https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/antalya-alanya-otoyol-projesinde-yeni-asama-25-saatlik-yol-36-dakikaya-dusecek--1108227840.html

Antalya-Alanya otoyol projesinde yeni aşama: 2.5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek

Antalya-Alanya otoyol projesinde yeni aşama: 2.5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek

Sputnik Türkiye

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin yüzde 30'u tamamlandı. Proje bittiğinde 2.5 saat süren yol 36 dakikaya inecek. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T12:09+0300

2026-08-25T12:09+0300

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abdulkadir uraloğlu

antalya

alanya

otoyol

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Antalya ve Alanya arasında yapımı süren otoyol projesinin yüzde 30'u tamamlandı. Şu anda 2.5 saat süren yol, proje tamamlandığında 36 dakikaya inecek. 122 kilometre olan otoyol için 5 tünel ve 15 viyadükte çalışmalar sürüyor. Güzergah Serik Kavşağı'nda başlayacak ve Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek. 122 kilometre uzunluğunda olacak Proje hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, "Otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek." dedi.84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun her iki yönde üçer şeritli ana gövde ile gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli bağlantı yollarından oluşacağını kaydeden Uraloğlu, "Güzergâh Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak." açıklamasında bulundu.Projenin yüzde 30'u bittiProje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı kavşakları olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirten Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün yer aldığını ifade etti.Sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "2 tünelde kazı destekleme işleri tamamlanmış olup nihai beton imalatlarına ve 3 tünelde de kazı destekleme işlerine devam ediyoruz. 16 viyadüğün 15'inde de fore kazık, temel kazı, donatı ve beton çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 14 altgeçit, 5 üstgeçit ve 6 köprü ile 47 menfezde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje genelinde ise yüzde yüzde 30 fiziki ilerleme sağladık." bilgisini paylaştı.36 dakikaya inecekAntalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, "Proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız." açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/otoyollarda-yeni-donem-araclar-giselerde-durmadan-gececek-1108198746.html

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abdulkadir uraloğlu, antalya, alanya, otoyol