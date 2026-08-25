https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ingiltere-yapay-zeka-egitimi-icin-ukraynadaki-savas-alani-verilerine-erisecek-1108240943.html

İngiltere, yapay zeka eğitimi için Ukrayna’daki savaş alanı verilerine erişecek

İngiltere, yapay zeka eğitimi için Ukrayna’daki savaş alanı verilerine erişecek

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki gerçek savaş koşullarından elde edilen verilerin yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılacağını açıkladı... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T19:54+0300

2026-08-25T19:54+0300

2026-08-25T19:54+0300

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İngiltere, yapay zeka sistemleri eğitimi amacıyla Ukrayna’daki savaş alanı verilerini içeren özel platforma erişim sağlayacak.İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın 24 Ağustos’taki Kiev ziyareti sırasında imzalanan anlaşma kapsamında, Ukrayna merkezli yapay zeka laboratuvarı "Avengers AI Labs"in veri tabanına erişim imkanı elde edildi.Bakanlık, söz konusu platformun yapay zeka modellerinin eğitilmesinde büyük önem taşıyan gerçek muharebe koşullarına ait veri ve bilgileri içerdiğini belirtti. Açıklamada, bu verilerin Ukrayna’daki çatışma bölgesi genelinde kurulan binlerce gündüz görüş kamerası ve kızılötesi sensör aracılığıyla anlık olarak toplandığı aktarıldı.Londra’nın, elde edilen bu stratejik verileri öncelikle her iki ülkenin savunma kapasitesini geliştirmek ve ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla kullanacağı kaydedildi.

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