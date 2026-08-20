https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/furkan-vakfi-sorusturmasinda-yeni-ayrinti-iste-alparslan-kuytul-hakkindaki-kritik-ifade-sureci-1108124325.html

Furkan Vakfı soruşturmasında yeni ayrıntı: İşte Alparslan Kuytul hakkındaki kritik ifade süreci hızlandırdı

Furkan Vakfı soruşturmasında yeni ayrıntı: İşte Alparslan Kuytul hakkındaki kritik ifade süreci hızlandırdı

Sputnik Türkiye

Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T13:23+0300

2026-08-20T13:23+0300

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Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi dün gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken operasyona ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.Elektroşok iddiasıOperasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili olduğu iddia edildi.Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroșok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.Ailesiyle mi tehdit edildi?Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine "Furkan" yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını iddia eden Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını ileri sürdü.Sarısaçlı ayrıca, Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve "ne söylerse harfiyen yerine getireceği" yönünde talimat verildiğini iddiaları arasında dile getirdi.Suçlamalar neler?Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü olarak ifade edilen yapılanmaya ilişkin CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildi.Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 şüpheliye şu suçlamalar yöneltiliyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220509/alparslan-kuytul-tutuklandi-1056219878.html

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