https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/deprem-sigortasinda-yeni-donem-zas-geliyor-kapsam-genisliyor-1108128187.html

Deprem sigortasında yeni dönem: ZAS geliyor, kapsam genişliyor

Deprem sigortasında yeni dönem: ZAS geliyor, kapsam genişliyor

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan TÜKONFED Sigorta Uzmanı Enver Şişeci, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile ilgili bilgiler verdi. Vatandaşları ‘sabit... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T15:15+0300

2026-08-20T15:15+0300

2026-08-20T15:15+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

tükonfed

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Uzmanı Enver Şişeci, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Deprem kuşağı olan Türkiye’nin afetlere hazırlığı ve 1999 depreminden sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) ilişkin bilgiler veren Şişeci, deprem sigortaları oranının yüzde 50 civarında seyrettiğini söyledi.DASK’ın kanunen zorunlu olduğunu ancak yaptırmamanın bir yaptırımının olmadığını belirten Şişeci, “Kişiler ev alıp satarken bu sigortayı ibraz etmekle yükümlü. İlk sene yapılıyor ancak ikinci sene vatandaşlar deprem gerçeğini unutuyor. Bu sebeple sigortalılık oranı düşük. Sigorta bilinci için aktif faaliyetler seri şekilde yürütülmeli. Öte yandan bazı aracılar tüketiciyi aldatarak poliçe yaptı. 170 metrekarelik dairenin poliçesi 50 metrekareden yapılmış örneğin. İşin böyle bir boyutu da var” dedi.“Poliçe birimleri çok yüksek değil”DASK zorunlu olduğunu ve bir sigorta şirketi tarafından değil de kamu kurumu tarafından sunulduğunu ifade eden Şişeci, fiyatların çok yüksek olmadığı bilgisini verdi. Fiyatların risk bölgelerine göre ayrıldığını belirten Şişeci, “DASK’ın primi üç şekilde belirleniyor. Konut metrekaresi, adres koduna göre ve konutun hangi deprem skalasında olduğuna göre primler değişiyor. DASK’ın internet sitesinden il, ilçe ve mahalleye kadar sorgulayıp hangi deprem riskinde olduğumuzu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.“Vatandaşlar aldanmasın”Vatandaşları ‘sabit poliçe’ konusunda uyaran ve DASK’ın kapsamına yönelik konuşan Şişeci, şunları söyledi:Şişeci son olarak ‘ZAS’ olarak adlandırılan ‘Zorunlu Afet Sigortaları’ ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Şişeci “ZAS’ın içinde eşya temniatı da bulunacak. Sadece depremi değil yangınları selleri de kapsayacak” diye konuştu.

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2026

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radyo sputnik, radyo, radyo, doğal afet sigortaları kurumu (dask), tükonfed