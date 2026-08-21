https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/toplu-tasimada-turistleri-hedefliyorlardi-yankesicilik-yapan-20-kisi-yakalandi-1108142306.html

Toplu taşımada turistleri hedefliyorlardı: Yankesicilik yapan 20 kişi yakalandı

Toplu taşımada turistleri hedefliyorlardı: Yankesicilik yapan 20 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında “yankesicilik” yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T10:48+0300

2026-08-21T10:48+0300

2026-08-21T10:48+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’daki toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olayları gerçekleştirildiği belirlendi.Ekiplerin çalışmasında, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları tespit edildi.Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/adalet-bakani-akin-gurlek-acikladi-forza-ve-yali-taraftar-gruplarina-operasyon-1108140451.html

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yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği, yankesicilik, yankesici, i̇stanbul, turist