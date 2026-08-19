https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yksde-dikkat-ceken-tablo-908-bin-aday-tercih-bile-yapmadi-1108094043.html
YKS’de dikkat çeken tablo: 908 bin aday tercih bile yapmadı
YKS’de dikkat çeken tablo: 908 bin aday tercih bile yapmadı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki “Yeri ve Zamanı” programının bugünkü konularından biri, YKS sonuçları oldu. Özgan, YKS sonuçlarının ne anlattığını... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T10:40+0300
2026-08-19T10:40+0300
2026-08-19T10:40+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yök
güçlü özgan
yeri ve zamanı
2026 yks
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, üniversite tercihlerinde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Devlet üniversitelerinde doluluk oranları öne çıkarken, vakıf üniversitelerinde boş kontenjanların yüksekliği dikkat çekti. Tercih yapan adayların da neredeyse yarısı herhangi bir programa yerleşemedi.Gazeteci Güçlü Özgan, sonuçları eğitim verileri üzerinden değerlendirerek özellikle vakıf üniversiteleri için “tehlike çanlarının çalmaya başladığını” söyledi.Özgan, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yök, güçlü özgan, yeri ve zamanı, 2026 yks
radyo sputnik, radyo, radyo, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yök, güçlü özgan, yeri ve zamanı, 2026 yks
YKS’de dikkat çeken tablo: 908 bin aday tercih bile yapmadı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki “Yeri ve Zamanı” programının bugünkü konularından biri, YKS sonuçları oldu. Özgan, YKS sonuçlarının ne anlattığını veriler ışığında değerlendirdi, vakıf üniversiteleri için tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, üniversite tercihlerinde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Devlet üniversitelerinde doluluk oranları öne çıkarken, vakıf üniversitelerinde boş kontenjanların yüksekliği dikkat çekti. Tercih yapan adayların da neredeyse yarısı herhangi bir programa yerleşemedi.
Gazeteci Güçlü Özgan, sonuçları eğitim verileri üzerinden değerlendirerek özellikle vakıf üniversiteleri için “tehlike çanlarının çalmaya başladığını” söyledi.
“YKS sonuçları açıklandı, yapılan açıklamalar çok dikkat çekici. YÖK, devlet üniversitelerindeki doluluk oranlarına dikkat çekti. Bu ne demek? Vakıf üniversiteleri açısından ciddi şekilde tehlike çanları çalıyor. 67 bin adayın yerleştirme puanı dahi hesaplanmadı. Yerleştirme puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 188 bin adayın 908 bini tercih bile yapmadı. Tercih yapanların neredeyse yarası hiçbir programa yerleştirilmedi. Her 100 gençten 16’sı 4 yıl ve üzeri lisans eğitimine ulaşabildi. Fen liselerinden mezun olan her 4 gençten biri 4 yıl ve üzeri lisans programlarına yerleşmedi. İmam Hatip liselerinden mezun olup tercih yapan her 100 gençten 71’i 4 yıl ve üzeri lisans programlarına yerleştirilmedi. Yoksul ya da emekçi yurttaşların çocuklarının yönlendirildiği meslek liselerinde tercih yapan 279 bin gençten 16 bin 806’sı üniversiteye yerleşebildi. Fen lisesi ve Anadolu liselerinden mezun olan öğrencilerin yarıdan fazlası tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmadı. Vakıf üniversitelerinin yüzde 79.7’sinde boş kontenjan bulunuyor.”