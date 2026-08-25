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“Bilim insanları kas kaybı olmadan yağ yaktıran ilaç üzerinde çalışıyor”
“Bilim insanları kas kaybı olmadan yağ yaktıran ilaç üzerinde çalışıyor”
Sputnik Türkiye
Kaliforniya Üniversitesi’nin kasları koruyarak yağ yaktıran zayıflama ilacıyla ilgili yürüttüğü çalışma hakkında bilgi veren Radyo Sputnik programcısı Okan... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T15:05+0300
2026-08-25T15:05+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda bilim insanlarının spor yapmadan kasları koruyarak yağ yaktıran zayıflama ilacına ilişkin çalışmasıyla ilgili aktarımlar yaptı. ‘Science Daily’de yer alan çalışmadan öne çıkanları paylaşan Aslan, fareler üzerinde denenen ilacın kalori yakımını yüzde 18’e kadar artırdığını söyledi.Geleneksel zayıflama yöntemlerinin kas kaybına yol açabildiğini hatırlatan Aslan, bu ilacın obezite tedavisindeki potansiyeline de işaret etti. Aslan, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley öncülüğünde yürütülen bu yeni çalışmanın hedefinin iştahı kısmak yerine vücudun enerji harcamasını artırmak olduğunu kaydetti. Aslan, “Fareler ekstra bir fiziksel aktivite yapmasa veya vücut sıcaklıkları artmasa bile, bir kas kaybı yaşamadan doğrudan vücut yağ oranlarında düşüş kaydedildi” dedi.“Zayıflama ilaçlarıyla tamamlayıcı olabiliyor”Tedavinin aynı zamanda kan şekerini dengelediği, insülin direncini iyileştirdiği, trigliserit seviyelerini düşürdüğü ve karaciğer yağlanmasına karşı olumlu etki sağladığı da aktaran Aslan, şunları söyledi:Aslan, çalışmanın henüz yalnızca fareler üzerinde denendiğini vurgulayarak “İlacın insanlar üzerindeki güvenliği, yan etkileri ve etkinliği henüz klinik aşamadadır; bu nedenle insanlar üzerinde kullanılabilmesi için uzun bir klinik test sürecine ihtiyaç vardır” diye konuştu.
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Okan Aslan
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“Bilim insanları kas kaybı olmadan yağ yaktıran ilaç üzerinde çalışıyor”

15:05 25.08.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
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Okan Aslan
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Kaliforniya Üniversitesi’nin kasları koruyarak yağ yaktıran zayıflama ilacıyla ilgili yürüttüğü çalışma hakkında bilgi veren Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan; ilacın, obezite tedavisindeki potansiyeline vurgu yaptı. Aslan, ilacın henüz fareler üzerinde denendiğini de vurguladı.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda bilim insanlarının spor yapmadan kasları koruyarak yağ yaktıran zayıflama ilacına ilişkin çalışmasıyla ilgili aktarımlar yaptı. ‘Science Daily’de yer alan çalışmadan öne çıkanları paylaşan Aslan, fareler üzerinde denenen ilacın kalori yakımını yüzde 18’e kadar artırdığını söyledi.
Geleneksel zayıflama yöntemlerinin kas kaybına yol açabildiğini hatırlatan Aslan, bu ilacın obezite tedavisindeki potansiyeline de işaret etti. Aslan, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley öncülüğünde yürütülen bu yeni çalışmanın hedefinin iştahı kısmak yerine vücudun enerji harcamasını artırmak olduğunu kaydetti. Aslan, “Fareler ekstra bir fiziksel aktivite yapmasa veya vücut sıcaklıkları artmasa bile, bir kas kaybı yaşamadan doğrudan vücut yağ oranlarında düşüş kaydedildi” dedi.

“Zayıflama ilaçlarıyla tamamlayıcı olabiliyor”

Tedavinin aynı zamanda kan şekerini dengelediği, insülin direncini iyileştirdiği, trigliserit seviyelerini düşürdüğü ve karaciğer yağlanmasına karşı olumlu etki sağladığı da aktaran Aslan, şunları söyledi:
Araştırmacılar, bu bileşiğin halihazırda kullanılan popüler iştah kesici zayıflama ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında birbirini tamamlayıcı bir etki gösterdiğini de gördü”
Aslan, çalışmanın henüz yalnızca fareler üzerinde denendiğini vurgulayarak “İlacın insanlar üzerindeki güvenliği, yan etkileri ve etkinliği henüz klinik aşamadadır; bu nedenle insanlar üzerinde kullanılabilmesi için uzun bir klinik test sürecine ihtiyaç vardır” diye konuştu.
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