Barış Terkoğlu'ndan 'cemaat operasyonları' yorumu: Milli güvenlikte alarm var
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Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'nın sunduğu Gündem Özel: Cemaat operasyonları programında, Süleymancılar ve Furkan Vakfı'na yönelik operasyonları değerlendirdi. Terkoğlu, son dönemde cemaat ve tarikatlara yönelik operasyonların arkasında “milli güvenlik alarmı” olduğunu söyledi
Gazeteci Barış Terkoğlu, iktidarın kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü düşündüğü ve dış bağlantıları bulunduğunu değerlendirdiği dini yapıların mercek altına alındığını belirterek, önümüzdeki dönemde benzer operasyonların artabileceğini vurguladı.
Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik'te şunları söyledi:
“Türkiye'nin son dönemde yaşamış olduğu süreçleri, İsrail'le yaşanan ve Suriye üzerinden gelişen çatışmaları düşündüğümüzde, ben bir süredir ‘milli güvenlik alarmı’na geçildiğini düşünüyorum.”
Bu yaklaşım kapsamında iktidarın kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü düşündüğü bazı cemaat ve tarikatların dış bağlantılarının araştırıldığını söyleyen Terkoğlu, Süleymancılar, Furkan Vakfı ve FETÖ hakkında farklı dış bağlantı değerlendirmeleri yapıldığını anlattı.
“Süleymancılara Alman devletiyle hareket ettikleri, Furkancıların bir Orta Doğu ülkesiyle hareket ettikleri, Fethullahçıların ise Amerikan politikasını takip ettikleri düşünülüyor. Bu ve benzeri oluşumların içeride dış güvenlikten kaynaklı bir sorun yarattığı düşünüldüğü için bence şu anda düğmeye basıldı.”
“İktidarı destekleselerdi operasyon olmayabilirdi”
Terkoğlu, Süleymancılar ve Furkan Vakfı'nın iktidarla karşı karşıya gelmesinin operasyonların gerçekleşmesinde etkili olduğunu söyledi.
“Furkan Vakfı da Süleymancılar da iktidarı destekliyor olsalardı, seçim kampanyalarında birlikte çalışıyor olsalardı, liderlikleri aracılığıyla bugünkü iktidara açıkça destek veriyor olsalardı belki bu operasyonlara maruz kalmayacaklardı. Bu artık görünen bir köy.”
Cemaat ve tarikatların tamamının aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Terkoğlu, iktidarın bu yapılar içerisindeki farklı fraksiyonları da takip ettiğini ifade etti.
“Biz Süleymancılar değil, Alihan Kuriş örgütlenmesine operasyon yapıyoruz deniliyor ya, belki başka cemaatlere operasyon yapıldığında da ‘biz bu cemaatin içerisindeki şu ekibe operasyon yapıyoruz’ ifadeleriyle karşılaşacağız. Çünkü iktidar bu cemaatler içerisindeki fraksiyonlar arasındaki farkı da takip ediyor.”
“Önümüzdeki dönemde operasyonların artmasını bekliyorum”
Terkoğlu, cemaat ve tarikatlar içerisinde milli güvenlik açısından risk oluşturduğu düşünülen yapılara müdahale edilmesi yaklaşımının giderek yerleştiğini anlattı:
“Genel olarak bu cemaat ve tarikatlar düzeni içerisinde, özellikle milli güvenlik adına sorun oluşturanlara müdahale edelim algısının yerleştiğini görüyorum. Önümüzdeki dönemde bunların daha fazla artmasını bekliyorum.”
Terkoğlu ayrıca, cemaat ve tarikatların tarihsel olarak yabancı istihbarat faaliyetleri açısından nüfuz alanı oluşturabildiğini vurguladı:
“İngiliz emperyalizminin Orta Doğu politikasının hep İslamcı hareketler üzerinden şekillendiğini görüyoruz. Bu da bir istihbarat örgütü açısından rasyonel bir durum. Çünkü öyle bir topluluğa ancak bu şekilde nüfuz edebilirsiniz.”