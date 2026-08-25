https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/hazine-tasinmazi-operasyonunda-27-kisi-gozaltinda-aralarinda-milli-emlak-ve-tapu-muduru-de-var-1108230668.html

'Hazine taşınmazı' operasyonunda 27 kişi gözaltında: Aralarında Milli Emlak ve tapu müdürü de var

'Hazine taşınmazı' operasyonunda 27 kişi gözaltında: Aralarında Milli Emlak ve tapu müdürü de var

Sputnik Türkiye

Hazine taşınmazlarının usulsüz devredilmesiyle ilgili soruşturmada 27 kişi gözaltına alındı. Aralarında Milli Emlak ve tapu personelinin de olduğu ortaya... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T13:00+0300

2026-08-25T13:00+0300

2026-08-25T13:00+0300

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Antalya Kemer'de Hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde bazı kişilerin üzerine geçirildiği iddiasıyla başlayan soruşturma beş ile yayıldı. Yapılan operasyonda aralarında Kemer İlçe Tapu Müdürü A.K, Kemer Aspendos Milli Emlak Müdürü E.G.K. ve Kemer Milli Emlak Müdür Yardımcısı vekili S.Y'nin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 80 hazine taşınmazı yakın incelemeye alınırken, toplamda 300'den fazla taşınmazın devredildiğinin belirlendiği öğrenildi. Söz konusu taşınmazların bulundukları bölgelerdeki güncel piyasa değerleri dikkate alındığında, inceleme konusu 80 taşınmazın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde olduğu değerlendiriliyor. Şüphelilerin telefon görüşmeleri de dosyaya girdi. Kemer Tapu Müdürü, Kemer Aspendos Milli Emlak Müdürü de gözaltında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Antalya'nın yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında milli emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında Kemer İlçe Tapu Müdürü A.K, Kemer Aspendos Milli Emlak Müdürü E.G.K. ve Kemer Milli Emlak Müdür Yardımcısı vekili S.Y'nin de bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bağlantılı banka hesapları, taşınmazları ve diğer mal varlıklarının el değiştirmesinin önlenmesi amacıyla koruma ve el koyma tedbirleri uygulandı. Bir kısım hazine taşınmazı hakkında satış iptali ve devir önleme kayıtları oluşturulurken, açılan tapu iptal ve tescil davalarında ihtiyati tedbirler uygulandığı bildirildi.Yapılanmanın hiyerarşisi çözüldüSoruşturma kapsamında MASAK ve banka verileri, HTS ve baz kayıtları, tapu hareketleri, bakanlık müfettişliği raporları ve ön inceleme raporları, bilirkişi raporları, taşınmaz satış dosyaları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile CMK'nin 135. maddesi kapsamında elde edilen iletişim kayıtları incelendi.İncelemelerde olayların münferit idari hata veya birbirinden bağımsız usulsüzlüklerden ibaret olmadığı, kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında işlem, iletişim, para ve taşınmaz ilişkilerinin bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Yapılanmanın Kemer Milli Emlak Uzmanı G.K'nin sevk ve koordinasyonunda hareket ettiği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.Milli emlak personelinin taşınmazların tespiti, kullanıcı ve hak sahiplerinin belirlenmesi, satış dosyalarının hazırlanması, satışa engel durumların değerlendirilmesi ve tescil süreçlerinde rol aldığı değerlendirildi. Sivil ayağın ise uygun kişilerin belirlenmesi, taşınmazların edinilmesi, aile veya bağlantılı kişiler arasında devredilmesi ve elde edilen ekonomik menfaatin ilgili çevrede tutulması aşamalarında rol aldığı tespit edildi.MASAK ve tapu incelemelerinde, usulsüz satış işlemlerinde rol aldığı değerlendirilen kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında doğrudan para transferleri, yüksek tutarlı nakit hareketleri, taşınmaz devirleri ve yoğun iletişim ilişkileri bulunduğu belirlendi.300'den fazla taşınmaz devredildiSoruşturma kapsamında 80 hazine taşınmazı yakın incelemeye alınırken, toplamda 300'den fazla taşınmazın devredildiğinin belirlendiği öğrenildi. Söz konusu taşınmazların bulundukları bölgelerdeki güncel piyasa değerleri dikkate alındığında, inceleme konusu 80 taşınmazın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde olduğu değerlendiriliyor.Kesin kamu zararının, taşınmazların satış tarihlerindeki hukuki durumları, gerçek piyasa değerleri ve Hazine tarafından tahsil edilen bedeller dikkate alınarak yürütülen bilirkişi incelemesinin ardından belirleneceği bildirildi.700 metrekarelik taşınmazı 15 bin liraya aldığını ortaya çıktıSoruşturma kapsamında G.K'nin tarımsal indirimli satış işlemlerine ilişkin bir telefon görüşmesinde, vatandaşların tespiti yapılmadan beyanlara göre işlem gerçekleştirildiğini söylediği belirlendi.G.K'nin başka bir kişiyle yaptığı görüşmede ise kendisinden uygun bir taşınmaz bulmasının istenmesi üzerine buna olumlu yanıt verdiği tespit edildi. Söz konusu görüşmenin devamında Milli Emlak personeli Y.F'nin Ovacık'ta yaklaşık 700 metrekare büyüklüğündeki bir taşınmazı 15 bin liraya aldığına ilişkin örnek verdiği belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/alihan-kuris-sorusturmasinda-dev-masak-raporu-cikti-1818-gayrimenkul-kaydi-cikti-1108189361.html

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hazine, masak, antalya cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık