Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/baris-terkoglundan-cemaat-operasyonlari-yorumu-milli-guvenlikte-alarm-var-1108119763.html
Barış Terkoğlu'ndan 'cemaat operasyonları' yorumu: Milli güvenlikte alarm var
Barış Terkoğlu'ndan 'cemaat operasyonları' yorumu: Milli güvenlikte alarm var
Sputnik Türkiye
Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'nın sunduğu Gündem Özel: Cemaat operasyonları programında, Süleymancılar ve Furkan... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T11:49+0300
2026-08-20T11:49+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
haberler
barış terkoğlu
alihan kuriş
furkan vakfı
süleymancılar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100355735_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3510abc6c8f2ab090fac76af2c7aa492.jpg
Gazeteci Barış Terkoğlu, iktidarın kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü düşündüğü ve dış bağlantıları bulunduğunu değerlendirdiği dini yapıların mercek altına alındığını belirterek, önümüzdeki dönemde benzer operasyonların artabileceğini vurguladı.Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik'te şunları söyledi:Bu yaklaşım kapsamında iktidarın kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü düşündüğü bazı cemaat ve tarikatların dış bağlantılarının araştırıldığını söyleyen Terkoğlu, Süleymancılar, Furkan Vakfı ve FETÖ hakkında farklı dış bağlantı değerlendirmeleri yapıldığını anlattı.“İktidarı destekleselerdi operasyon olmayabilirdi”Terkoğlu, Süleymancılar ve Furkan Vakfı'nın iktidarla karşı karşıya gelmesinin operasyonların gerçekleşmesinde etkili olduğunu söyledi.Cemaat ve tarikatların tamamının aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Terkoğlu, iktidarın bu yapılar içerisindeki farklı fraksiyonları da takip ettiğini ifade etti.“Önümüzdeki dönemde operasyonların artmasını bekliyorum”Terkoğlu, cemaat ve tarikatlar içerisinde milli güvenlik açısından risk oluşturduğu düşünülen yapılara müdahale edilmesi yaklaşımının giderek yerleştiğini anlattı:Terkoğlu ayrıca, cemaat ve tarikatların tarihsel olarak yabancı istihbarat faaliyetleri açısından nüfuz alanı oluşturabildiğini vurguladı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100355735_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d14a44c711347e83d2385cc25ca44817.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, barış terkoğlu, alihan kuriş, furkan vakfı, süleymancılar
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, barış terkoğlu, alihan kuriş, furkan vakfı, süleymancılar

Barış Terkoğlu'ndan 'cemaat operasyonları' yorumu: Milli güvenlikte alarm var

11:49 20.08.2026
yazı-yorum
yazı-yorum - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Fethi Yılmaz
Tüm yazılar
Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'nın sunduğu Gündem Özel: Cemaat operasyonları programında, Süleymancılar ve Furkan Vakfı'na yönelik operasyonları değerlendirdi. Terkoğlu, son dönemde cemaat ve tarikatlara yönelik operasyonların arkasında “milli güvenlik alarmı” olduğunu söyledi
Gazeteci Barış Terkoğlu, iktidarın kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü düşündüğü ve dış bağlantıları bulunduğunu değerlendirdiği dini yapıların mercek altına alındığını belirterek, önümüzdeki dönemde benzer operasyonların artabileceğini vurguladı.
Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik'te şunları söyledi:
“Türkiye'nin son dönemde yaşamış olduğu süreçleri, İsrail'le yaşanan ve Suriye üzerinden gelişen çatışmaları düşündüğümüzde, ben bir süredir ‘milli güvenlik alarmı’na geçildiğini düşünüyorum.”
Bu yaklaşım kapsamında iktidarın kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü düşündüğü bazı cemaat ve tarikatların dış bağlantılarının araştırıldığını söyleyen Terkoğlu, Süleymancılar, Furkan Vakfı ve FETÖ hakkında farklı dış bağlantı değerlendirmeleri yapıldığını anlattı.
“Süleymancılara Alman devletiyle hareket ettikleri, Furkancıların bir Orta Doğu ülkesiyle hareket ettikleri, Fethullahçıların ise Amerikan politikasını takip ettikleri düşünülüyor. Bu ve benzeri oluşumların içeride dış güvenlikten kaynaklı bir sorun yarattığı düşünüldüğü için bence şu anda düğmeye basıldı.”

“İktidarı destekleselerdi operasyon olmayabilirdi”

Terkoğlu, Süleymancılar ve Furkan Vakfı'nın iktidarla karşı karşıya gelmesinin operasyonların gerçekleşmesinde etkili olduğunu söyledi.
“Furkan Vakfı da Süleymancılar da iktidarı destekliyor olsalardı, seçim kampanyalarında birlikte çalışıyor olsalardı, liderlikleri aracılığıyla bugünkü iktidara açıkça destek veriyor olsalardı belki bu operasyonlara maruz kalmayacaklardı. Bu artık görünen bir köy.”
Cemaat ve tarikatların tamamının aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Terkoğlu, iktidarın bu yapılar içerisindeki farklı fraksiyonları da takip ettiğini ifade etti.
“Biz Süleymancılar değil, Alihan Kuriş örgütlenmesine operasyon yapıyoruz deniliyor ya, belki başka cemaatlere operasyon yapıldığında da ‘biz bu cemaatin içerisindeki şu ekibe operasyon yapıyoruz’ ifadeleriyle karşılaşacağız. Çünkü iktidar bu cemaatler içerisindeki fraksiyonlar arasındaki farkı da takip ediyor.”

“Önümüzdeki dönemde operasyonların artmasını bekliyorum”

Terkoğlu, cemaat ve tarikatlar içerisinde milli güvenlik açısından risk oluşturduğu düşünülen yapılara müdahale edilmesi yaklaşımının giderek yerleştiğini anlattı:
“Genel olarak bu cemaat ve tarikatlar düzeni içerisinde, özellikle milli güvenlik adına sorun oluşturanlara müdahale edelim algısının yerleştiğini görüyorum. Önümüzdeki dönemde bunların daha fazla artmasını bekliyorum.”
Terkoğlu ayrıca, cemaat ve tarikatların tarihsel olarak yabancı istihbarat faaliyetleri açısından nüfuz alanı oluşturabildiğini vurguladı:
“İngiliz emperyalizminin Orta Doğu politikasının hep İslamcı hareketler üzerinden şekillendiğini görüyoruz. Bu da bir istihbarat örgütü açısından rasyonel bir durum. Çünkü öyle bir topluluğa ancak bu şekilde nüfuz edebilirsiniz.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала