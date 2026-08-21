Gazeteci Kaan Arslan: Devlet raporlarında Süleymancılar ‘yeni FETÖ’ olarak tanımlanıyor

“Türkiye’de tekkeler ve zaviyeler yasaklandıktan ve medreseler kapatıldıktan sonra bir müderris olan Süleyman Hilmi Tunahan tarafından bu cemaat kuruldu. Süleyman Hilmi Tunahan 50’lerin sonuna kadar devletin bir vaiziydi. 50’lerin sonunda kendi cemaatini kurdu.

Atatürk döneminde şöyle bir şey yapılıyor: Medreseler kapatıldıktan sonra Türkiye’de yaklaşık 700-800 müderris boşta kalıyor. Devrimci Cumhuriyet ‘Biz bunları boşta bırakmayalım. Biz dini eğitime bunları dahil edelim’ diyor. Bu müderrislerin hepsine vaizlik belgesi, imamlık, müezzinlik veriliyor. Camilerde, diyanet, müftülükler bünyesinde görev yapmaya başlıyorlar. Türkiye’de ‘Küçük Amerika’ sürecinin başladığı, 45’ten sonraki süreçte Süleyman Hilmi Tunahan kendini devletten koparmaya başlıyor. Elinde vaizlik belgesi olmasına rağmen, büyük Camilerde vaazlar veriyor. Türkiye’deki o Amerikancı sürecin başlaması, Türkiye’nin NATO üyesi olduğu o süreçte Süleyman Hilmi Tunahan orada yarattığı çevre ile kendi cemaatini kuruyor. Bu yapılanma önce 59’da Süleyman Hilmi Tunahan vefat ediyor, ardından damadı Kemal Kacar cemaatin başına geçiyor. Kemal Kacar eski Adalet Partisi’nden milletvekili. Bu dönemde şirketleşmeye, yurt dışına açılmaya başlanıyor. Özellikle 1980’den sonra bu para ile, yurt dışı gücü ile artık FETÖ benzeri bir yapı haline geliyor. Eski Diyanet İşleri Başkanı Tahir Altıkulaç bu yapıyı en iyi tanıyanlardan birisi; 1980 yılında devlete bir rapor veriyor. Türkiye’de 2 bin öğrenci yurtları olduğu, diyaneti hedef gösterdiklerini ve müftüleri, imamları tehdit ettiklerini söylüyor. 1970-80-90’larda bu yapının artık tehlikeli bir yapı olduğunu görüyoruz. Devletin raporlarında da devlet için tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1990’ların sonunda emniyet bir rapor hazırlıyor: o zamanki Fetullahçılar ve Süleymancılar devlet için en tehlikeli 2 yapı. 2002’de bir Genelkurmay Raporu’nda yine Süleymancıların tehdit olduğu söyleniyor. Süleymancılar hakkında bazı raporlar Ergenekon dosyalarına da giriyor. 2016 FETÖ darbe girişiminden sonra diyanet tarafından bir rapor hazırlanıyor ve bu raporda 48 tarikat ve cemaat inceleniyor. Türkiye’de yeni bir FETÖ olmaması için bu incelemeler yapılıyor; orada baz dini gruplar hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Mesela diyanetin raporunda Alparslan Kuytul hakkında ‘FETÖ’ye yakın, devlete düşman bir yapı’ değerlendirilmesi yapılıyor. Adnan Oktar hakkında yabancı istihbarat bağı, dini istismar etmesi, kendini Mehdi ilan etmesi gibi ifadeler yer alıyor. Süleymancılar hakkında doğrudan yeni FETÖ deniyor ve yabancı istihbarat bağı ve devlet içinde paralel yapılanması olduğu belirtiliyor.”