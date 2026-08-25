https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/bagirsak-sagligi-uzmani-acikladi-bu-5-gidayi-asla-yemiyorum-1108234971.html
Bağırsak sağlığı uzmanı açıkladı: Bu 5 gıdayı asla yemiyorum
Bağırsak sağlığı uzmanı açıkladı: Bu 5 gıdayı asla yemiyorum
Sputnik Türkiye
Bağırsak sağlığı üzerine çalışan gastrointestinal fizyolog Jordan Haworth, sindirim sisteminin sağlığını korumak için tüketmekten kaçındığı 5 gıdayı açıkladı.
2026-08-25T15:47+0300
2026-08-25T15:47+0300
2026-08-25T15:57+0300
sağlik
bağırsak
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
newsweek
haberler
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İngiltere merkezli Functional Gut Clinic'te görev yapan Haworth, yaklaşık 10 yıldır sindirim sistemi sorunlarının altında yatan nedenler üzerine çalışıyor. Newsweek'e konuşan uzman, bağırsak sağlığının yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, ruh hali, metabolizma, cilt ve bağışıklık sistemiyle de ilişkili olduğunu söyledi.Haworth'a göre bağırsak sağlığını korumak için pahalı probiyotik takviyelere yönelmek gerekmiyor. Uzman, bunun yerine lif, polifenoller ve fermente gıdaları öne çıkarıyor.Haworth'ın 'asla yemem' dediği 5 gıda ise şunlar:1. Çiğ istiridyeHaworth'un listesinin ilk sırasında çiğ istiridye var. İstiridyelerin filtre ederek beslendiğini ve çevresindeki sudaki bakteri ve diğer patojenleri bünyelerinde biriktirebildiğini söyleyen uzman, çiğ istiridye tüketmek yerine pişirilmiş ürünleri tercih edeceğini belirtiyor.2. Az pişmiş dana burgerUzmanın kaçındığı ikinci gıda, içi az pişmiş dana burger. Haworth, hamburger köftesinin biftekten farklı olarak kıyılmış etten hazırlanmasına dikkat çekiyor.Etin yüzeyinde bulunan bakteriler, kıyma işlemi sırasında köftenin tamamına yayılabildiği için burgerin içinin de yeterince pişirilmesinin önemli olduğunu söylüyor.3. SuşiHaworth'un listesindeki üçüncü gıda suşi. Suşi yapımında kullanılan balıkların genellikle parazitleri öldürmek amacıyla derin dondurma işleminden geçirildiğini belirten uzman, bunun tüm bakteriyel riskleri ortadan kaldırmadığını ifade etti.Özellikle uzun süre raflarda beklemiş, yüksek oranda indirimli suşiler konusunda dikkatli olunmasını öneriyor.4. FilizlerSağlıklı beslenmeyle özdeşleştirilen filizlendirilmiş tohumlar da listede. Soya filizi, brokoli filizi gibi yenen filizlerin düşük kalorili, lif, vitamin, mineral ve sülforafan gibi bileşikler açısından zengin olduğunu kabul eden Haworth, üretim koşullarının gıda güvenliği açısından risk oluşturabileceğini savunuyor.Uzmana göre, filizlerin sıcak ve nemli ortamlarda yetiştirilmesi bakterilerin çoğalması için uygun koşullar oluşturabiliyor.5. Hazır paketli salatalarListenin en şaşırtıcı maddesi ise hazır paketlenmiş salatalar. Haworth, bu ürünlerde hasat, işleme, paketleme ve taşıma aşamalarının her birinin kontaminasyon için yeni bir fırsat yaratabileceğini belirtiyor.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de yapraklı yeşillikler ve diğer çiğ ürünlerin, pişirilmeden tüketilmeleri nedeniyle gıda zehirlenmesi salgınlarında sıklıkla ilişkilendirilen gıdalar arasında bulunduğunu belirtiyor.Haworth'un yayın organıyla paylaştığı, yaklaşımına göre bağırsak sağlığını korumak, tek tek "mucize" gıdalara veya takviyelere odaklanmaktan çok, lif ve fermente gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeni, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve gıda güvenliğine dikkat etmekle ilişkili.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/beyin-sagliginda-dikkat-ceken-bulgu-d-vitamini-kullananlarda-yuzde-13luk-fark-1108176929.html
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bağırsak, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), newsweek, haberler
bağırsak, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), newsweek, haberler
Bağırsak sağlığı uzmanı açıkladı: Bu 5 gıdayı asla yemiyorum
15:47 25.08.2026 (güncellendi: 15:57 25.08.2026)
Bağırsak sağlığı üzerine çalışan gastrointestinal fizyolog Jordan Haworth, sindirim sisteminin sağlığını korumak için tüketmekten kaçındığı 5 gıdayı açıkladı. Listede, sağlıklı olduğu düşünülen bazı besinlerin yanı sıra çiğ tüketilen besinler de var.
İngiltere merkezli Functional Gut Clinic'te görev yapan Haworth, yaklaşık 10 yıldır sindirim sistemi sorunlarının altında yatan nedenler üzerine çalışıyor. Newsweek'e konuşan uzman, bağırsak sağlığının yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, ruh hali, metabolizma, cilt ve bağışıklık sistemiyle de ilişkili olduğunu söyledi.
Haworth'a göre bağırsak sağlığını korumak için pahalı probiyotik takviyelere yönelmek gerekmiyor. Uzman, bunun yerine lif, polifenoller ve fermente gıdaları öne çıkarıyor.
Fasulye, yulaf, elma, armut, tam tahıllar, chia tohumu gibi lif kaynaklarını, yanı sıra yaban mersini, kırmızı lahana, kahve, bitter çikolata ve zeytinyağı gibi polifenol içeren gıdaları ve yoğurt, kefir, kimchi ve lahana turşusu gibi fermente ürünleri "bağırsak sağlığının temelleri" arasında sayıyor. Yeterli uyku, stres yönetimi ve haftada en az 150 dakika egzersiz yapılmasını da öneriyor.
Haworth'ın 'asla yemem' dediği 5 gıda ise şunlar:
Haworth'un listesinin ilk sırasında çiğ istiridye var. İstiridyelerin filtre ederek beslendiğini ve çevresindeki sudaki bakteri ve diğer patojenleri bünyelerinde biriktirebildiğini söyleyen uzman, çiğ istiridye tüketmek yerine pişirilmiş ürünleri tercih edeceğini belirtiyor.
Uzmanın kaçındığı ikinci gıda, içi az pişmiş dana burger. Haworth, hamburger köftesinin biftekten farklı olarak kıyılmış etten hazırlanmasına dikkat çekiyor.
Etin yüzeyinde bulunan bakteriler, kıyma işlemi sırasında köftenin tamamına yayılabildiği için burgerin içinin de yeterince pişirilmesinin önemli olduğunu söylüyor.
Haworth'un listesindeki üçüncü gıda suşi. Suşi yapımında kullanılan balıkların genellikle parazitleri öldürmek amacıyla derin dondurma işleminden geçirildiğini belirten uzman, bunun tüm bakteriyel riskleri ortadan kaldırmadığını ifade etti.
Özellikle uzun süre raflarda beklemiş, yüksek oranda indirimli suşiler konusunda dikkatli olunmasını öneriyor.
Sağlıklı beslenmeyle özdeşleştirilen filizlendirilmiş tohumlar da listede. Soya filizi, brokoli filizi gibi yenen filizlerin düşük kalorili, lif, vitamin, mineral ve sülforafan gibi bileşikler açısından zengin olduğunu kabul eden Haworth, üretim koşullarının gıda güvenliği açısından risk oluşturabileceğini savunuyor.
Uzmana göre, filizlerin sıcak ve nemli ortamlarda yetiştirilmesi bakterilerin çoğalması için uygun koşullar oluşturabiliyor.
5. Hazır paketli salatalar
Listenin en şaşırtıcı maddesi ise hazır paketlenmiş salatalar. Haworth, bu ürünlerde hasat, işleme, paketleme ve taşıma aşamalarının her birinin kontaminasyon için yeni bir fırsat yaratabileceğini belirtiyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de yapraklı yeşillikler ve diğer çiğ ürünlerin, pişirilmeden tüketilmeleri nedeniyle gıda zehirlenmesi salgınlarında sıklıkla ilişkilendirilen gıdalar arasında bulunduğunu belirtiyor.
Haworth, farklı kaynaklardan gelen çeşitli yeşilliklerin aynı pakette bir araya gelmesinin çapraz bulaşma ihtimalini
artırabileceğini söylüyor.
Haworth'un yayın organıyla paylaştığı, yaklaşımına göre bağırsak sağlığını korumak, tek tek "mucize" gıdalara veya takviyelere odaklanmaktan çok, lif ve fermente gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeni, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve gıda güvenliğine dikkat etmekle ilişkili.