https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/bursada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108237971.html

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T17:11+0300

2026-08-25T17:11+0300

2026-08-25T17:11+0300

türki̇ye

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Başköy Mahallesi'nde orman dışındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/bursada-3-farkli-noktada-yangin-cikti-ekipler-bolgede-1108192015.html

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Sputnik Türkiye

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