021 arasında saflar netleşmişti. Yaptırımlar olmazsa İran ekonomisinin düzlüğe çıkamayacağını savunan teknokratlarla, ‘yaptırımlar varsa da ekmek peynir yeriz’ diyen kesimler vardı. Pezeşkiyan ve Arakçi de Hasan Ruhani hattına daha yakın duruyorlar. Müzakere ve pazarlık yapıp ambargoları kaldırmak istiyorlar. Ben de İran’da yaşasam bu noktaya yakın olurdum. İran’da ekonomi ciddi zorda. Bir dolar 200 bin Tümeni geçti. İran riyali Türk Lirası karşısında bile zayıflıyor. Buna ek olarak enflasyon ve işsizlik de var. Ortalama bir memurun maşı 25 milyon tümen civarında. Bu da Türk Lirası ile 6 bin lira yapıyor. Bu hayatın her alanına yansıyor. İran’da yönetimi devirebilecek bir şey varsa bu karasal bir işgal ya da İsrail füzeleri değil. Trump’ın D-DAY’i askeri ihtimale göre daha isabetli. Askeri bir karasal işgal bile İran’daki yönetimi devirse dahi Taliban meselesinde olduğu gibi yine İran’da hükümet eski haline dönebilir. İçerde kaynayan bir kazan var. 2010’larda Suriye iç savaşı devam ederken ‘Paralarımızı Suriye ve Lübnan’a götürüyorsunuz’ diyorlardı ancak şu an Suriye de Lübnan da yok. Yapısal bir sorun olduğunu muhalif kesimler de anladı. İran sanayileşmiş bir ülke değil. Satılabilen petrol ve hammadde üzerinde de yaptırımlar var. Türkiye gibi bir G-20 ülkesinin petrolünün dörtte biri İran’dan geliyordu. 2018’de Trump yaptırımları ilan edildikten sonra enerji bakanı ‘2019’dan beri İran’dan aldığımız petrol miktarı sıfır’ dedi. Güney Kore, Hindistan ve Japonya da petrol alıyordu bu da sıfırlandı. Tek alıcı Çin idi ancak Çin de fiyatı öldürerek yani normal fiyatın altında alıyor. Ayrıca petrol endüstrisi için ciddi yatırımlar da gerekiyor. 2019’dan beri İran petrol ve hammadde satamıyor. Petrolün satılamadığı bir noktada ekonomiyi neyle çevirecekler? Kendi kendini idare edebilen bir sistem var ancak İran’da 90 milyonluk eğitimli bir nüfus bulunuyor. Bu nüfus aynı zamanda şehirleşmiş durumda. Bunlar sadece kendi içinde ve ne olduğu belli olmayan şeyler üreterek yönetilemez. Petrol satışı üzerindeki yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Yaptırımlar enflasyon ve döviz kuru maliyeti yaratıyor. Bu süreç kendi kendini yok etmeye götüren bir sürece evrilebilir.”