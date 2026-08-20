https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/yuvasini-korumak-icin-her-seyi-yapti-kartal-ile-orumcekkusu-karsi-karsiya-geldi-1108116975.html
Yuvasını korumak için her şeyi yaptı: Kartal ile örümcekkuşu karşı karşıya geldi
Yuvasını korumak için her şeyi yaptı: Kartal ile örümcekkuşu karşı karşıya geldi
Sputnik Türkiye
Bursa'da yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik örümcekkuşunun, bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalına karşı verdiği mücadele... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T11:16+0300
2026-08-20T11:16+0300
2026-08-20T11:16+0300
yaşam
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Bursa'nın Karacabey Longoz Ormanları'nda yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalıyla mücadelesi görüntülendi. Sadece yuvasını korumaya çalıştıYaklaşık 2 metrelik kanat açıklığıyla bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalı, yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun ısrarlı ve tacizkar uçuşlarına hedef oldu. Mücadeleyi kazandıYılan kartalı, minik kuşun kararlı mücadelesine ve çevresinde attığı devriye turlarına daha fazla dayanamadıBir süre sonra çareyi başka bir dala konmak üzere bölgeden uzaklaşmakta buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/30-30-30-kuralina-dikkat-bu-kosullarda-risk-cok-yuksek-1107973310.html
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bursa
Yuvasını korumak için her şeyi yaptı: Kartal ile örümcekkuşu karşı karşıya geldi
Bursa'da yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik örümcekkuşunun, bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalına karşı verdiği mücadele görüntülendi.
Bursa'nın Karacabey Longoz Ormanları'nda yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalıyla mücadelesi görüntülendi.
Sadece yuvasını korumaya çalıştı
Yaklaşık 2 metrelik kanat açıklığıyla bölgenin dev yırtıcıları arasında yer alan yılan kartalı, yuvasını korumak isteyen 15 santimetrelik kızıl sırtlı örümcekkuşunun ısrarlı ve tacizkar uçuşlarına hedef oldu.
Yılan kartalı, minik kuşun kararlı mücadelesine ve çevresinde attığı devriye turlarına daha fazla dayanamadı
Bir süre sonra çareyi başka bir dala konmak üzere bölgeden uzaklaşmakta buldu.