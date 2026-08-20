https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/deprem-sigortasinda-yeni-donem-zas-geliyor-kapsam-genisliyor-1108128187.html
Deprem sigortasında yeni dönem: ZAS geliyor, kapsam genişliyor
Deprem sigortasında yeni dönem: ZAS geliyor, kapsam genişliyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan TÜKONFED Sigorta Uzmanı Enver Şişeci, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile ilgili bilgiler verdi. Vatandaşları ‘sabit... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T15:15+0300
2026-08-20T15:15+0300
2026-08-20T15:15+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
tükonfed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Uzmanı Enver Şişeci, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Deprem kuşağı olan Türkiye’nin afetlere hazırlığı ve 1999 depreminden sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) ilişkin bilgiler veren Şişeci, deprem sigortaları oranının yüzde 50 civarında seyrettiğini söyledi.DASK’ın kanunen zorunlu olduğunu ancak yaptırmamanın bir yaptırımının olmadığını belirten Şişeci, “Kişiler ev alıp satarken bu sigortayı ibraz etmekle yükümlü. İlk sene yapılıyor ancak ikinci sene vatandaşlar deprem gerçeğini unutuyor. Bu sebeple sigortalılık oranı düşük. Sigorta bilinci için aktif faaliyetler seri şekilde yürütülmeli. Öte yandan bazı aracılar tüketiciyi aldatarak poliçe yaptı. 170 metrekarelik dairenin poliçesi 50 metrekareden yapılmış örneğin. İşin böyle bir boyutu da var” dedi.“Poliçe birimleri çok yüksek değil”DASK zorunlu olduğunu ve bir sigorta şirketi tarafından değil de kamu kurumu tarafından sunulduğunu ifade eden Şişeci, fiyatların çok yüksek olmadığı bilgisini verdi. Fiyatların risk bölgelerine göre ayrıldığını belirten Şişeci, “DASK’ın primi üç şekilde belirleniyor. Konut metrekaresi, adres koduna göre ve konutun hangi deprem skalasında olduğuna göre primler değişiyor. DASK’ın internet sitesinden il, ilçe ve mahalleye kadar sorgulayıp hangi deprem riskinde olduğumuzu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.“Vatandaşlar aldanmasın”Vatandaşları ‘sabit poliçe’ konusunda uyaran ve DASK’ın kapsamına yönelik konuşan Şişeci, şunları söyledi:Şişeci son olarak ‘ZAS’ olarak adlandırılan ‘Zorunlu Afet Sigortaları’ ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Şişeci “ZAS’ın içinde eşya temniatı da bulunacak. Sadece depremi değil yangınları selleri de kapsayacak” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, doğal afet sigortaları kurumu (dask), tükonfed
radyo sputnik, radyo, radyo, doğal afet sigortaları kurumu (dask), tükonfed
Deprem sigortasında yeni dönem: ZAS geliyor, kapsam genişliyor
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan TÜKONFED Sigorta Uzmanı Enver Şişeci, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile ilgili bilgiler verdi. Vatandaşları ‘sabit poliçe’ konusunda uyaran Şişeci, ‘Zorunlu Afet Sigortaları’ adında yeni bir çalışma yürütüldüğü bilgisini verdi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Uzmanı Enver Şişeci, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Deprem kuşağı olan Türkiye’nin afetlere hazırlığı ve 1999 depreminden sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) ilişkin bilgiler veren Şişeci, deprem sigortaları oranının yüzde 50 civarında seyrettiğini söyledi.
DASK’ın kanunen zorunlu olduğunu ancak yaptırmamanın bir yaptırımının olmadığını belirten Şişeci, “Kişiler ev alıp satarken bu sigortayı ibraz etmekle yükümlü. İlk sene yapılıyor ancak ikinci sene vatandaşlar deprem gerçeğini unutuyor. Bu sebeple sigortalılık oranı düşük. Sigorta bilinci için aktif faaliyetler seri şekilde yürütülmeli. Öte yandan bazı aracılar tüketiciyi aldatarak poliçe yaptı. 170 metrekarelik dairenin poliçesi 50 metrekareden yapılmış örneğin. İşin böyle bir boyutu da var” dedi.
“Poliçe birimleri çok yüksek değil”
DASK zorunlu olduğunu ve bir sigorta şirketi tarafından değil de kamu kurumu tarafından sunulduğunu ifade eden Şişeci, fiyatların çok yüksek olmadığı bilgisini verdi. Fiyatların risk bölgelerine göre ayrıldığını belirten Şişeci, “DASK’ın primi üç şekilde belirleniyor. Konut metrekaresi, adres koduna göre ve konutun hangi deprem skalasında olduğuna göre primler değişiyor. DASK’ın internet sitesinden il, ilçe ve mahalleye kadar sorgulayıp hangi deprem riskinde olduğumuzu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşları ‘sabit poliçe’ konusunda uyaran ve DASK’ın kapsamına yönelik konuşan Şişeci, şunları söyledi:
“Vatandaşlar ‘sabit fiyat DASK bin lira, 500 lira’ söylemine aldanmasın. Sabitlik varsa doğru poliçe yapılmıyor olabilir. DASK sadece kaba inşaatı kapsar. Eşyaları, konutun içindeki dekoru ve eklentileri kapsamaz. Her ay ÜFE oranında bir artış olur. Binanın yapım maliyeti her yıl ÜFE oranında artar. Eylül ayı itibarıyla 2,5 milyon civarına ulaşmış durumda. Bu fiyatlar da yapı tarzına göre değişiyor. Eşyalar da sigortalanmak isteniyorsa özel konut sigortasına başvurulmalı”
Şişeci son olarak ‘ZAS’ olarak adlandırılan ‘Zorunlu Afet Sigortaları’ ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Şişeci “ZAS’ın içinde eşya temniatı da bulunacak. Sadece depremi değil yangınları selleri de kapsayacak” diye konuştu.