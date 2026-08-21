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Toplu taşımada turistleri hedefliyorlardı: Yankesicilik yapan 20 kişi yakalandı
Toplu taşımada turistleri hedefliyorlardı: Yankesicilik yapan 20 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında “yankesicilik” yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’daki toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olayları gerçekleştirildiği belirlendi.Ekiplerin çalışmasında, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları tespit edildi.Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/adalet-bakani-akin-gurlek-acikladi-forza-ve-yali-taraftar-gruplarina-operasyon-1108140451.html
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yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği, yankesicilik, yankesici, i̇stanbul, turist
yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği, yankesicilik, yankesici, i̇stanbul, turist

Toplu taşımada turistleri hedefliyorlardı: Yankesicilik yapan 20 kişi yakalandı

10:48 21.08.2026
Toplu taşımada turistleri hedefliyorlardı: Yankesicilik yapan 20 kişi yakalandı
Toplu taşımada turistleri hedefliyorlardı: Yankesicilik yapan 20 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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İstanbul’da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında “yankesicilik” yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’daki toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olayları gerçekleştirildiği belirlendi.
Ekiplerin çalışmasında, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları tespit edildi.
Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.
Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Forza ve Yalı taraftar gruplarına operasyon
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