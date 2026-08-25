https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/bursada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108237971.html
Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T17:11+0300
2026-08-25T17:11+0300
2026-08-25T17:11+0300
türki̇ye
bursa
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108237810_0:209:1052:801_1920x0_80_0_0_054d80fe66fc52f2395ffe7c85725803.jpg
Başköy Mahallesi'nde orman dışındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/bursada-3-farkli-noktada-yangin-cikti-ekipler-bolgede-1108192015.html
türki̇ye
bursa
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bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Başköy Mahallesi'nde orman dışındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle müdahale ediliyor.