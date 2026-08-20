“Pembe solun yumuşak çıkışları çözüm değil, Trump yeni ‘şovunu’ Küba’da yapabilir”

“Latin Amerika’da gidişatın vahim olduğu gerçek. Belli dönemlerde ABD, Güney Amerika’yı kontrol altına almaya çalışıyor. 2009’da Honduras’ta darbe dalgasının başlangıcını görmüştük. Paraguay’ın ardından şu an seçimlere girecek olan Lula’yı hapse atmışlardı. Sonrasında 2016-2021 arasında Lula tekrar cezaevinden çıkıp başkanlığı devraldı. Bu sürecin kumpastan ibaret olduğu ortaya çıkmıştı. Tüm bunların sonunda Bolsonaro geldi. Brezilya’nın en karanlık isimlerinden biriydi. Seçimleri kaybetti ancak bir darbe tezgahlamaya kalktı. Önce ülkeden kaçtı ve içeriye atılıp sonrasında da ev hapsi cezası aldı. Şu anda oğlu başkan adayı oldu. Seçimde taraflar net bir pozisyonda. Bir tarafta ABD-İsrail destekli bir aşırı sağcı bir aday var diğer yanda Lula var. Güney Amerika’da sol ülke bırakmadılar. Meksika’yı ne kadar Güney Amerika’dan sayabiliriz bilmiyorum ancak Güney Amerika’dan sayarsak Brezilya dışındaki tek sol Meksika’da. Latin Amerika’da birden fazla yöntem uygulandı. Birçok ülke darbelerle ele geçirilmiş oldu. Seçimlere de müdahale edildi. Kolombiya seçimlerini örgütleyen bir şirket var ve bu şirketin İsrail ile bağları ortaya çıktı. Tartışmalı seçimleri kazanan adayın ilk yaptığı şey ülke depremde yıkılmış durumdayken İsrail ile barış yapmaya çalışmak oldu. Ülke yıkım altındayken göreve gelen devlet başkanı İsrail’e dönük yaptırımları kaldıracağını söyledi. Seçimlere bu tarz müdahalelere yaptırımlar, gümrük vergileri ve vize uygulamaları da ekleniyor. Bunlar doğrudan ABD’nin seçimlere müdahale biçimi olmuş durumda. Chavez dönemindeki Venezuela, ABD karşıtlığının asli pozisyonundaydı ancak şu an rezil bir pozisyonda. Ülke kaynakları ABD denetimi altında ve pek fazla itiraz da kalmadı. Brezilya’nın Washington Büyükelçisi yola çıktığında vizesinin iptal edildiğini öğrendi. Tabii Meksika diğer ülkelere göre biraz daha şanslı. Diğer ülkelerde gümrük vergisi duvarı var ancak bunu Meksika’ya çok fazla uygulayamıyorlar. Bunun sebebi de ABD sanayisinin iş yaptığı noktalardan birinin Meksika olması. Meksika’ya vergi koymak ABD’li şirketlere de vergi koymak anlamına geleceği için bunu çok gerçekleştiremediler ancak Meksika’ya karşı karteller başlığını kullanmaya devam ediyorlar. ABD doğrudan Meksika içinde operasyonlar yapmak istiyor. Karteller CIA üzerinden yürütülüyor aslında. 15 sene önce tamamı sola dönmüş kıtada her ülke sağa dönmüş durumda. Brezilya’daki seçimlere 13 aday katılacak ancak asıl yarışacak olan Bolsonaro ve Lula. İkisi de eş zamanlı biçimde seçim startlarını verdiler. Lula, işçi havzasının kalbinde verdi bu başlangıcı. Bolsorano ise turistik bölgeyi tercih etti. Lula sosyal devlet programlarının genişletilerek devam edileceğini öne sürdü. Suçla ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ön plana koydu. Brezilya’daki çoğu seçmen kadın olduğu için kadına yönelik şiddete vurgu önem kazanmış durumda. İki adayın da böyle bir vurgusu var. Ortaklaşmadıkları noktalar da var. Lula sosyal devleti güçlendirme vaadinde ki gerçekten sosyal devlet Lula döneminde güçlendirilmişti. 10 milyondan fazla insanın iş bulduğu biliniyor. Uluslararası ilişkiler için bağımsızlıkçı vurgu yapıyor Lula. Kritik madenlerin işlenmesi gibi başlıklara yönelik doğrudan devlet tekeli kurulacağını söyledi. Bolsonaro’nun mitingine ise aşırı sağcı Milei destek verdi. Bolsonaro’nun mitingine Trump ve Netanyahu selam göndermişti.”