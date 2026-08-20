Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/furkan-vakfi-sorusturmasinda-yeni-ayrinti-iste-alparslan-kuytul-hakkindaki-kritik-ifade-sureci-1108124325.html
Furkan Vakfı soruşturmasında yeni ayrıntı: İşte Alparslan Kuytul hakkındaki kritik ifade süreci hızlandırdı
Furkan Vakfı soruşturmasında yeni ayrıntı: İşte Alparslan Kuytul hakkındaki kritik ifade süreci hızlandırdı
Sputnik Türkiye
Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T13:23+0300
2026-08-20T13:24+0300
türki̇ye
alparslan kuytul
furkan vakfı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108125113_91:0:1344:705_1920x0_80_0_0_0cb58bb98e06060179c404a677f5dbf0.png
Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi dün gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken operasyona ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.Elektroşok iddiasıOperasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili olduğu iddia edildi.Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroșok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.Ailesiyle mi tehdit edildi?Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine "Furkan" yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını iddia eden Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını ileri sürdü.Sarısaçlı ayrıca, Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve "ne söylerse harfiyen yerine getireceği" yönünde talimat verildiğini iddiaları arasında dile getirdi.Suçlamalar neler?Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü olarak ifade edilen yapılanmaya ilişkin CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildi.Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 şüpheliye şu suçlamalar yöneltiliyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220509/alparslan-kuytul-tutuklandi-1056219878.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108125113_248:0:1188:705_1920x0_80_0_0_8bbbf5cc1c744072d97857e8fa1342d5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alparslan kuytul, furkan vakfı, türkiye
alparslan kuytul, furkan vakfı, türkiye

Furkan Vakfı soruşturmasında yeni ayrıntı: İşte Alparslan Kuytul hakkındaki kritik ifade süreci hızlandırdı

13:23 20.08.2026 (güncellendi: 13:24 20.08.2026)
Alpaslan Kuytul
Alpaslan Kuytul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Abone ol
Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.
Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi dün gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken operasyona ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Elektroşok iddiası

Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili olduğu iddia edildi.
Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroșok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.

Ailesiyle mi tehdit edildi?

Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine "Furkan" yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını iddia eden Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını ileri sürdü.
Sarısaçlı ayrıca, Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve "ne söylerse harfiyen yerine getireceği" yönünde talimat verildiğini iddiaları arasında dile getirdi.

Suçlamalar neler?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü olarak ifade edilen yapılanmaya ilişkin CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildi.
Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 şüpheliye şu suçlamalar yöneltiliyor:
-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek
-Kurulan örgüte üye olmak
-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak
-Nitelikli dolandırıcılık
-Resmi belgede sahtecilik
-Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
Alparslan Kuytul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
TÜRKİYE
Alparslan Kuytul tutuklandı
9 Mayıs 2022, 18:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала