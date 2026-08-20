https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/yuvasini-korumak-icin-her-seyi-yapti-kartal-ile-orumcekkusu-karsi-karsiya-geldi-1108116975.html

Yuvasını korumak için her şeyi yaptı: Kartal ile örümcekkuşu karşı karşıya geldi

Yuvasını korumak için her şeyi yaptı: Kartal ile örümcekkuşu karşı karşıya geldi

Sputnik Türkiye

Bursa'da yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik örümcekkuşunun, bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalına karşı verdiği mücadele... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T11:16+0300

2026-08-20T11:16+0300

2026-08-20T11:16+0300

yaşam

bursa

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Bursa'nın Karacabey Longoz Ormanları'nda yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalıyla mücadelesi görüntülendi. Sadece yuvasını korumaya çalıştıYaklaşık 2 metrelik kanat açıklığıyla bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalı, yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun ısrarlı ve tacizkar uçuşlarına hedef oldu. Mücadeleyi kazandıYılan kartalı, minik kuşun kararlı mücadelesine ve çevresinde attığı devriye turlarına daha fazla dayanamadıBir süre sonra çareyi başka bir dala konmak üzere bölgeden uzaklaşmakta buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/30-30-30-kuralina-dikkat-bu-kosullarda-risk-cok-yuksek-1107973310.html

bursa

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