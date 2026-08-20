https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/universite-tercih-sureci-tamamladi-ogrenciler-once-kyk-yurtlarini-sonra-ozel-yurtlari-tercih-ediyor-1108127662.html

Üniversite tercih süreci tamamladı: ‘Öğrenciler önce KYK yurtlarını, sonra özel yurtları tercih ediyor’

Üniversite tercih süreci tamamladı: ‘Öğrenciler önce KYK yurtlarını, sonra özel yurtları tercih ediyor’

Sputnik Türkiye

özel yurt fiyatları, yurt fiyatı, üniversite yurtları, kyk yurtları

2026-08-20T15:27+0300

2026-08-20T15:27+0300

2026-08-20T15:27+0300

türki̇ye

türkiye

haberler

ankara

i̇zmir

özel yurt

kyk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108127324_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_791c3da7463b921633045474a87200d1.jpg

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu da tamamlandı. 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapıldı. Öğrenciler tercihlerini yaparken aldıkları puanların yanı sıra, tercih edecekleri okulların olanakları ve konaklama konusundaki kolaylığını da göz önünde bulundurdu. Öğrenciler tercih yaptıkları illerdeki yurt imkanlarını ve özel yurt fiyatlarını da değerlendirmeye başladı.Tercih döneminin sonlanması ile birlikte öğrencilerden ve ailelerinden çok sayıda telefon aldıklarını belirten 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak şunları söyledi:Yurtların imkanlarının da tercihlerde etkili olduğunu belirten durak sözlerine şöyle devam etti:İllere göre yurt fiyatlarıMurat Durak yurt fiyatlarının konum, imkanlar, odadaki kişi sayısı ve verdiği hizmete göre değişiklik gösterdiğini belirterek illere göre otel konseptli özel yurt fiyatlarının şu şekilde olduğunu açıkladı:İstanbulAnkara:İzmir:

türki̇ye

ankara

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

türkiye, haberler, ankara, i̇zmir, özel yurt, kyk