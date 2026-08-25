https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/bagirsak-sagligi-uzmani-acikladi-bu-5-gidayi-asla-yemiyorum-1108234971.html

Bağırsak sağlığı uzmanı açıkladı: Bu 5 gıdayı asla yemiyorum

Bağırsak sağlığı uzmanı açıkladı: Bu 5 gıdayı asla yemiyorum

Sputnik Türkiye

Bağırsak sağlığı üzerine çalışan gastrointestinal fizyolog Jordan Haworth, sindirim sisteminin sağlığını korumak için tüketmekten kaçındığı 5 gıdayı açıkladı.

2026-08-25T15:47+0300

2026-08-25T15:47+0300

2026-08-25T15:57+0300

sağlik

bağırsak

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

newsweek

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094697929_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_a3db70060aa5bf255ac3018c624ab25d.png

İngiltere merkezli Functional Gut Clinic'te görev yapan Haworth, yaklaşık 10 yıldır sindirim sistemi sorunlarının altında yatan nedenler üzerine çalışıyor. Newsweek'e konuşan uzman, bağırsak sağlığının yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, ruh hali, metabolizma, cilt ve bağışıklık sistemiyle de ilişkili olduğunu söyledi.Haworth'a göre bağırsak sağlığını korumak için pahalı probiyotik takviyelere yönelmek gerekmiyor. Uzman, bunun yerine lif, polifenoller ve fermente gıdaları öne çıkarıyor.Haworth'ın 'asla yemem' dediği 5 gıda ise şunlar:1. Çiğ istiridyeHaworth'un listesinin ilk sırasında çiğ istiridye var. İstiridyelerin filtre ederek beslendiğini ve çevresindeki sudaki bakteri ve diğer patojenleri bünyelerinde biriktirebildiğini söyleyen uzman, çiğ istiridye tüketmek yerine pişirilmiş ürünleri tercih edeceğini belirtiyor.2. Az pişmiş dana burgerUzmanın kaçındığı ikinci gıda, içi az pişmiş dana burger. Haworth, hamburger köftesinin biftekten farklı olarak kıyılmış etten hazırlanmasına dikkat çekiyor.Etin yüzeyinde bulunan bakteriler, kıyma işlemi sırasında köftenin tamamına yayılabildiği için burgerin içinin de yeterince pişirilmesinin önemli olduğunu söylüyor.3. SuşiHaworth'un listesindeki üçüncü gıda suşi. Suşi yapımında kullanılan balıkların genellikle parazitleri öldürmek amacıyla derin dondurma işleminden geçirildiğini belirten uzman, bunun tüm bakteriyel riskleri ortadan kaldırmadığını ifade etti.Özellikle uzun süre raflarda beklemiş, yüksek oranda indirimli suşiler konusunda dikkatli olunmasını öneriyor.4. FilizlerSağlıklı beslenmeyle özdeşleştirilen filizlendirilmiş tohumlar da listede. Soya filizi, brokoli filizi gibi yenen filizlerin düşük kalorili, lif, vitamin, mineral ve sülforafan gibi bileşikler açısından zengin olduğunu kabul eden Haworth, üretim koşullarının gıda güvenliği açısından risk oluşturabileceğini savunuyor.Uzmana göre, filizlerin sıcak ve nemli ortamlarda yetiştirilmesi bakterilerin çoğalması için uygun koşullar oluşturabiliyor.5. Hazır paketli salatalarListenin en şaşırtıcı maddesi ise hazır paketlenmiş salatalar. Haworth, bu ürünlerde hasat, işleme, paketleme ve taşıma aşamalarının her birinin kontaminasyon için yeni bir fırsat yaratabileceğini belirtiyor.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de yapraklı yeşillikler ve diğer çiğ ürünlerin, pişirilmeden tüketilmeleri nedeniyle gıda zehirlenmesi salgınlarında sıklıkla ilişkilendirilen gıdalar arasında bulunduğunu belirtiyor.Haworth'un yayın organıyla paylaştığı, yaklaşımına göre bağırsak sağlığını korumak, tek tek "mucize" gıdalara veya takviyelere odaklanmaktan çok, lif ve fermente gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeni, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve gıda güvenliğine dikkat etmekle ilişkili.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/beyin-sagliginda-dikkat-ceken-bulgu-d-vitamini-kullananlarda-yuzde-13luk-fark-1108176929.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağırsak, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), newsweek, haberler