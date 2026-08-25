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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/bursada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108237971.html
Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Başköy Mahallesi'nde orman dışındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/bursada-3-farkli-noktada-yangin-cikti-ekipler-bolgede-1108192015.html
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bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
bursa, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

17:11 25.08.2026
© AA / Bursa Orman Bölge MüdürlüğüBursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın ormana sıçradı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA / Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Başköy Mahallesi'nde orman dışındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle müdahale ediliyor.
Bursa'da 3 farklı noktada yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2026
TÜRKİYE
Bursa'da 3 farklı noktada yangın çıktı: Ekipler bölgede
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