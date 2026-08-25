https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ingiltere-yapay-zeka-egitimi-icin-ukraynadaki-savas-alani-verilerine-erisecek-1108240943.html
İngiltere, yapay zeka eğitimi için Ukrayna’daki savaş alanı verilerine erişecek
İngiltere, yapay zeka eğitimi için Ukrayna’daki savaş alanı verilerine erişecek
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki gerçek savaş koşullarından elde edilen verilerin yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılacağını açıkladı... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T19:54+0300
2026-08-25T19:54+0300
2026-08-25T19:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇ngiltere savunma bakanlığı
ukrayna
londra
yapay zeka
andy burnham
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094918913_0:60:1180:723_1920x0_80_0_0_7233f4e5a6c52d6d3a4c1060bc7fd1b5.png
İngiltere, yapay zeka sistemleri eğitimi amacıyla Ukrayna’daki savaş alanı verilerini içeren özel platforma erişim sağlayacak.İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın 24 Ağustos’taki Kiev ziyareti sırasında imzalanan anlaşma kapsamında, Ukrayna merkezli yapay zeka laboratuvarı "Avengers AI Labs"in veri tabanına erişim imkanı elde edildi.Bakanlık, söz konusu platformun yapay zeka modellerinin eğitilmesinde büyük önem taşıyan gerçek muharebe koşullarına ait veri ve bilgileri içerdiğini belirtti. Açıklamada, bu verilerin Ukrayna’daki çatışma bölgesi genelinde kurulan binlerce gündüz görüş kamerası ve kızılötesi sensör aracılığıyla anlık olarak toplandığı aktarıldı.Londra’nın, elde edilen bu stratejik verileri öncelikle her iki ülkenin savunma kapasitesini geliştirmek ve ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla kullanacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/kremlinden-londranin-scalp-adimina-tepki-savasin-tarafi-oluyorlar-1108198407.html
ukrayna
londra
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094918913_67:0:1111:783_1920x0_80_0_0_e9bedab7698421f6ec2df12388023c5a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngiltere savunma bakanlığı, ukrayna, londra, yapay zeka, andy burnham, kiev
i̇ngiltere savunma bakanlığı, ukrayna, londra, yapay zeka, andy burnham, kiev
İngiltere, yapay zeka eğitimi için Ukrayna’daki savaş alanı verilerine erişecek
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki gerçek savaş koşullarından elde edilen verilerin yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılacağını açıkladı. Verilerin öncelikle iki ülkenin savunması ve ulusal güvenliği için değerlendirileceği belirtildi.
İngiltere, yapay zeka sistemleri eğitimi amacıyla Ukrayna’daki savaş alanı verilerini içeren özel platforma erişim sağlayacak.
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın 24 Ağustos’taki Kiev ziyareti sırasında imzalanan anlaşma kapsamında, Ukrayna merkezli yapay zeka laboratuvarı "Avengers AI Labs"in veri tabanına erişim imkanı elde edildi.
Bakanlık, söz konusu platformun yapay zeka modellerinin eğitilmesinde büyük önem taşıyan gerçek muharebe koşullarına ait veri ve bilgileri içerdiğini belirtti. Açıklamada, bu verilerin Ukrayna’daki çatışma bölgesi genelinde kurulan binlerce gündüz görüş kamerası ve kızılötesi sensör aracılığıyla anlık olarak toplandığı aktarıldı.
Londra’nın, elde edilen bu stratejik verileri öncelikle her iki ülkenin savunma kapasitesini geliştirmek ve ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla kullanacağı kaydedildi.