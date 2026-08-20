https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/baris-terkoglundan-cemaat-operasyonlari-yorumu-milli-guvenlikte-alarm-var-1108119763.html

Barış Terkoğlu'ndan 'cemaat operasyonları' yorumu: Milli güvenlikte alarm var

Barış Terkoğlu'ndan 'cemaat operasyonları' yorumu: Milli güvenlikte alarm var

Sputnik Türkiye

Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'nın sunduğu Gündem Özel: Cemaat operasyonları programında, Süleymancılar ve Furkan... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T11:49+0300

2026-08-20T11:49+0300

2026-08-20T11:49+0300

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alihan kuriş

furkan vakfı

süleymancılar

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Gazeteci Barış Terkoğlu, iktidarın kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü düşündüğü ve dış bağlantıları bulunduğunu değerlendirdiği dini yapıların mercek altına alındığını belirterek, önümüzdeki dönemde benzer operasyonların artabileceğini vurguladı.Gazeteci Barış Terkoğlu, Radyo Sputnik'te şunları söyledi:Bu yaklaşım kapsamında iktidarın kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü düşündüğü bazı cemaat ve tarikatların dış bağlantılarının araştırıldığını söyleyen Terkoğlu, Süleymancılar, Furkan Vakfı ve FETÖ hakkında farklı dış bağlantı değerlendirmeleri yapıldığını anlattı.“İktidarı destekleselerdi operasyon olmayabilirdi”Terkoğlu, Süleymancılar ve Furkan Vakfı'nın iktidarla karşı karşıya gelmesinin operasyonların gerçekleşmesinde etkili olduğunu söyledi.Cemaat ve tarikatların tamamının aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Terkoğlu, iktidarın bu yapılar içerisindeki farklı fraksiyonları da takip ettiğini ifade etti.“Önümüzdeki dönemde operasyonların artmasını bekliyorum”Terkoğlu, cemaat ve tarikatlar içerisinde milli güvenlik açısından risk oluşturduğu düşünülen yapılara müdahale edilmesi yaklaşımının giderek yerleştiğini anlattı:Terkoğlu ayrıca, cemaat ve tarikatların tarihsel olarak yabancı istihbarat faaliyetleri açısından nüfuz alanı oluşturabildiğini vurguladı:

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2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, barış terkoğlu, alihan kuriş, furkan vakfı, süleymancılar