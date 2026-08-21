YKS sonrası barınma alarmı: Kiralar asgari ücret sınırında
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konusu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin karşı karşıya kaldığı barınma sorunu oldu. Özgan, özellikle İstanbul’da özel yurt ücretlerinin ulaştığı seviyeye dikkat çekti.
YKS sonuçlarınınaçıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrenciler için yurt ve kiralık ev arayışı başladı. Türkiye genelinde KYK yurtlarında yaklaşık bir milyon yatak kapasitesi bulunurken, özel yurtlarda aylık ücretlerin 25 bin liradan başlayıp 76 bin liraya kadar çıkması dikkat çekti. Büyükşehirlerde yükselen kiralar da öğrencilerin barınma sorununu daha da ağırlaştırdı.
Gazeteci Güçlü Özgan, YKS sonuçlarının ardından öğrencileri bekleyen barınma sorununu değerlendirerek özellikle özel yurt ücretleri ve artan kira fiyatlarına vurgu yaptı.
Özgan, şöyle konuştu:
“YKS sonuçları açıklandı. Kazananlar ya da tercih yapmayan gençler açısından süreç devam ediyor. Ancak bu sonuçların açıklanmasıyla birlikte gençler yeni bir sorunla karşı karşıya geldiler. Belki hayatlarında ilk kez karşılaşacakları bir sorun bu; barınma sorunu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerde yurt ve ev bulma telaşı başladı. İstanbul da bu konuda maalesef başı çekiyor. Yurt ve barınma maliyetleri İstanbul’un hangi ilçesinde olduğunuza göre değişiklik gösteriyor. Türkiye genelinde KYK yurtlarında bir milyona yakın yatak kapasitesi var ama bir yandan da özel yurtlar var. Özel yurtlarda da fiyatlar yurdun tipine, bulunduğu ilçeye göre değişiklik gösteriyor. Aylık ortalama 25 bin liradan 76 bin liraya kadar çıkan bir maliyetten bahsediyoruz. Öğrenciler açısından bakıldığında gerçekten kabul edilebilir ya da katlanılabilir bir durum değil.”
‘Tercih yapmama nedenlerinden biri de barınma sorunu olabilir mi?’
YKS sonuçlarının ardından çok sayıda öğrencinin tercih yapmamasına da değinen Özgan, barınma maliyetlerinin gençlerin üniversite kararları üzerindeki etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
“Çok sayıda öğrencinin tercihte bulunmadığı söyleniyor. Yükseköğretim sistemi üzerinden de bu tartışmaları yapıyoruz ama acaba tercih yapılmamasının nedenlerinden bir tanesi de bu olamaz mı diye insana sordurtuyor. Çünkü başka bir şehirde üniversite okumaya karar verdiğiniz zaman karşınıza doğrudan barınma maliyeti çıkıyor. Barınmadan söz etmişken devlet yurtlarının hakkını da verelim. Devlet yurtlarında geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla bin 600 lira arasındaydı. Yeni dönemin yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Yani devlet yurtlarında yeni ücretlerin ne olacağına dair şu anda elimizde net bir bilgi yok. Ama özel yurtlarla karşılaştırdığımızda öğrencilerin karşı karşıya kaldığı maliyet farkı ortada.”
‘Türkiye ortalaması artık asgari ücret sınırına gelmiş durumda’
Öğrencilerin barınma sorununda özel yurtların yanı sıra artan konut kiralarının da önemli bir sorun oluşturduğunu söyleyen Özgan, şöyle konuştu:
“Bir de ülkede artan kira fiyatları var. Türkiye ortalaması artık asgari ücret sınırına gelmiş durumda. Bakın, Türkiye ortalamasından bahsediyorum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlere gittiğiniz zaman bu ortalamanın daha da yükseldiğini tahmin etmek hiç de zor değil. Dolayısıyla YKS sonuçları açıklandıktan sonra mesele yalnızca bir üniversiteyi kazanmakla bitmiyor. Gençlerin önüne bu kez yurt ve ev bulma telaşı çıkıyor. Özel yurtlarda aylık 25 bin liradan 76 bin liraya kadar çıkan rakamlar var, kiralar zaten Türkiye genelinde asgari ücret seviyesine yaklaşmış durumda. Bütün bunlara baktığımızda barınma meselesinin öğrenciler açısından ne kadar ciddi bir sorun haline geldiğini görüyoruz.”