https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yargitaydan-dikkat-ceken-emekli-maasi-karari--1108100614.html

Yargıtay’dan dikkat çeken emekli maaşı kararı

Yargıtay’dan dikkat çeken emekli maaşı kararı

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan; Yargıtay’ın, SGK’nın gecikme veya hatalı işlem nedeniyle ödemediği ya da geç ödediği emekli aylıklarının faiziyle... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T15:24+0300

2026-08-19T15:24+0300

2026-08-19T15:24+0300

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Yargıtay’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gecikme veya hatalı işlem nedeniyle ödemediği ya da geç ödediği emekli aylıklarının vatandaşa sadece anapara olarak değil yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğine dair hükmüyle ilgili konuştu.Emeklilik şartlarını taşımasına ve başvurusunu yapmasına rağmen bürokratik gecikmeler, kurumun hatalı statü tespiti veya yanlış hesaplamaları nedeniyle maaşı aylarca geç bağlanan bir vatandaşın, geçmişe dönük alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek yargıya başvurması sonucuyla ilgili detaylar paylaşan Aslan, kararın ne anlama geldiğini ifade etti.“Tüm sigortalılara dava açma hakkının yolu açıldı”Yargıtay’ın “Hak ediş tarihi esastır” hükmüne değinen Aslan, ‘Emeklilik dilekçesi verildiğinde şartlar tamamlanmışsa, maaş bağlanma süreci kurum kaynaklı olarak ne kadar uzarsa uzasın, hak kaybı oluşamaz’ kararını aktardı. SGK’nın geciken maaşları geriye dönük toplu bir şekilde yatırdığını hatırlatan Aslan, yüksek enflasyon sebebiyle aylar sonra ödenen anaparanın değer kaybına uğradığını belirtti. Aslan, bu kararla birlikte mahkeme gecikmeden kaynaklanan paranın değer kaybını faiz yoluyla telafi etme hakkını tanıdığını söyledi. Aslan, “Özellikle EYT sürecinde yaşanan yoğunluk, SSK/Bağ-Kur hizmet birleştirmelerindeki karmaşalar ya da kurumun hatalı bildirimleri yüzünden maaşı geç bağlanan tüm sigortalılar için bu karar dava açma ve hak arama yolu açmakta” dedi.

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2026

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