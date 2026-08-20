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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/yuvasini-korumak-icin-her-seyi-yapti-kartal-ile-orumcekkusu-karsi-karsiya-geldi-1108116975.html
Yuvasını korumak için her şeyi yaptı: Kartal ile örümcekkuşu karşı karşıya geldi
Yuvasını korumak için her şeyi yaptı: Kartal ile örümcekkuşu karşı karşıya geldi
Sputnik Türkiye
Bursa'da yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik örümcekkuşunun, bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalına karşı verdiği mücadele... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-20T11:16+0300
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Bursa'nın Karacabey Longoz Ormanları'nda yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalıyla mücadelesi görüntülendi. Sadece yuvasını korumaya çalıştıYaklaşık 2 metrelik kanat açıklığıyla bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalı, yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun ısrarlı ve tacizkar uçuşlarına hedef oldu. Mücadeleyi kazandıYılan kartalı, minik kuşun kararlı mücadelesine ve çevresinde attığı devriye turlarına daha fazla dayanamadıBir süre sonra çareyi başka bir dala konmak üzere bölgeden uzaklaşmakta buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/30-30-30-kuralina-dikkat-bu-kosullarda-risk-cok-yuksek-1107973310.html
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bursa

Yuvasını korumak için her şeyi yaptı: Kartal ile örümcekkuşu karşı karşıya geldi

11:16 20.08.2026
© Alper TüydeşKızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı
Kızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Alper Tüydeş
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Bursa'da yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik örümcekkuşunun, bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalına karşı verdiği mücadele görüntülendi.
Bursa'nın Karacabey Longoz Ormanları'nda yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalıyla mücadelesi görüntülendi.
© Alper TüydeşKızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı
Kızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Kızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı
© Alper Tüydeş

Sadece yuvasını korumaya çalıştı

Yaklaşık 2 metrelik kanat açıklığıyla bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalı, yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun ısrarlı ve tacizkar uçuşlarına hedef oldu.
© Alper TüydeşKızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı
Kızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Kızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı
© Alper Tüydeş

Mücadeleyi kazandı

Yılan kartalı, minik kuşun kararlı mücadelesine ve çevresinde attığı devriye turlarına daha fazla dayanamadı
© Alper TüydeşKızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı
Kızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Kızıl sırtlı ömürcekkuşu- yılan kartalı
© Alper Tüydeş
Bir süre sonra çareyi başka bir dala konmak üzere bölgeden uzaklaşmakta buldu.
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