Üniversite tercih süreci tamamladı: ‘Öğrenciler önce KYK yurtlarını, sonra özel yurtları tercih ediyor’
© Fotoğraf : yurt, yurt odası yurt, yurt odası
© Fotoğraf : yurt, yurt odası
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Üniversite için tercih sonuçları açıkladı. Öğrenciler yerleştikleri bölümlerin sevincini yaşarken, bir taraftan da barınmaya ilişkin arayış içine de girdi. 'Yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak, öğrencilerin öncelikle KYK yurtlarının sonuçlarını beklediğini, sonrasında özel yurtları tercih ettiğini belirtti.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu da tamamlandı. 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapıldı. Öğrenciler tercihlerini yaparken aldıkları puanların yanı sıra, tercih edecekleri okulların olanakları ve konaklama konusundaki kolaylığını da göz önünde bulundurdu. Öğrenciler tercih yaptıkları illerdeki yurt imkanlarını ve özel yurt fiyatlarını da değerlendirmeye başladı.
Tercih döneminin sonlanması ile birlikte öğrencilerden ve ailelerinden çok sayıda telefon aldıklarını belirten 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak şunları söyledi:
“Öğrenciler tercihlerin açıklanması sonrasında konaklama imkanlarını da araştırmaya başladı. Bize gelen telefonlarda tercih yaptıkları okulların bulunduğu illerdeki yurt imkanlarını da araştırmaya başladı. Öğrencilerin ilk etapta KYK yurtlarına başvuru yaparak bu sonuçları bekliyor. Bunun yanında bir taraftan da özel yurt imkanlarını da araştırıyor. Öğrenciler özel yurtlarda bütçelerine göre tercihleri bir ve iki kişilik odalar oluyor”
© Fotoğraf : Yurtlarburada' Murat Durak
Murat Durak
© Fotoğraf : Yurtlarburada'
Yurtların imkanlarının da tercihlerde etkili olduğunu belirten durak sözlerine şöyle devam etti:
“Yurt tercihleri sırasında ailelerin yemek imkanları gibi konuların da yurt tercihinden etkili oluyor. Yurdun üniversiteye yakınlığı gibi konularda etkili oluyor. Öğrenciler genellikle öncelikli olarak tek kişilik veya iki kişilik odaları tercih ediyor. Bu tür odalar öncelikli olarak tercih ediliyor.”
İllere göre yurt fiyatları
Murat Durak yurt fiyatlarının konum, imkanlar, odadaki kişi sayısı ve verdiği hizmete göre değişiklik gösterdiğini belirterek illere göre otel konseptli özel yurt fiyatlarının şu şekilde olduğunu açıkladı:
İstanbul
Tek kişilik oda fiyatı: 39.000 TL ile 95.000 TL arası
İki kişilik oda fiyatı: 25.000 TL ile 46.500 TL arası
Üç kişilik oda fiyatı: 23.300 TL ile 37.900 TL arası
Dört kişilik oda fiyatı: 20.400 TL ile 28.000 TL arası
Beş kişilik oda fiyatı: 18.000 TL ile 22.000 TL arası
Ankara:
Tek kişilik oda fiyatı: 35.000 TL ile 85.000 TL arası
İki kişilik oda fiyatı: 23.000 TL ile 42.000 TL arası
Üç kişilik oda fiyatı: 21.300 TL ile 35.500 TL arası
Dört kişilik oda fiyatı: 19.500 TL ile 28.000 TL arası
Beş kişilik oda fiyatı: 17.000 TL ile 22.000 TL arası
İzmir:
Tek kişilik oda fiyatı: 30.000 TL ile 75.000 TL arası
İki kişilik oda fiyatı: 19.000 TL ile 35.000 TL arası
Üç kişilik oda fiyatı: 16.500 TL ile 31.500 TL arası
Dört kişilik oda fiyatı: 15.500 TL ile 23.000 TL arası
Beş kişilik oda fiyatı: 13.000 TL ile 19.000 TL arası