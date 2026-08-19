YKS’de dikkat çeken tablo: 908 bin aday tercih bile yapmadı

“YKS sonuçları açıklandı, yapılan açıklamalar çok dikkat çekici. YÖK, devlet üniversitelerindeki doluluk oranlarına dikkat çekti. Bu ne demek? Vakıf üniversiteleri açısından ciddi şekilde tehlike çanları çalıyor. 67 bin adayın yerleştirme puanı dahi hesaplanmadı. Yerleştirme puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 188 bin adayın 908 bini tercih bile yapmadı. Tercih yapanların neredeyse yarası hiçbir programa yerleştirilmedi. Her 100 gençten 16’sı 4 yıl ve üzeri lisans eğitimine ulaşabildi. Fen liselerinden mezun olan her 4 gençten biri 4 yıl ve üzeri lisans programlarına yerleşmedi. İmam Hatip liselerinden mezun olup tercih yapan her 100 gençten 71’i 4 yıl ve üzeri lisans programlarına yerleştirilmedi. Yoksul ya da emekçi yurttaşların çocuklarının yönlendirildiği meslek liselerinde tercih yapan 279 bin gençten 16 bin 806’sı üniversiteye yerleşebildi. Fen lisesi ve Anadolu liselerinden mezun olan öğrencilerin yarıdan fazlası tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmadı. Vakıf üniversitelerinin yüzde 79.7’sinde boş kontenjan bulunuyor.”