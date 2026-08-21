“ABD Çin’den değil Rusya’dan korkuyor, beklenen savaş Japonya merkezli olacak”

“Suriye bağımsız bir devlet. Şara dünyanın her yerinde muhatap olarak kabul ediliyor. İsrail elini kolunu sallayarak ülkenin üslerini bombalıyor, köyler işgal ediliyor ancak Suriye Dışişleri Bakanı sadece kınıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne hemen başvurmaları gerekiyor. Arap Birliği’ni de acil toplantıya çağırmaları lazım. Türk savaş uçakları sınırı geçti diye Arap Birliği kıyamet koparıyordu ancak şu an İsrail bombalamasına rağmen Arap Birliği’nden tepki yok. Geçtiğimiz günlerde Suriye hükümetinden Rusya ile anlaşmaya dair bir adım gelmişti. O yüzden Türkiye aslında bir bahane. Aslında mesaj Şara hükümetine. İsrail ateşle oynuyor ancak bölgede Türkiye ve İsrail asla karşı karşıya gelmez. Ne konjonktür ne de Amerika buna izin verir. Türkiye, Azerbaycan ile dahi savaşır ancak İsrail ile asla savaşmaz. Meşru müdafaa hakkı doğuracak saldırı olursa o ayrı ancak Amerika bu sürecin savaşa dönüşmesine izin vermez. Aynı Amerika bugün Suriye’de İsrail’e izin de veriyor aynı zamanda. Trump ‘Netanyahu’yu terk etti’ anlatısı var ancak böyle bir şey yok. Gelişmelerin nereye evrileceğini görmek için Amerika ve İsrail’deki seçimleri beklemeliyiz. Eğer Netanyahu giderse yeni liderle bir şeyler yapılabilir. ABD’nin izni olmadan İsrail Suriye’de sinek dahi uçuramaz. Trump’ta iki gerçeklik var. Bir sopa bir havuç. Politikalarının dışında kalınırsa sopayı gösteriyor buradaki sopa da İsrail. Rusya ile yapılan son anlaşmanın bu saldırıda etkili olduğunu düşünüyorum. Rusya ile İsrail ilişkileri iyi ancak sıkıntı ABD’de. Suriye’yi Türkiye üzerinden hizaya sokmaya çalışıyorlar. Tehlikeli bir kumar oynanıyor. Savaş olmaz desek de sınır ihlali yapılırsa bunun bambaşka sonuçları olur. Ancak gerginlik tırmanarak savaşa dönüşmez. Amerika iki ülkeyi de müttefik görüyor. İbrahim Anlaşmaları artık bitti ve artık popüler olan şey Mekke Savunma Anlaşması. Barrack, ‘Türkiye’de çözemeyeceğimiz sorun yok, dost görüyoruz’ dedi. Netanyahu’nun bakışı biraz problemli. Suriye burada kurban seçilmiş durumda. Birileri Suriye’de krizin ortadan kalkmasını istemiyor. Amerika’nın en önemli dış politika enstrümanı kaostur. ABD kaosu ve krizi güzel yönetir. ABD’nin dünyada var olabilmesi için kriz olması gerekiyor”