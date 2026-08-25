https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/endonezyadaki-anak-krakatau-yanardaginda-pes-pese-patlamalar-1108226742.html
Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağında peş peşe patlamalar
Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağında peş peşe patlamalar
Sputnik Türkiye
Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda peş peşe patlamalar meydana geldi. Kül tabakasının yüzlerce metre yükseldiği yanardağ çevresinde bölge sakinlerine... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T12:07+0300
2026-08-25T12:07+0300
2026-08-25T12:07+0300
yaşam
anak krakatau
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yanardağ
yanardağ patlaması
tsunami
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Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Anak Krakatau Yanardağı'nda dün akşam 4 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 300 metre yüksekliğe ulaştı.Endonezya'nın resmi volkan izleme kurumu PVMBG, yanardağdaki hareketliliğin son günlerde arttığını bildirdi. 22 Ağustos'ta 6 saat içinde 9 patlama kaydedildi ve kül sütunları 200 ila 400 metreye yükseldi. 17 Ağustos'ta da Anak Krakatau'da 20 patlama kaydedilmiş olması sebebiyle yanardağın faaliyet seviyesi 3.seviye olarak bildirildi.Yetkililer, bölge sakinleri, turistler ve ziyaretçilere Anak Krakatau Yanardağı'na yaklaşmamaları ve aktif kraterin 3 kilometrelik çevresinde herhangi bir faaliyette bulunmamaları çağrısında bulundu.'Krakatau'nun Çocuğu' anlamına gelen Anak Krakatau, 1883'teki büyük patlamada büyük bölümü çöken Krakatau Yanardağı'nın bulunduğu bölgede, 1920'lerin sonlarında denizden yükselerek oluşmaya başladı.1883'te kayıtlara geçen en güçlü volkanik olaylardan biri olan Krakatau patlaması, büyük tsunamilere yol açtı ve Sunda Boğazı çevresindeki kıyı yerleşimlerini etkiledi. Felakette 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Aralık 2018'de Anak Krakatau'nun bir bölümünün çökmesi de Banten ve Lampung kıyılarını vuran ve can kayıplarına yol açan başka bir tsunamiyi tetikledi.'Pasifik Ateş Çemberi' olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/avrupada-sicak-hava-dalgalari-35-binden-fazla-kisinin-olumune-neden-oldu-1108221711.html
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anak krakatau, endonezya, yanardağ, yanardağ patlaması, tsunami
anak krakatau, endonezya, yanardağ, yanardağ patlaması, tsunami
Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağında peş peşe patlamalar
Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda peş peşe patlamalar meydana geldi. Kül tabakasının yüzlerce metre yükseldiği yanardağ çevresinde bölge sakinlerine yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.
Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Anak Krakatau Yanardağı'nda dün akşam 4 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 300 metre yüksekliğe ulaştı.
Endonezya'nın resmi volkan izleme kurumu PVMBG, yanardağdaki hareketliliğin son günlerde arttığını bildirdi.
22 Ağustos'ta 6 saat içinde 9 patlama kaydedildi ve kül sütunları 200 ila 400 metreye yükseldi. 17 Ağustos'ta da Anak Krakatau'da 20 patlama kaydedilmiş olması sebebiyle yanardağın faaliyet seviyesi 3.seviye olarak bildirildi.
Yetkililer, bölge sakinleri, turistler ve ziyaretçilere Anak Krakatau Yanardağı'na yaklaşmamaları ve aktif kraterin 3 kilometrelik çevresinde herhangi bir faaliyette bulunmamaları çağrısında bulundu.
'Krakatau'nun Çocuğu' anlamına gelen Anak Krakatau, 1883'teki büyük patlamada büyük bölümü çöken Krakatau Yanardağı'nın bulunduğu bölgede, 1920'lerin sonlarında denizden yükselerek oluşmaya başladı.
1883'te kayıtlara geçen en güçlü volkanik olaylardan biri olan Krakatau patlaması, büyük tsunamilere yol açtı ve Sunda Boğazı çevresindeki kıyı yerleşimlerini etkiledi. Felakette 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Aralık 2018'de Anak Krakatau'nun bir bölümünün çökmesi de Banten ve Lampung kıyılarını vuran ve can kayıplarına yol açan başka bir tsunamiyi tetikledi.
'Pasifik Ateş Çemberi' olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.