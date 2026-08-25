https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/endonezyadaki-anak-krakatau-yanardaginda-pes-pese-patlamalar-1108226742.html

Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağında peş peşe patlamalar

Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağında peş peşe patlamalar

Sputnik Türkiye

Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda peş peşe patlamalar meydana geldi. Kül tabakasının yüzlerce metre yükseldiği yanardağ çevresinde bölge sakinlerine... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T12:07+0300

2026-08-25T12:07+0300

2026-08-25T12:07+0300

yaşam

anak krakatau

endonezya

yanardağ

yanardağ patlaması

tsunami

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108226337_0:64:1025:640_1920x0_80_0_0_5383994f065ea27eacde5cb1a69ea546.jpg

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Anak Krakatau Yanardağı'nda dün akşam 4 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 300 metre yüksekliğe ulaştı.Endonezya'nın resmi volkan izleme kurumu PVMBG, yanardağdaki hareketliliğin son günlerde arttığını bildirdi. 22 Ağustos'ta 6 saat içinde 9 patlama kaydedildi ve kül sütunları 200 ila 400 metreye yükseldi. 17 Ağustos'ta da Anak Krakatau'da 20 patlama kaydedilmiş olması sebebiyle yanardağın faaliyet seviyesi 3.seviye olarak bildirildi.Yetkililer, bölge sakinleri, turistler ve ziyaretçilere Anak Krakatau Yanardağı'na yaklaşmamaları ve aktif kraterin 3 kilometrelik çevresinde herhangi bir faaliyette bulunmamaları çağrısında bulundu.'Krakatau'nun Çocuğu' anlamına gelen Anak Krakatau, 1883'teki büyük patlamada büyük bölümü çöken Krakatau Yanardağı'nın bulunduğu bölgede, 1920'lerin sonlarında denizden yükselerek oluşmaya başladı.1883'te kayıtlara geçen en güçlü volkanik olaylardan biri olan Krakatau patlaması, büyük tsunamilere yol açtı ve Sunda Boğazı çevresindeki kıyı yerleşimlerini etkiledi. Felakette 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Aralık 2018'de Anak Krakatau'nun bir bölümünün çökmesi de Banten ve Lampung kıyılarını vuran ve can kayıplarına yol açan başka bir tsunamiyi tetikledi.'Pasifik Ateş Çemberi' olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/avrupada-sicak-hava-dalgalari-35-binden-fazla-kisinin-olumune-neden-oldu-1108221711.html

anak krakatau

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anak krakatau, endonezya, yanardağ, yanardağ patlaması, tsunami