YKS sonrası barınma alarmı: Kiralar asgari ücret sınırında

“YKS sonuçları açıklandı. Kazananlar ya da tercih yapmayan gençler açısından süreç devam ediyor. Ancak bu sonuçların açıklanmasıyla birlikte gençler yeni bir sorunla karşı karşıya geldiler. Belki hayatlarında ilk kez karşılaşacakları bir sorun bu; barınma sorunu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerde yurt ve ev bulma telaşı başladı. İstanbul da bu konuda maalesef başı çekiyor. Yurt ve barınma maliyetleri İstanbul’un hangi ilçesinde olduğunuza göre değişiklik gösteriyor. Türkiye genelinde KYK yurtlarında bir milyona yakın yatak kapasitesi var ama bir yandan da özel yurtlar var. Özel yurtlarda da fiyatlar yurdun tipine, bulunduğu ilçeye göre değişiklik gösteriyor. Aylık ortalama 25 bin liradan 76 bin liraya kadar çıkan bir maliyetten bahsediyoruz. Öğrenciler açısından bakıldığında gerçekten kabul edilebilir ya da katlanılabilir bir durum değil.”